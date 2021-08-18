"Окопна війна": "Моя аудиторія - це люди, які не бояться подивитися правді у вічі", - поетеса Євгенія Чуприна про поїздки на фронт. ВIДЕО
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У межах нашої рубрики ми поговорили з українською поетесою, яка пише нестандартні для звичайного українця вірші, і з ними Євгенія приїхала на фронт.
Першого разу Євгенія приїхала в зону бойових дій минулого року разом з відомим музикантом Сергієм Жаданом та письменником Артемом Полєжакою, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Як розповідає Женя, вони їхали тоді фронтовими дорогами 22 червня і дуже переживали, щоб росіяни не стрельнули по них. Адже для окупантів цей день надзвичайно болючий.
Цього разу Женя приїхала на фронт самостійно, тут ми її зустріли і записали інтерв'ю.
Вона читає нестандартні для українського поціновувача вірші, але саме цей стиль є її родзинкою.
Женя розповідає історію російського Пушкіна, тим самим розвінчує "міф" про "вілікого руского поета"!
Женя розказує, як розпочала говорити і писати українською мовою і це їй дуже добре вдалося. Хоча більшість свого життя, вона розмовляла російською, думала російською.
Це на замітку тим російськомовним, хто живе в Україні і вважає, що їм важко говорити державною.
Підсумуємо. Дивіться рубрику "Окопна війна" на Цензор.НЕТ і дізнавайтеся всю правду про життя в зоні бойових дій та за її межами.
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