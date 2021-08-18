Україна ризикує відстати від цивілізованого світу через зупинку розвитку відновлюваної енергетики, - Гройсман. ВIДЕО

Рішення української влади обмежити розвиток відновлюваної енергетики шляхом введення додаткового акцизного податку на "зелену" енергію призведе до відставання України від країн цивілізованого світу.

Про це заявив експрем’єр-міністра України (2016-2019) Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Україна24".

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"До 2050 року у світі глобально буде проінвестовано 130 трильйонів доларів у відновлювані джерела, декарбонізацію економіки, зменшення викидів і т.д. Тобто вони (інші країни світу, - прим.) шукають гроші, щоб дати можливість модернізуватися. Що наші роблять? Вони вводять акциз на відновлювані джерела енергії. Гірше рішення придумати неможливо", - заявив експрем’єр.

Він наголосив, що в умовах глобального переходу до "зеленої" енергетики, рішення української влади суперечить здоровому глузду.

Нагадаємо, розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнився через політичні ризики та боргову кризу в галузі.

Уряд порушив зобов’язання щодо оплати "зеленої" електроенергії, заборгувавши 18,4 млрд грн боргу, що шкодить партнерству України з іноземними інвесторами у відновлювану енергетику.

Окрім того, Кабінет Міністрів планує ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні в розмірі 3,2%. Проти такої ініціативи різко виступили міжнародні організації та галузеві об’єднання.

Всі асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами.