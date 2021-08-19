Намагався перебігти проспект Бажана: у Києві пішохода переїхали кілька автомобілів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
У ніч на четвер, 19 серпня, в Києві на проспекті Бажана сталася страшна ДТП, унаслідок якої загинув чоловік. Увага! Відео не рекомендоване для перегляду особам з нестійкою психікою!
Як інформує Цензор.НЕТ, відео з місця подій опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний".
Увага! Ненормативна лексика!
Зазначається, що пішохід намагався перебігти дорогу і потрапив під колеса вантажівки. Після цього, як повідомляється, по ньому проїхалися ще кілька автомобілів.
Від травм чоловік загинув.
Топ коментарі
+49 Виноградарь
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+19 Tema9
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они просто поржут и ничего больше
А потом все это так же осветят в СМИ.
Чтоб таким идиотам была наука.
Тут важно осветить максимально, что правонаследники такого индивида понесли наказание по кошельку. Чтоб таких индивидов в будущем было меньше.
https://ips.ligazakon.net/lawnews/doc/NZ212261-vlasnyk-avto-ne-zvilnyayetsya-vid-vidpovidalnosti-u-vypadku-vyny-poterpiloho-vs
Чого вартує лишень рішення 2020 р. про скасування дії п. 13 ч. 1 ст. 5 ЗУ "Про судовий збір" у частині учасників бойових дій.
от вони по одному й перестають.
чекаємо забігу головного віслюка
Явно у него с головой непорядок.