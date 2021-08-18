УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4445 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниЕкономіка
6 684 81
АПК (25) зерно (1236) пшениця (47) сільське господарство (207) урожай (71) зернові (118) Денис Шмигаль (2707)

Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна цього сезону вже зібрала 29 млн тонн пшениці, що на 4 млн тонн більше, ніж за підсумками минулого сезону.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"В Україні триває збір зернових і зернобобових культур, цього року ми можемо вийти на рекордні показники врожайності порівняно з минулими роками. Вже намолочено понад 29 млн тонн пшениці. Відповідні цифри свідчать, що, ще не закінчивши сезон, ми вже отримали на 4 млн тонн більше, ніж минулого року в цілому", - уточнив прем'єр-міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Величезний кавун з QR-кодом піднесли Шмигалю в Херсоні. ФОТО

При цьому Шмигаль повідомив, що створюваний нині Державний аграрний реєстр (ДАР) сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українського АПК і зручнішій взаємодії між усіма його структурними підрозділами.

"Це новий рівень відносин між державою і с/г виробником, який базується на принципах прозорості, зручності та доступності. Сьогодні ми затвердимо розподіл грошей для Мінагрополітики для забезпечення заходів зі створення ДАР", - сказав прем'єр.

За його словами, реалізація в ДАР принципу "єдиного вікна" полегшить отримання аграріями послуг та державної підтримки. Крім того, реєстр дасть можливість спростити доступ до банківського фінансування.

"Аграрний реєстр акумулюватиме найбільш затребувані серед агровиробників послуги і, головне, мінімізує роль чиновників", - підсумував Шмигаль.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Когда мука и хлеб подорожает, уже заждались.
показати весь коментар
18.08.2021 14:05
+11
тепер головне щоб миші не пожерли, а щурі не продали зразу ж за кордон як минулого року
показати весь коментар
18.08.2021 14:05
+9
Если считать каждый колосок за отдельное дерево, то и программу в миллиард деревьев выполнили и рекордный урожай собрали. Слава Зе!!!
показати весь коментар
18.08.2021 14:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Когда мука и хлеб подорожает, уже заждались.
показати весь коментар
18.08.2021 14:05 Відповісти
Агробарони озолотяться,а нам будуть розповідати про динаміку світових цін на продовольство, та дерти з нас три шкури, тому що зерна зібрано багато , а бакс дешевшає.
показати весь коментар
18.08.2021 14:27 Відповісти
А у інших великих виробників світу неврожаї зернових, так що усе попливе за кордон, а ціни однозначно полізуть угору.
показати весь коментар
18.08.2021 16:06 Відповісти
если есть желание покушать хлебо-булочные по невысоким ценам, нужно отслеживать, куда идет импорт и соответственно туда переселяться, это по аналогии с местным подсолнечным маслом
показати весь коментар
18.08.2021 16:34 Відповісти
Если считать каждый колосок за отдельное дерево, то и программу в миллиард деревьев выполнили и рекордный урожай собрали. Слава Зе!!!
показати весь коментар
18.08.2021 14:05 Відповісти
Пані підлозі зе у щі насрав, так пані кацапка? Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7339
показати весь коментар
18.08.2021 14:08 Відповісти
В питанні соціального захисту та регулюванні цін, ЗЄЙЛО - скотиняка із скотиняк. Скоро шморда досягне рівня Гроцсмана.
показати весь коментар
18.08.2021 14:30 Відповісти
Як на мене то гросцмана він вже випередив по всіх параметрах. Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3918
показати весь коментар
18.08.2021 14:33 Відповісти
Ні, була вибудована така досконала система грабежу українців, що надалі можна лише вносити косметичні зміни. Типу БМВ останньої моделі.
показати весь коментар
18.08.2021 15:03 Відповісти
тепер головне щоб миші не пожерли, а щурі не продали зразу ж за кордон як минулого року
показати весь коментар
18.08.2021 14:05 Відповісти
І що поганого в продажі за кордон? Ась?
показати весь коментар
18.08.2021 14:39 Відповісти
Погано, коли зникає 2700 вагонів зерна з держрезерву... ну, миші з'їли...жодна не подавилась!
показати весь коментар
18.08.2021 17:01 Відповісти
То що?
показати весь коментар
18.08.2021 17:58 Відповісти
коли зникає 2700 вагонів зерна з держрезерву. - Это преступление! Понимаешь?
Еще вопросы есть?
показати весь коментар
18.08.2021 20:50 Відповісти
До тебе? Ні- ти неадекват.
показати весь коментар
18.08.2021 21:03 Відповісти
Ну звісно! ))) Як я забув - ти ж тупе бидло))))))) Ти все життя так відповідаєшь на питання?
Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8076 Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8076 Серафим Полубес 5d6bf9af

Погано, коли зникає 2700 вагонів зерна з держрезерву... ну, миші з'їли...жодна не подавилась!Виноградарь

То що?Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8076 1BetarD

коли зникає 2700 вагонів зерна з держрезерву. - Это преступление! Понимаешь?
Еще вопросы есть?Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8076 Виноградарь

До тебе? Ні- ти неадекват.
показати весь коментар
19.08.2021 00:27 Відповісти
Тобто потрібно щоб щури з мишами порозумілися?
показати весь коментар
18.08.2021 15:31 Відповісти
Треба очікувати підвищення цін на хліб,бо у нас кожний рекорд врожаю відмічається рекордом ціни. Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4645
показати весь коментар
18.08.2021 14:06 Відповісти
А что это зеленая барыга цены повышает на хлеб для простого нарида? Обещал же снизить и цены, и тарифы 🤢😒..
показати весь коментар
18.08.2021 14:07 Відповісти
06.08.21 13:22
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. Виконуй закон України пані сєпар.
показати весь коментар
18.08.2021 14:10 Відповісти
Как сказал австрийский философ Людвиг Витгенштейн: «Пределы моего языка - это пределы моего мира».
показати весь коментар
18.08.2021 14:13 Відповісти
Співчуваю пану пацаку ,бо навіть мій собака розуміє дві мови,і твій собачий язик.
показати весь коментар
18.08.2021 14:17 Відповісти
Да, у меня ещё и череп на 2 см больше.
показати весь коментар
18.08.2021 14:20 Відповісти
Велика злоякісна пухлина? Співчуваю. То у пана від окупації України. Забирайтесь геть з Криму і Донбасу, тоді й череп стане як у людей,без пухлин і селікону. Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 147
показати весь коментар
18.08.2021 14:24 Відповісти
Шановний добродію.
Назва "Силікон" походить від російської "Силикон", яка в свою чергу утворена з тілмачення латиньської назви кремнія "silicon"
Мені дуже шкода, але перевірочне слово не "селюк".
Звиняйте
показати весь коментар
18.08.2021 14:51 Відповісти
Пану селюку краще знати,не заперечую.
показати весь коментар
18.08.2021 16:08 Відповісти
не обращайте внимание, это местный сумасшедший Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2473
показати весь коментар
18.08.2021 14:25 Відповісти
Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1889Дякую.
показати весь коментар
18.08.2021 14:36 Відповісти
Всё, я переехал в Швецию. Теперь нормально? Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1549
показати весь коментар
18.08.2021 14:16 Відповісти
Пані забула забрати свою смердючу присутність і не смердіти на цензорі окупантом.
показати весь коментар
18.08.2021 14:20 Відповісти
А яким чином мовний закон має відношення до форуму Цензора? Чи може, я щось пропустив, та ми всі вже тут офіційні особи? Тоді я зголошуюся на прем'єр-міністра! Підете до мене заступником по інквізиції??
Застав дурня Богу молитися.....
показати весь коментар
18.08.2021 17:10 Відповісти
На посаду заступника пана дурня я не претендую,а якщо пан вивчив мову щоб отримати посаду головного дурня то не заперечую..
показати весь коментар
18.08.2021 17:19 Відповісти
Я українську мову не вчив, я з нею народився... А, Вам шановний, дійсно, краще до навіженої Фаріон, ваша "солодка парочка корисних ідіотів" зробить больше зла для Украіни, ніж весь російський Агітпроп...
Можете не дякувати....
показати весь коментар
18.08.2021 17:26 Відповісти
Я до пана не звертався і мені по цимбалах на його міністерську думку.
показати весь коментар
18.08.2021 17:31 Відповісти
кто такие "мы" в данном контексте? частные сельхозпредприятия собрали _свой_ урожай, вы-то каким боком к?
показати весь коментар
18.08.2021 14:07 Відповісти
Мы идем к вам с проверками и собирать сливки.
показати весь коментар
18.08.2021 14:08 Відповісти
Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8494
показати весь коментар
18.08.2021 14:10 Відповісти
Обьем может быть и рекордный...а качество в этом году отвратное...
Вчера разговаривал с фермером...он говорит вся пшеница третий сорт...из за дождей поперла амброзия...
показати весь коментар
18.08.2021 14:07 Відповісти
Та все они вечно ноют.а ездят на лексусах и отдыхают на мальдивах.если не выгодно пусть закрывает бизнес
показати весь коментар
18.08.2021 14:23 Відповісти
Как не странно ето хорошая новость. Плохое качество зерна значит его не вывезут за границу. А значит что у нас хлеб хоть говеный но будет. К тому же фуражное зерно удешевит мясо-молочные продукты.
показати весь коментар
18.08.2021 14:26 Відповісти
Давно голодуєте без хліба в Україні? Ти диви...)))
показати весь коментар
18.08.2021 14:42 Відповісти
Якщо не вивезуть , воно згніє . Потреби України , на рік , близько 9 млн тонн пшениці всіх сортів . Такий обсяг зерна (29 млн т. ) , у нас нема де зберігати . Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3208 .
показати весь коментар
18.08.2021 15:08 Відповісти
За столько времени можно было уже зернохранилища построить а не пафосно радоваться сколько мы урожая собрали и вывезли в Европу. Только с земли выжимают все соки а потом бросят как отравленную пустыню
показати весь коментар
18.08.2021 15:18 Відповісти
Потреби України , на рік , близько 9 млн тонн..)) То навіщо нам зерносховища ще на 20 млн тонн.? Якщо ми його прото фізично не можем спожити .? Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4900 .
показати весь коментар
18.08.2021 17:51 Відповісти
Пускай сеют то что народ ест а не то что легче вывезти за бугор. У нас уже грчка 50грн кг и литр подсолнечного масла 70грн. Что будет на следующий год? Брюкву жрать будем, потому что видите ли аграриям выгоднее сою и рапс на експорт толкать спустошая наши земли.
показати весь коментар
18.08.2021 18:15 Відповісти
ну я рад, что итальянцы будут есть наши макароны, правда в упаковках от итальянского производителя.
показати весь коментар
18.08.2021 14:07 Відповісти
Зернотрейдеры ласково потирают руки Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2589 Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7595
показати весь коментар
18.08.2021 14:08 Відповісти
Нет, не потирают. По требованию металлургов, для насыщения своего рынка, собираются ввести квоты на вывоз металлолома и пшеницы. Это я размечтался. Только металлолома.
показати весь коментар
18.08.2021 14:16 Відповісти
Следите за мышами! Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5615

Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9113
показати весь коментар
18.08.2021 14:08 Відповісти
Он намекает на то, что ему и ЗЕ есть что пиз...ть из закромов страны. Старые запасы они, эти крысы, то ещё в 2020 распиз....и.
показати весь коментар
18.08.2021 14:08 Відповісти
ЗеФакТи

Криза в Укрзалізниці може спровокувати серйозні проблеми у сільськогосподарський галузі.
У розпал жнивного сезону, коли на елеватори йдуть величезні об'єми зерна, аграрії та зернопереробні підприємства зіткнулись з величезною проблемою нестачі локомотивів та вагонів зерновозів.
Зерновики фактично паралізовані, не можуть приймати зерно та відвантажувати його, що абсолютно неприпустимо під час жнив.
Як повідомив на своїй сторінці у ФБ (https://www.facebook.com/zbarazh.khp.m) керівник Збаразького КХП, через відсутність локомотивів станція Тернопіль переповнюється вагонами, а елеватори вже «під зав'язку» заповнені зерном.
«Кагати із зерном просто неба починають псуватись. Окрім цього, зернові підприємства не виконують контрактів та своїх зобов'язань перед контрагентами, що призводить до зриву бізнес-планів, реальних загроз блокування надходжень коштів до державного і місцевих бюджетів».
Вагони, що завантажені зерном цілодобово стоять на під'їзних коліях проміжних станцій, очікуючи відправлення.
Нещодавно, новопризначений керівник УЗ розповів, що УЗ зірвала підготовку до зернового сезону - з 11 400 вагонів-зерновозів компанії готові тільки 3000.
УЗ не готова до зернового сезону не тільки за вагонами, а й за локомотивами. Проблема виникла через те, що не було вчасно закуплено всі необхідні ходові запчастини для ремонтів.
Зрив зернового сезону може призвести до значної втрати врожаю, і, як наслідок, можливого подорожчання хліба восени та взимку, який і так вже за рік суттєво подорожчав.
Цікаво, за таку «плідну» роботу Наглядової Ради та Правління УЗ із захмарними зарплатами, хтось буде відповідати? Чи звільнять «по-тихому» за долю невеличку і все?
показати весь коментар
18.08.2021 14:09 Відповісти
ОБС(одна бабця сказала)!
показати весь коментар
18.08.2021 15:26 Відповісти
Що саме Вам не зрозуміло у моєму тексті? Навіть посилання на фейсбук-сторінку Збаразького Комбінату Хлібопродуктів з цією інформацією надано... Чи просто буковок для Вас забагато? Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2701
показати весь коментар
18.08.2021 15:38 Відповісти
"Збаразького Комбінату Хлібопродуктів" Это шо? Там клёпают правду-матку для Пэдриотов?
показати весь коментар
18.08.2021 15:42 Відповісти
Зелайно, пливи далі...
показати весь коментар
19.08.2021 10:47 Відповісти
не звизди !!!!
www.facebook.com/100009724624961/videos/146781624355251

Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 448 Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7430

...
показати весь коментар
18.08.2021 14:09 Відповісти
"Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль" - значит и мыши вырастут ещё больше, чем полтора землекопа!
показати весь коментар
18.08.2021 14:15 Відповісти
Мыши , на старте уже? Сколько грузовых локомотивов с пшеницей они сгрызут , делаем прогнозы
показати весь коментар
18.08.2021 14:20 Відповісти
Шмыгаль твое дело способствовать переработке,а не считать зерновозы уходящие за кордон
Сделаем хоть что нибудь сам а не записуй себе в заслугу количество осадков и урожай
фермеров,которых зеленая плесень выставит на распродажу через два года.
показати весь коментар
18.08.2021 14:20 Відповісти
А при чём здесь шмыгаль? Ведь это происходит вопреки ему.
показати весь коментар
18.08.2021 14:20 Відповісти
Залишилось ще відзвітувати про рекордний врожай соняшника та цукрового буряка
показати весь коментар
18.08.2021 14:23 Відповісти
Ждем подорожания хлеба. Независимо от урожая у нас все дорожает.
показати весь коментар
18.08.2021 14:24 Відповісти
О , це добре . Миші з держ резервів плюсують дану новину
показати весь коментар
18.08.2021 14:24 Відповісти
Спасіба, Владімссанич! Золото ти наше! Дайош ще приріст жирів у маслі! Ми в тєбья вєрім!
показати весь коментар
18.08.2021 14:27 Відповісти
"в этом году мы можем выйти на рекордные показатели". кто МЫ? вы причем, зеленожопые уроды! это происходит не как следствие, а вопреки всем вашим дебильным решениям!
показати весь коментар
18.08.2021 14:33 Відповісти
якщо дивитись. скільки розорано лук і пасовищ. то пшениці збирають до 50 млн тон кожні останні роки...ви ж в кабміні про це добре знали і знаєте...те що зверху . то ж вам в лопатнік...
показати весь коментар
18.08.2021 14:41 Відповісти
Не являюсь прихильником зеленого шапіто, але здорожчання ресурсів викликано друкуванням грошей в усіх країнах світу. Грошова маса це еквівалент праці людини і ресурсів, які використовуються в цьому процесі. Збільшення грошової маси призводить до здорожчання ресурсів, вартість праці збільшується також, але в меншій пропорції, бо 7 млрд особин дуже багато для Землі.
показати весь коментар
18.08.2021 14:45 Відповісти
Это значит что хлеб опять подорожает?
показати весь коментар
18.08.2021 14:45 Відповісти
хлеб подорожает, тревожный признак
показати весь коментар
18.08.2021 14:48 Відповісти
Спасибо Петру Алексеевичу за высокий урожай!
Пэдриоты так годится?
показати весь коментар
18.08.2021 15:24 Відповісти
Значит хлеб подорожает
показати весь коментар
18.08.2021 15:45 Відповісти
Вірна прикмета.
показати весь коментар
18.08.2021 18:03 Відповісти
І невдовзі, цей врожай, дуже швидко з'їдять торішні миші.
показати весь коментар
18.08.2021 15:50 Відповісти
Як же ваш схематоз легко читається! Завезли тонну, прийняли 50 тонн а відзвітували на 250 тонн, і реально на складі тонна за те на папері аж 301. Ось вам потім і миші.
показати весь коментар
18.08.2021 16:27 Відповісти
Після декількох років життя в Європі я ось уже 20 років майже не вживаю українського хліба. Наш хліб виготовлено з фуражного зерна а не з твердих сортів. Тому цим глевким та не смачним хлібом в "боротьбі за урожай" звикли годувати худобу та совкове бидло яким нас вважало керівництво СРСР. Нічого не змінилось за 30 років. Ми продовжуємо вирощувати лише винятково фуражне зерно і за копійки продавати його за кордон. Потрібно вирощувати тверді сорти, молоти на муку і торгувати високоякісним продуктом. Коли мені хочеться справжнього хліба то я купую закордонну муку з твердих сортів і роблю хліб сам. Це дорого але ж смачно!
показати весь коментар
18.08.2021 16:47 Відповісти
На скільки же збільшаться ціни на хлібобулочні вироби, лячно і думати бо який же не був врожай, але в Держрезерві із-за "ненажерливих мишей" він не затримається.
показати весь коментар
18.08.2021 17:59 Відповісти
Слава Богу!
Но вряд ли Создатель дождётся благодарности от народа...
показати весь коментар
18.08.2021 18:30 Відповісти
Держите мышей за хвосты, а то пожруть увэсь урожай! Скотыняки ненажэрлыви
показати весь коментар
18.08.2021 18:58 Відповісти
 
 