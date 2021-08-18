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Бійці Сил спецоперацій ЗСУ провели навчання на адмінмежі з окупованим Кримом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ провели навчання на адмінмежі з окупованим Кримом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування об'єднаних сил ЗСУ, навчання були спрямовані на забезпечення захисту цивільних і військових об'єктів від терористів. Завдання навчань - проведення контрдиверсійних заходів, відпрацювання виявлення і знищення ДРГ противника.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
СЛАВА ВОЇНАМ СПЕЦНАЗУ!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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18.08.2021 10:47
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что это за экшн, учения приняло 6 человек))) Нам бы кино в голливуде снимать.
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18.08.2021 10:38 Відповісти
СЛАВА ВОЇНАМ СПЕЦНАЗУ!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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18.08.2021 10:47 Відповісти
****, и опять в бортовых и небронированых ЗИЛах!
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18.08.2021 10:58 Відповісти
Тихо прийшов... Бойцы Сил спецопераций ВСУ провели учения на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 6605
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18.08.2021 11:03 Відповісти
Тихо пійшов (на той світ).
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18.08.2021 14:32 Відповісти
Постійні тренування на кордоні з Кримом стримують горячі голови від агресії та підвищують навчаність наших хлопців.
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18.08.2021 11:33 Відповісти
Так тримати молодці, навчання це сила, ми прикриємо свої кордони!!!
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18.08.2021 11:34 Відповісти
А эта информация радует. Навыки в тренировках, особенно на территории соприкосновения с врагом (парашей) очень нужны! Бійці Сил спецоперацій ЗСУ провели навчання на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 1173
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18.08.2021 11:38 Відповісти
це не навчання це показуха для телебачення подивіться у 2 солдат по малюку новенькі чисті як зі складу
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18.08.2021 11:40 Відповісти
Точно! Зброя має бути брудна, побита і не працююча.
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18.08.2021 11:53 Відповісти
У всех разное снаряжение? Не унифицированное? Что делать на открытых пространствах с укороченными стволами? Помните видео,. где американская спецура попала в засаду, и была расстреляна с расстояния бармалеями с допотопными (полноразмерными) АК ?? Где их укороченные SCARы не смогли ничего на расстоянии 200 м + ?
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18.08.2021 11:40 Відповісти
Пока они на этом ГОВНОСАРАЕ куда-то доедут, их либо обычной мухой или ПТУром облетят
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18.08.2021 11:58 Відповісти
Глушителей не хватает походу. Бійці Сил спецоперацій ЗСУ провели навчання на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 1188
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18.08.2021 12:05 Відповісти
ССО должны брать в заложники кацапов на наших землях... а на границах стоять ураганы, смерчи и минные поля
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18.08.2021 13:01 Відповісти
Силы быстрого реагирования на деревянном грузовике? На чем же тогда простые солдаты воюют? Кто то тут недавно показывал десяток броневиков мол Петька такую мощную армию создал что ого-го.
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18.08.2021 14:45 Відповісти
Народ, который не готов умереть за свою свободу, утрачивает её.
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18.08.2021 23:47 Відповісти
 
 