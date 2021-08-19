Репетиція морського параду до Дня Незалежності пройшла в Одесі. ВІДЕО

Репетиція військово-морського параду з нагоди 30-річчя Незалежності відбулася 18 серпня в Одесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

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В Одесі, поблизу пляжу Ланжерон, жителі та гості міста зможуть побачити урочисте проходження бойових кораблів і суден та проліт авіації, повітряний, морський і статистичний показ озброєння та військової техніки сил безпеки й оборони і техніки збройних сил країн-партнерів, різні показові дії військових підрозділів українські ВМС, у тому числі висадку десанту на узбережжі із застосуванням піротехнічних засобів та холостих патронів, десантування парашутистів тощо.

За попередньою інформацією, у військово-морському параді візьмуть участь ВМС держав-членів і партнерів НАТО.

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Частина техніки та особового складу представлятиме національний військовий флот у столиці України.