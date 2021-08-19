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Афганістан (385) евакуація (561)

"Там панував хаос і штовханина. Люди давили одне одного": громадянка України, розповіла, як їй вдалося втекти з Кабула. ВIДЕО

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У ніч на 16 серпня український літак зміг вилетіти із захопленого талібами Кабула й евакуювати 79 осіб завдяки тому, що стояв на дальній стоянці в аеропорту і натовп людей у паніці не встиг добігти туди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це "ВВС News Україна" анонімно розповіла одна з пасажирок рейсу, українка, яка працювала в Афганістані останні три роки. Жінка не стала називати своє ім'я, оскільки не розповідала рідним, що працює в Афганістані.

"Там панував хаос і штовханина. Люди давили одне одного, кожен хотів якомога швидше потрапити в літак. Люди займали місця в будь-якому літаку, а якщо їх не брали, вони просто блокували цей лайнер. В основному весь парк стоїть в аеропорту, і люди просто руйнують літаки. Той, на якому ми відлітали, стояв на дальній стоянці, тому люди туди не змогли добігти. Завдяки цьому ми змогли вилетіти", – описала вона ситуацію в аеропорту 15 серпня.

До ранку 16 серпня всі цивільні рейси з аеропорту Кабула скасували, очевидці розповідали, що натовп у паніці кидався до літаків, сидів під крилами з надією потрапити на літак.

Жінка розповіла, що допомагала українській владі зі списками для евакуації. Частина людей із цих списків вже виїхала з Афганістану, але є і такі, хто не поспішає це робити, уточнила вона.

"Деякі хотіли, але не змогли вилетіти в цей день, тому що місто було перекрите, і було дуже важко дістатися до аеропорту. Якщо хтось проживав далеко, вони просто фізично не змогли. Але не всі хочуть виїхати. Можливо, вони хочуть продовжувати працювати і не вбачають ніякої небезпеки, є такі", – зазначила українка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 осіб загинули упродовж останніх днів у районі аеропорту Кабула, - Sky News

Вона припустила, що в паніці, яка була в аеропорту 15 серпня, евакуюватися було, можливо, небезпечніше, ніж, наприклад за тиждень, "коли в аеропорту наведуть порядок".

"Я не встигла злякатися. Але зараз розумію, що деякі мої колеги чекають, коли буде можливість вилетіти, наприклад, у Ташкент. А ще мені дуже шкода тих людей, які там залишилися. Вони повернулися в минуле, від якого самі тікали. Вони намагалися побудувати зовсім іншу державу", – додала жінка.

Ісламістський рух "Талібан" створили 1994 року, з 1996-го до 2001 року він був при владі в Афганістані.

Після терактів 11 вересня 2001 року у США і відмови "Талібану" видати лідера терористичної організації "Аль-Каїда" Усаму бен Ладена в Афганістан ввели американські війська.

Після повалення свого уряду 2001 року таліби почали бойові дії проти влади. У лютому 2020 року представники США і руху "Талібан" підписали мирну угоду, яка передбачає виведення іноземних військ з Афганістану протягом 18 місяців після її підписання.

Ситуація з безпекою в Афганістані погіршилася на тлі виведення американських військ, яке почали у квітні 2021 року. До 15 серпня рух "Талібан" узяв під контроль практично всю країну, зокрема столицю Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані цього самого дня втік за кордон.

Раніше, 13 серпня, "Талібан" звернувся до афганського народу, пообіцявши амністію військовослужбовцям урядової армії та поліцейським, а також недоторканність приватного майна.

На тлі наступу "Талібану" іноземні держави почали евакуацію своїх громадян. Цей процес був паралізований через те, що 16 серпня аеропорт Кабула скасував усі комерційні рейси. У МЗС України 17 серпня повідомили, що на території Афганістану ввели заборону на польоти цивільної авіації, дозволи видають лише для військових літаків.

Кілька країн (США, Франція, Німеччина, Великобританія) скерували своїх військовослужбовців до Афганістану для гарантування безпеки евакуації.

Україна в ніч на 16 серпня встигла забрати з Кабула 79 осіб. Серед них, окрім восьми українців, громадяни Нідерландів, Білорусі, Хорватії та Афганістану, які попросили про термінову евакуацію. Дев'ятеро евакуйованих Україною афганців просять надати їм статус біженця.

Виїхати з Афганістану хоче ще щонайменше 120 українців із сім'ями. В аеропорту Кабула стоїть літак, який має їх евакуювати, учора він не міг вилетіти через критичну ситуацію в аеропорту.

Також відомо, що 12 українців перебувають на американській військовій базі, яку взяв під контроль "Талібан". Посольство підтримує з ними зв'язок.

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Топ коментарі
+16
В Афганістані працювало багато міжнародних місій, куди можна влаштуватись навіть українцям, більш того в Кабулі довгий час працювала авіакомпанія "Українські крила"... Українці працюють і живуть по всьому Світу і у кожного свої на те причини.....
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19.08.2021 12:06
+13
Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, к которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуре. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану"
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19.08.2021 12:01
+10
Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь.
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19.08.2021 11:58
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"Женщина не стала называть свое имя, так как не рассказывала родным, что работает в Афганистане." - ну тут уж как-то сомнительно это все...
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19.08.2021 11:56 Відповісти
Наташя наверно "Там царил хаос и толкотня. Люди давили друг друга": гражданка Украины, рассказала, как ей удалось сбежать из Кабула - Цензор.НЕТ 9489
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19.08.2021 11:58 Відповісти
Да ну навряд ли.. там разве много заработаешь?
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19.08.2021 12:15 Відповісти
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Заработаешь... Мб солдат сша обслуживала
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19.08.2021 12:27 Відповісти
Ну в принципе да, вы правы.
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19.08.2021 12:28 Відповісти
Вот всегда в самых жопах мира уже ожидаешь увидеть наташу.... Это и смешно и печально))
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19.08.2021 12:26 Відповісти
"Там панував хаос і штовханина. Люди давили одне одного": громадянка України, розповіла, як їй вдалося втекти з Кабула - Цензор.НЕТ 7207
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19.08.2021 12:18 Відповісти
эта бы и лошадь обслужила "Там панував хаос і штовханина. Люди давили одне одного": громадянка України, розповіла, як їй вдалося втекти з Кабула - Цензор.НЕТ 3435
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19.08.2021 12:35 Відповісти
лошадь вряд ли,а коня -да...впрочем общеголять расейскую императрицу все равно не сможет "Там панував хаос і штовханина. Люди давили одне одного": громадянка України, розповіла, як їй вдалося втекти з Кабула - Цензор.НЕТ 8154.жалкий плагиат получится
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19.08.2021 12:55 Відповісти
Жители Афганистана попытались покинуть страну, прикрепившись с внешней стороны к самолету армии США, вылетавшему из столичного аэропорта. Отмечалось, что им не удалось удержаться за шасси или корпус самолета, из-за чего они упали на землю и разбились.
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19.08.2021 11:57 Відповісти
Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь.
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19.08.2021 11:58 Відповісти
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Всі такі нровоучітєля. Неначе ми звільнили Даунбас,Крим, не обрали Зє.Тай попередня влада була явно не народна. Немає чим нам похвалятися та учити інших.
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19.08.2021 12:14 Відповісти
Шо, Вася, страшно коли про свободу пишуть? А ще страшніша попередня влада, яка "не наших" на Донбасі на добрива переробляла?
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19.08.2021 12:21 Відповісти
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Попередня влада в основному звізділа і крала. А ваших сєпарів преробляли в гумос доровольці та націоналісти. А,ще синок Югги служив в батареї 152 мм гаубиць. Так та бідолашна батарея по сєпарах з Кременчуга і не стріляла.
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19.08.2021 12:33 Відповісти
Вася, а у вас розумніших за тебе нема? Скількі можна передвиборчу методичку цитувати?
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19.08.2021 12:41 Відповісти
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А тобі регулярно обновляють?
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19.08.2021 12:46 Відповісти
Бачу питання щодо розумнішого було недоречним, Вася.
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19.08.2021 12:48 Відповісти
Вася каких сепаров в Кременчуге ты собрался обстреливать из 152 мм гаубиц ?
Иди проспись ! "Там панував хаос і штовханина. Люди давили одне одного": громадянка України, розповіла, як їй вдалося втекти з Кабула - Цензор.НЕТ 7316
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19.08.2021 14:06 Відповісти
Ти доброволець? З окопу пишеш?
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19.08.2021 15:32 Відповісти
Не отнимайте у детей конфету..
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19.08.2021 12:23 Відповісти
вася все время одну и ту же канхвекту сосет...тузик
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19.08.2021 12:57 Відповісти
акакаяразница, талибы или неталибы
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19.08.2021 11:58 Відповісти
Лучше б она рассказала за каким чертом она там оказалась "Там царил хаос и толкотня. Люди давили друг друга": гражданка Украины, рассказала, как ей удалось сбежать из Кабула - Цензор.НЕТ 752 "Там царил хаос и толкотня. Люди давили друг друга": гражданка Украины, рассказала, как ей удалось сбежать из Кабула - Цензор.НЕТ 3192
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19.08.2021 12:00 Відповісти
А ты за каким чертом оказался в Израиле? "Там царил хаос и толкотня. Люди давили друг друга": гражданка Украины, рассказала, как ей удалось сбежать из Кабула - Цензор.НЕТ 2917
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19.08.2021 12:03 Відповісти
В Афганістані працювало багато міжнародних місій, куди можна влаштуватись навіть українцям, більш того в Кабулі довгий час працювала авіакомпанія "Українські крила"... Українці працюють і живуть по всьому Світу і у кожного свої на те причини.....
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19.08.2021 12:06 Відповісти
Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, к которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуре. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану"
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19.08.2021 12:01 Відповісти
"Там панував хаос і штовханина. Люди давили одне одного": громадянка України, розповіла, як їй вдалося втекти з Кабула - Цензор.НЕТ 6760
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19.08.2021 22:18 Відповісти
Свобода стоит того, чтобы за неё бороться.
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19.08.2021 12:02 Відповісти
Свобода стоит всего.
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19.08.2021 15:28 Відповісти
а ты как успела?
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19.08.2021 12:04 Відповісти
По моему 80% желающих улететь молодые мужики, которые хотят под шумок свалить в Европу .Так лихо через забор перелазят.
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19.08.2021 12:15 Відповісти
Мысль о том, что на тебя возможно смотрят в прицел сильно ускоряет процес лазания по забору.
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19.08.2021 12:34 Відповісти
Омерзительный "Там панував хаос і штовханина. Люди давили одне одного": громадянка України, розповіла, як їй вдалося втекти з Кабула - Цензор.НЕТ 1405 Дорогой дгруг , я здесь живу , у меня есть гражданство , вторая родина . А вы что подумали "Там панував хаос і штовханина. Люди давили одне одного": громадянка України, розповіла, як їй вдалося втекти з Кабула - Цензор.НЕТ 6629
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19.08.2021 12:34 Відповісти
Родина может быть только одна.
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19.08.2021 12:37 Відповісти
Вам мешают жить украинцы, зарабатывающие на жизнь не в Украине?
Ві антіглобаліст? У вас проблєми с самоідентіфікацієй?
Вазьміте ружжо і ГО наводить міровой порядок)
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19.08.2021 14:40 Відповісти
- "Парк стоит на взлетных полосах, люди просто ломают самолеты".

Вопрос- зачем ломать?
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19.08.2021 12:56 Відповісти
Не могу улететь сам-не дам и другому....
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19.08.2021 13:04 Відповісти
Я так понимаю, именно этой "эвакуацией" был восхищен Запад по версии Кулебы?
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19.08.2021 16:43 Відповісти
Американці залишили багато зброї і різної техніки --захищайтеся ! Але тисячі і тисячі віслюків зброю в руки не взяли для особистого захисту ! Вони поперли в аеропорт і хочуть "подорожувати світом" !Тому американці і плюнули на те бидло, бо скільки мільярдів не "вливай" -- користі "0" !!!
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19.08.2021 17:51 Відповісти
 
 