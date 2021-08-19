"Там панував хаос і штовханина. Люди давили одне одного": громадянка України, розповіла, як їй вдалося втекти з Кабула. ВIДЕО

У ніч на 16 серпня український літак зміг вилетіти із захопленого талібами Кабула й евакуювати 79 осіб завдяки тому, що стояв на дальній стоянці в аеропорту і натовп людей у паніці не встиг добігти туди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це "ВВС News Україна" анонімно розповіла одна з пасажирок рейсу, українка, яка працювала в Афганістані останні три роки. Жінка не стала називати своє ім'я, оскільки не розповідала рідним, що працює в Афганістані.

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"Там панував хаос і штовханина. Люди давили одне одного, кожен хотів якомога швидше потрапити в літак. Люди займали місця в будь-якому літаку, а якщо їх не брали, вони просто блокували цей лайнер. В основному весь парк стоїть в аеропорту, і люди просто руйнують літаки. Той, на якому ми відлітали, стояв на дальній стоянці, тому люди туди не змогли добігти. Завдяки цьому ми змогли вилетіти", – описала вона ситуацію в аеропорту 15 серпня.



До ранку 16 серпня всі цивільні рейси з аеропорту Кабула скасували, очевидці розповідали, що натовп у паніці кидався до літаків, сидів під крилами з надією потрапити на літак.



Жінка розповіла, що допомагала українській владі зі списками для евакуації. Частина людей із цих списків вже виїхала з Афганістану, але є і такі, хто не поспішає це робити, уточнила вона.

"Деякі хотіли, але не змогли вилетіти в цей день, тому що місто було перекрите, і було дуже важко дістатися до аеропорту. Якщо хтось проживав далеко, вони просто фізично не змогли. Але не всі хочуть виїхати. Можливо, вони хочуть продовжувати працювати і не вбачають ніякої небезпеки, є такі", – зазначила українка.

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Вона припустила, що в паніці, яка була в аеропорту 15 серпня, евакуюватися було, можливо, небезпечніше, ніж, наприклад за тиждень, "коли в аеропорту наведуть порядок".



"Я не встигла злякатися. Але зараз розумію, що деякі мої колеги чекають, коли буде можливість вилетіти, наприклад, у Ташкент. А ще мені дуже шкода тих людей, які там залишилися. Вони повернулися в минуле, від якого самі тікали. Вони намагалися побудувати зовсім іншу державу", – додала жінка.

Ісламістський рух "Талібан" створили 1994 року, з 1996-го до 2001 року він був при владі в Афганістані.



Після терактів 11 вересня 2001 року у США і відмови "Талібану" видати лідера терористичної організації "Аль-Каїда" Усаму бен Ладена в Афганістан ввели американські війська.



Після повалення свого уряду 2001 року таліби почали бойові дії проти влади. У лютому 2020 року представники США і руху "Талібан" підписали мирну угоду, яка передбачає виведення іноземних військ з Афганістану протягом 18 місяців після її підписання.



Ситуація з безпекою в Афганістані погіршилася на тлі виведення американських військ, яке почали у квітні 2021 року. До 15 серпня рух "Талібан" узяв під контроль практично всю країну, зокрема столицю Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані цього самого дня втік за кордон.

Раніше, 13 серпня, "Талібан" звернувся до афганського народу, пообіцявши амністію військовослужбовцям урядової армії та поліцейським, а також недоторканність приватного майна.



На тлі наступу "Талібану" іноземні держави почали евакуацію своїх громадян. Цей процес був паралізований через те, що 16 серпня аеропорт Кабула скасував усі комерційні рейси. У МЗС України 17 серпня повідомили, що на території Афганістану ввели заборону на польоти цивільної авіації, дозволи видають лише для військових літаків.



Кілька країн (США, Франція, Німеччина, Великобританія) скерували своїх військовослужбовців до Афганістану для гарантування безпеки евакуації.



Україна в ніч на 16 серпня встигла забрати з Кабула 79 осіб. Серед них, окрім восьми українців, громадяни Нідерландів, Білорусі, Хорватії та Афганістану, які попросили про термінову евакуацію. Дев'ятеро евакуйованих Україною афганців просять надати їм статус біженця.



Виїхати з Афганістану хоче ще щонайменше 120 українців із сім'ями. В аеропорту Кабула стоїть літак, який має їх евакуювати, учора він не міг вилетіти через критичну ситуацію в аеропорту.



Також відомо, що 12 українців перебувають на американській військовій базі, яку взяв під контроль "Талібан". Посольство підтримує з ними зв'язок.