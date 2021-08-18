Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль. ВIДЕО
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Україна цього сезону вже зібрала 29 млн тонн пшениці, що на 4 млн тонн більше, ніж за підсумками минулого сезону.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"В Україні триває збір зернових і зернобобових культур, цього року ми можемо вийти на рекордні показники врожайності порівняно з минулими роками. Вже намолочено понад 29 млн тонн пшениці. Відповідні цифри свідчать, що, ще не закінчивши сезон, ми вже отримали на 4 млн тонн більше, ніж минулого року в цілому", - уточнив прем'єр-міністр.
При цьому Шмигаль повідомив, що створюваний нині Державний аграрний реєстр (ДАР) сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українського АПК і зручнішій взаємодії між усіма його структурними підрозділами.
"Це новий рівень відносин між державою і с/г виробником, який базується на принципах прозорості, зручності та доступності. Сьогодні ми затвердимо розподіл грошей для Мінагрополітики для забезпечення заходів зі створення ДАР", - сказав прем'єр.
За його словами, реалізація в ДАР принципу "єдиного вікна" полегшить отримання аграріями послуг та державної підтримки. Крім того, реєстр дасть можливість спростити доступ до банківського фінансування.
"Аграрний реєстр акумулюватиме найбільш затребувані серед агровиробників послуги і, головне, мінімізує роль чиновників", - підсумував Шмигаль.
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Еще вопросы есть?
Серафим Полубес 5d6bf9af
Погано, коли зникає 2700 вагонів зерна з держрезерву... ну, миші з'їли...жодна не подавилась!Виноградарь
То що? 1BetarD
коли зникає 2700 вагонів зерна з держрезерву. - Это преступление! Понимаешь?
Еще вопросы есть? Виноградарь
До тебе? Ні- ти неадекват.
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. Виконуй закон України пані сєпар.
Назва "Силікон" походить від російської "Силикон", яка в свою чергу утворена з тілмачення латиньської назви кремнія "silicon"
Мені дуже шкода, але перевірочне слово не "селюк".
Звиняйте
Застав дурня Богу молитися.....
Можете не дякувати....
Вчера разговаривал с фермером...он говорит вся пшеница третий сорт...из за дождей поперла амброзия...
Криза в Укрзалізниці може спровокувати серйозні проблеми у сільськогосподарський галузі.
У розпал жнивного сезону, коли на елеватори йдуть величезні об'єми зерна, аграрії та зернопереробні підприємства зіткнулись з величезною проблемою нестачі локомотивів та вагонів зерновозів.
Зерновики фактично паралізовані, не можуть приймати зерно та відвантажувати його, що абсолютно неприпустимо під час жнив.
Як повідомив на своїй сторінці у ФБ (https://www.facebook.com/zbarazh.khp.m) керівник Збаразького КХП, через відсутність локомотивів станція Тернопіль переповнюється вагонами, а елеватори вже «під зав'язку» заповнені зерном.
«Кагати із зерном просто неба починають псуватись. Окрім цього, зернові підприємства не виконують контрактів та своїх зобов'язань перед контрагентами, що призводить до зриву бізнес-планів, реальних загроз блокування надходжень коштів до державного і місцевих бюджетів».
Вагони, що завантажені зерном цілодобово стоять на під'їзних коліях проміжних станцій, очікуючи відправлення.
Нещодавно, новопризначений керівник УЗ розповів, що УЗ зірвала підготовку до зернового сезону - з 11 400 вагонів-зерновозів компанії готові тільки 3000.
УЗ не готова до зернового сезону не тільки за вагонами, а й за локомотивами. Проблема виникла через те, що не було вчасно закуплено всі необхідні ходові запчастини для ремонтів.
Зрив зернового сезону може призвести до значної втрати врожаю, і, як наслідок, можливого подорожчання хліба восени та взимку, який і так вже за рік суттєво подорожчав.
Цікаво, за таку «плідну» роботу Наглядової Ради та Правління УЗ із захмарними зарплатами, хтось буде відповідати? Чи звільнять «по-тихому» за долю невеличку і все?
www.facebook.com/100009724624961/videos/146781624355251
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Сделаем хоть что нибудь сам а не записуй себе в заслугу количество осадков и урожай
фермеров,которых зеленая плесень выставит на распродажу через два года.
Пэдриоты так годится?
Но вряд ли Создатель дождётся благодарности от народа...