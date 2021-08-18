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Захисники історичної садиби Барбана на вулиці Обсерваторній у Києві заявили про напад тітушок. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини

Захисники історичної садиби Барбана на вулиці Обсерваторній, 6 у Києві заявили про напад тітушок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався під час блокування заїзду будівельної техніки на територію садиби.

"Людей "люб'язно" почали відтягувати. По-спортивному одягнені, в масочках, облич не показують. Нас намагалися відтягнути, щоб проїхала техніка ... Найімовірніше, вони хочуть цим екскаватором зруйнувати цей будинок... Представник від забудовника каже, що йому начхати на приписи Мінкульту", - розповіли активісти, які підозрюють, що на місці історичної садиби забудовник планує звести багатоповерхівку.

Відео Богдана Кутєпова

Також дивіться: На місці, де жителям Микільської слобідки обіцяли облаштувати парк, знову з'явився "сміливий" забудовник - тестує громадськість на здатність знести техніку, - журналістка Рінгіс. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
каждый владелец титушни таропитца,
пока клоуны банкуют...
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18.08.2021 13:11
+5
Що пригорає у ЗебілоКлоунів? Захисники історичної садиби Барбана на вулиці Обсерваторній у Києві заявили про напад тітушок - Цензор.НЕТ 4307
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18.08.2021 13:38
+4
Київ- столиця забудовників. Скоро і Лавру зехохли забудують.
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18.08.2021 13:15
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каждый владелец титушни таропитца,
пока клоуны банкуют...
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18.08.2021 13:11 Відповісти
По-спортивному одеты, в масочках, лиц не показывают.


Так пандземия жи, ато штраф Защитники исторической усадьбы Барбана на улице Обсерваторной в Киеве заявили о нападении титушек - Цензор.НЕТ 2470
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18.08.2021 13:12 Відповісти
Ви дозвіл від Кличка бачили? Чи аби ..?
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18.08.2021 13:16 Відповісти
В основном за чемоданчики.
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18.08.2021 13:45 Відповісти
Як на алеї Героїв Небесної Сотні?
Зебіли з ОПи дали усну вказівку встановити совяче лайно, для запису Бубиного відосіка, і плювати на закон.
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18.08.2021 13:47 Відповісти
Для цього бидла не існує нічого святого, окрім можливості "срубить" бабло.
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18.08.2021 13:15 Відповісти
Єдині для кого не існує нічого святого, це совково- колаборантське зелене бидло, яке зебіли вибрали владою.
" У Маріїнському парку почали монтувати сцену на місці масових поховань учасників революції 1917-1921 років"

Захисники історичної садиби Барбана на вулиці Обсерваторній у Києві заявили про напад тітушок - Цензор.НЕТ 661
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18.08.2021 13:51 Відповісти
Коли зескоту немає чим аргументувати , воно переходить на образи.
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18.08.2021 14:22 Відповісти
У центрі столиці не може бути поховань. Ні в якому іншому місті або селі -- для цього є кладовища або крематорій.
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18.08.2021 16:23 Відповісти
Ти звідки приїхала така "розумна"?
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18.08.2021 16:51 Відповісти
Київ- столиця забудовників. Скоро і Лавру зехохли забудують.
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18.08.2021 13:15 Відповісти
Що пригорає у ЗебілоКлоунів? Захисники історичної садиби Барбана на вулиці Обсерваторній у Києві заявили про напад тітушок - Цензор.НЕТ 4307
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18.08.2021 13:38 Відповісти
Падлашата рулят....
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18.08.2021 13:46 Відповісти
Лавру не забудують, хіба може, викурять звідти московських монахів.
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18.08.2021 16:27 Відповісти
ну про що тут жаліти-говорити бо... епохи брехні та бідності вже закінчились...
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18.08.2021 13:20 Відповісти
тут в отзывах брехуны в основном и заказуха!!! Где факты? Гоните на кого то как проплаченные или тупые по жизни
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18.08.2021 13:40 Відповісти
Шо такое "усадьба Барбана" и кто там титушки? те кто защищают похоже! Наняли дабы денежку содрать!
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18.08.2021 13:53 Відповісти
а что там должно быть? по мнению "активистов"?
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18.08.2021 14:08 Відповісти
 
 