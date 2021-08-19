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Репетиція морського параду до Дня Незалежності пройшла в Одесі. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Репетиція військово-морського параду з нагоди 30-річчя Незалежності відбулася 18 серпня в Одесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

В Одесі, поблизу пляжу Ланжерон, жителі та гості міста зможуть побачити урочисте проходження бойових кораблів і суден та проліт авіації, повітряний, морський і статистичний показ озброєння та військової техніки сил безпеки й оборони і техніки збройних сил країн-партнерів, різні показові дії військових підрозділів українські ВМС, у тому числі висадку десанту на узбережжі із застосуванням піротехнічних засобів та холостих патронів, десантування парашутистів тощо.

За попередньою інформацією, у військово-морському параді візьмуть участь ВМС держав-членів і партнерів НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику. ФОТОрепортаж

Частина техніки та особового складу представлятиме національний військовий флот у столиці України.
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Топ коментарі
+11
Навіщо паради? Це пафосно, казав найкоротший през.
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18.08.2021 22:30
+2
Чортовий Порошенко, скільки техніки після нього залишилось!! За що ж Членограю порушити ще 100 криимінальних справ?
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19.08.2021 10:38
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Франц Йозеф Гайдн "Балєт на воді" Репетиция морского парада ко Дню Независимости прошла в Одессе - Цензор.НЕТ 3889
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18.08.2021 22:27 Відповісти
Навіщо паради? Це пафосно, казав найкоротший през.
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18.08.2021 22:30 Відповісти
не вижу броненосца.... Князя Потемкина..с борщом из червей..... непорядок...
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18.08.2021 22:53 Відповісти
Ну це не до нас, а до Езенштейна. Він і штурм Зимового палацу бачив, і борщ з червяків на Потьомкіні і дистанційно з евакувації був очевидцем масового вбивства жидів в Бабиному Ярі... Репетиція морського параду до Дня Незалежності пройшла в Одесі - Цензор.НЕТ 440
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18.08.2021 22:57 Відповісти
Ватний ресурс.
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18.08.2021 22:38 Відповісти
кароче буба кушал и одесские рапаны також..
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18.08.2021 22:48 Відповісти
позорище
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18.08.2021 22:54 Відповісти
По якому це ти пишеш?
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18.08.2021 23:08 Відповісти
osso scriverlo in diversi modi, ma capirai?
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18.08.2021 23:14 Відповісти
"Сагайдачный" в ремонте?
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18.08.2021 23:20 Відповісти
Чортовий Порошенко, скільки техніки після нього залишилось!! За що ж Членограю порушити ще 100 криимінальних справ?
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19.08.2021 10:38 Відповісти
Парад військових досягнень адміністрації Порошенка. Цирк на дроті...
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19.08.2021 11:10 Відповісти
как в анекдоте за 19 год, что делал зеленский во время визита в Канаду? ты не поверишь, хвалил Порошенко, рассказывал про рост ВВП, сильную армию, и стабильный курс гривны.
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19.08.2021 12:33 Відповісти
 
 