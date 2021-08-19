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Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Українські військовослужбовці під час репетиції параду до Дня Незалежності виконали відому фанатську кричалку про президента РФ Путіна.

Відповідне відео на своїй сторінці у фейсбуку розмістив Сергій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло"

"Попри те, що бачив у мережі вже три такі відео, народ переконує, що це монтаж співу харківських ультрас. Однак є і очевидці, які бачили та чули і запевняють, що відео реальне. У тому числі тут у коментах. А я був би радий почути це від учасників параду навіть не в офіційній частині - можливо, колись ще дозріють", - повідомив пізніше Сидоренко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+84
Украинские десантники во время репетиции парада на Крещатике скандировали "Путин - х@йло!" - Цензор.НЕТ 6945
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19.08.2021 01:25
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Украинские десантники во время репетиции парада на Крещатике скандировали "Путин - х@йло!" - Цензор.НЕТ 7624
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19.08.2021 01:18
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Коли почув шо путєн ***** Украинские десантники во время репетиции парада на Крещатике скандировали "Путин - х@йло!" - Цензор.НЕТ 741
Украинские десантники во время репетиции парада на Крещатике скандировали "Путин - х@йло!" - Цензор.НЕТ 9403
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19.08.2021 01:23
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прикольно)
но так ли было?) а то схоже со звуком от марша харьковских фанатов)
хотя если правда я только за, пусть и на параде споют) у кремлевских пригорит до фундамента кремля)
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19.08.2021 20:36 Відповісти
больше на фанатов спартака похожи чем на солдатов
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19.08.2021 20:44 Відповісти
У скабеевой пердак порвался!!
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20.08.2021 16:32 Відповісти
Срочно монтажную пену!
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21.08.2021 21:43 Відповісти
Ну що казати?!! Вміють хлопці підняти настрій!
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20.08.2021 01:37 Відповісти
эти хлопцы вас на фарш перекрутят и глазом не моргнут
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20.08.2021 23:16 Відповісти
Судя по твоим фразам, то пустим на фарш конкретно тебя, шестерка **********. Потерпи, скоро придем.
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23.08.2021 06:55 Відповісти
У скабеевой пердак порвался!!
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20.08.2021 16:33 Відповісти
Ану скажи: путєн - *****!
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20.08.2021 18:27 Відповісти
простите но мне не 12 лет чтобы публично материться
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20.08.2021 23:15 Відповісти
Ну то гайда на пляшку, кацапа. Тут ти і спалився.
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21.08.2021 02:07 Відповісти
этото ты спалился ***** зеленый
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21.08.2021 21:04 Відповісти
Аштрісьот, аштрісьот!
Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" - Цензор.НЕТ 588 Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" - Цензор.НЕТ 588 Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" - Цензор.НЕТ 4334

Ану, ще щось хрюкни, свинособако. Тільки міцно пляшку дупою тримай, бо загубиш. Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" - Цензор.НЕТ 2919
Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" - Цензор.НЕТ 588 Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" - Цензор.НЕТ 588 Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" - Цензор.НЕТ 588
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21.08.2021 21:16 Відповісти
ктото барабаны на видео видит или американцы прислали невидимые барабаны
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21.08.2021 04:20 Відповісти
Краков'як із пляшкою в палаючій дупі - це ж так скрєпно! Так тільки ви, зайвохромосомні, умієте!
Давай, набутилочнік, - на біс! Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" - Цензор.НЕТ 5849 Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" - Цензор.НЕТ 7809 Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" - Цензор.НЕТ 7809

А ость тобі і стимулятор.
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21.08.2021 13:41 Відповісти
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