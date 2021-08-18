Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль. ВIДЕО

Україна цього сезону вже зібрала 29 млн тонн пшениці, що на 4 млн тонн більше, ніж за підсумками минулого сезону.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"В Україні триває збір зернових і зернобобових культур, цього року ми можемо вийти на рекордні показники врожайності порівняно з минулими роками. Вже намолочено понад 29 млн тонн пшениці. Відповідні цифри свідчать, що, ще не закінчивши сезон, ми вже отримали на 4 млн тонн більше, ніж минулого року в цілому", - уточнив прем'єр-міністр.

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При цьому Шмигаль повідомив, що створюваний нині Державний аграрний реєстр (ДАР) сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українського АПК і зручнішій взаємодії між усіма його структурними підрозділами.

"Це новий рівень відносин між державою і с/г виробником, який базується на принципах прозорості, зручності та доступності. Сьогодні ми затвердимо розподіл грошей для Мінагрополітики для забезпечення заходів зі створення ДАР", - сказав прем'єр.

За його словами, реалізація в ДАР принципу "єдиного вікна" полегшить отримання аграріями послуг та державної підтримки. Крім того, реєстр дасть можливість спростити доступ до банківського фінансування.

"Аграрний реєстр акумулюватиме найбільш затребувані серед агровиробників послуги і, головне, мінімізує роль чиновників", - підсумував Шмигаль.