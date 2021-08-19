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ДТП (2628) Київ (8135)

Намагався перебігти проспект Бажана: у Києві пішохода переїхали кілька автомобілів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У ніч на четвер, 19 серпня, в Києві на проспекті Бажана сталася страшна ДТП, унаслідок якої загинув чоловік. Увага! Відео не рекомендоване для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ, відео з місця подій опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний".

Увага! Ненормативна лексика!

Зазначається, що пішохід намагався перебігти дорогу і потрапив під колеса вантажівки. Після цього, як повідомляється, по ньому проїхалися ще кілька автомобілів.

Від травм чоловік загинув.

Дивіться також: Одна людина загинула, ще четверо госпіталізовані внаслідок масштабної ДТП за участю чотирьох вантажівок на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+49
Закономірна смерть для ідіота. Водіїв жаль.
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19.08.2021 11:10
+24
У нас ідійотів 73%.
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19.08.2021 11:12
+19
І не їдь, бо тут злі бандерівці змушують під дулом кулемета перебігати дорогу в невстановлених місцях.
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19.08.2021 11:23
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Закономірна смерть для ідіота. Водіїв жаль.
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19.08.2021 11:10 Відповісти
У нас ідійотів 73%.
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19.08.2021 11:12 Відповісти
пробёг по приколу...
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19.08.2021 11:15 Відповісти
коментар відмічено як спам
З тобою включно.
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19.08.2021 11:15 Відповісти
А що так нервуєшся? Зачепило?
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19.08.2021 11:48 Відповісти
здоровье санитарам которые будут это ссущество складывать в пакет
они просто поржут и ничего больше Пытался перебежать проспект Бажана: в Киеве пешехода переехало несколько автомобилей - Цензор.НЕТ 1472
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19.08.2021 11:11 Відповісти
Встиг.
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19.08.2021 11:11 Відповісти
вси хочуть в Киев , а я не хочу
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19.08.2021 11:14 Відповісти
І не їдь, бо тут злі бандерівці змушують під дулом кулемета перебігати дорогу в невстановлених місцях.
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19.08.2021 11:23 Відповісти
Намагався перебігти проспект Бажана: у Києві пішохода переїхали кілька автомобілів - Цензор.НЕТ 1094
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19.08.2021 11:33 Відповісти
мальчиков в трусиках и пеной баб дуют Намагався перебігти проспект Бажана: у Києві пішохода переїхали кілька автомобілів - Цензор.НЕТ 3050
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19.08.2021 11:51 Відповісти
дааа, раніше жаб через соломинку дули, тепер баб піною. еволюція.
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19.08.2021 12:50 Відповісти
Тут же под мостом подземный переход, это кстати м.Харьковская
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19.08.2021 11:14 Відповісти
Религия не позволяет в подземку спускаться.
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19.08.2021 11:34 Відповісти
"Номинант", подумал призрак Дарвина, и молча стал делать зарисовку...
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19.08.2021 11:15 Відповісти
Просто он думал, что у него девять жизней как у кошки
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19.08.2021 11:19 Відповісти
да уж супер премия от Дарвина.... красиво так нет чтобы одно авто а несколько сразу а говорят мертвые сраму не имут как знать как знать...
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19.08.2021 11:26 Відповісти
как всегда, дурак прыгает под колеса, а водитель садится в тюрму
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19.08.2021 11:28 Відповісти
Уже нет. Не сядет. Был прецедент похожий, есть решение Верховного Суда, а оно носит силу нормативного акта для суда уже местного.
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19.08.2021 11:31 Відповісти
Он думал что он Дункан МакЛауд .
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19.08.2021 11:28 Відповісти
скорее всего перед тем, как себя почувствовать Дунканом, он либо бухнул, либо курнул, либо вколол чего-то очень тонизирующего
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19.08.2021 12:38 Відповісти
Искренне надеюсь, что личность этого героя будет установлена. И его правонаследники выплатят пострадавшим от нарушения ПДД водителям соотв. компенсации. За ремонт авто (если такой имеет место быть), психологический ущерб...
А потом все это так же осветят в СМИ.
Чтоб таким идиотам была наука.
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19.08.2021 11:30 Відповісти
Да вроде про аварию не пишут. Грузовик врядли пострадает от тела, а остальные переехали.
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19.08.2021 11:33 Відповісти
Ну, может там бампер погнутый или фара там разбитая... ну или защита двигателя повреждена у тех у кого переехал потом... плюс психические травмы...
Тут важно осветить максимально, что правонаследники такого индивида понесли наказание по кошельку. Чтоб таких индивидов в будущем было меньше.
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19.08.2021 11:44 Відповісти
если он свою жизнь не ценит - то что ему жизнь его близких?
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19.08.2021 12:59 Відповісти
Речь о том, что близкие будут чуть больше интересоваться жизнью таких вот отпрысков... потому как на кону кошелек. Проводить с ними профилкатические меры чтоб жизнь нравилась. И в итоге таких вот будет меньше.
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19.08.2021 13:49 Відповісти
Уже є рішення ВС про те, що матеріальна шкода виплачується водіЄм навіть при відсутності вини, оскільки ТЗ - це джерело підвищеної небезпеки.
https://ips.ligazakon.net/lawnews/doc/NZ212261-vlasnyk-avto-ne-zvilnyayetsya-vid-vidpovidalnosti-u-vypadku-vyny-poterpiloho-vs
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19.08.2021 12:33 Відповісти
Хм. Уже новое. Мрак.
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19.08.2021 12:42 Відповісти
Це не ВС, а цирк.
Чого вартує лишень рішення 2020 р. про скасування дії п. 13 ч. 1 ст. 5 ЗУ "Про судовий збір" у частині учасників бойових дій.
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20.08.2021 10:39 Відповісти
Может и суицид это был.
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19.08.2021 11:31 Відповісти
Учитывая, что это -- любимое место самогубства перебегунов, предлагаю установить на проспекте рекламные ТВ-панели и постоянно крутить на них это видео.
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19.08.2021 11:32 Відповісти
чтобы они смотрели и бегали, смотрели и бегали? Развлекуха такая?
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19.08.2021 12:59 Відповісти
Ага. Если ум не проявится -- пусть бежит. Намагався перебігти проспект Бажана: у Києві пішохода переїхали кілька автомобілів - Цензор.НЕТ 4373
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19.08.2021 14:03 Відповісти
Напролом перебігати проспект Бажана, це ще той розум треба мати.
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19.08.2021 11:36 Відповісти
Ну, если оно тупое животное!
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19.08.2021 11:43 Відповісти
тоді і фуй з ним
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19.08.2021 11:51 Відповісти
Я вот просто не могу представить себе тупость человека который смог бы перебежать 8 полос активного трафика на этом проспекте. Тут или синька или прыгун. Там даже собаки и коты не бегают
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19.08.2021 12:33 Відповісти
потому что животные умнее людей. Как минимум, у них выше развит инстинкт самосохранения и продолжения рода.
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19.08.2021 13:00 Відповісти
Намагався перебігти проспект Бажана: у Києві пішохода переїхали кілька автомобілів - Цензор.НЕТ 6362 Намагався перебігти проспект Бажана: у Києві пішохода переїхали кілька автомобілів - Цензор.НЕТ 1082 Намагався перебігти проспект Бажана: у Києві пішохода переїхали кілька автомобілів - Цензор.НЕТ 3706
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19.08.2021 16:19 Відповісти
Проста нада пєрєстать намагатися перебігти проспект Бажана . І всім буде щастя . А нещастя - не буде .
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19.08.2021 13:11 Відповісти
так 73 з цім погоджуються: просто надо перестать бегать!
от вони по одному й перестають.
чекаємо забігу головного віслюка
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19.08.2021 16:45 Відповісти
И почему людям дома не сидиться ? Ведь не холодно ,в холодильнике пиво ,а на экране 95 квартальцы кривляются ?? Нет, бегут стремглав через широкий проспект ....так... и не на выборы,до них еще далеко!
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19.08.2021 17:27 Відповісти
Мабуть хтось за ним гнався...
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19.08.2021 17:38 Відповісти
Комментатор физдит, как дышит.
Явно у него с головой непорядок.
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20.08.2021 09:12 Відповісти
 
 