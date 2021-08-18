Бійці Сил спецоперацій ЗСУ провели навчання на адмінмежі з окупованим Кримом. ВIДЕО
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Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ провели навчання на адмінмежі з окупованим Кримом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування об'єднаних сил ЗСУ, навчання були спрямовані на забезпечення захисту цивільних і військових об'єктів від терористів. Завдання навчань - проведення контрдиверсійних заходів, відпрацювання виявлення і знищення ДРГ противника.
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