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Афганістан (385) розстріл (70) Талібан (130)

Таліби розстріляли колишнього начальника поліції афганської провінції Бадгис Хаджі Муллу. ВІДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Попри оголошену загальну амністію, таліби розстріляли колишнього начальника поліції афганської провінції Бадгис Хаджі Муллу. Увага! Відео не рекомендоване для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис розстрілу опубліковано в соцмережах.

На записі видно зв'язаного чоловіка з пов'язкою на очах, що сидить на колінах, і чути голос чоловіка, який про щось говорить або читає молитву. Після слів "Такбір. Аллаху акбар" починається безладна стрілянина по зв'язаному чоловікові. Вона триває кілька секунд. Потім у кадрі з'являється тіло розстріляного чоловіка. Таліби зробили ще приблизно десять пострілів по вже вбитій людині.

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Топ коментарі
+62
миллионое стадо в аэропорту... И в основном (80-90%) - мужского пола от 15 до 50 лет
Именно что стадо, потому что мужиками их назвать нельзя.
полно оружия в стране, валяется прямо на дорогах (не говоря уже о схронах в каждом доме).
Добавим к этому 300 тысяч обученных и вооруженных военных...
И - НОЛЬ воли к сопротивлению..
Политика ватников "нужно просто перестать стрелять".
Никто не захотел защищать свои семьи, проще побросать всё и драпануть - "спасите нас, увезите в америгу!"

Более того, судя по тому как они драпают в аэропор - это явно не поклонники талибана..
кстати, у талибана всего то 50-70 тысяч человек..
Против 300 тыс "овец в форме" и миллионого стаба барАнов..
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19.08.2021 13:43
+40
Это видео надо зеленскому на заметку, у ЧАВУСшеску тоже были высокие рейтинги Талибы расстреляли бывшего начальника полиции афганской провинции Бадгис Хаджи Муллу - Цензор.НЕТ 447
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19.08.2021 13:41
+27
Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, к которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуре. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану"Талибы расстреляли бывшего начальника полиции афганской провинции Бадгис Хаджи Муллу - Цензор.НЕТ 2471
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19.08.2021 13:46
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Урок всем тем, кто хочет просто перестать стрелять
Орки из Донбабве - это украинские талибы.
Если перестать стрелять то такие же видео казней будут из Киева и Львова.
Ну а Запад будет как всегда глубоко озабочен и всегда найдет сказку-отмазку-оправдание.
Поэтому очередной раз повторяю, только собственная сильная армия, сильная экономика и патриотическая власть являются гарантами суверенитета Украины
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19.08.2021 15:14 Відповісти
Путин это и тебя ожидает))))
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19.08.2021 15:34 Відповісти
вот это и есть - расейские братья........ ждем их на маскве......
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19.08.2021 15:36 Відповісти
Нармальниє рєбята. Чи не так ? Дати кацапам це прокоментувати.
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19.08.2021 17:00 Відповісти
Доля хабарника. По іншому з ними не можна.
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19.08.2021 17:25 Відповісти
Пожив при американьцях, але не довго.
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19.08.2021 17:35 Відповісти
Дикость, невежество и ненависть требуют жертв.
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19.08.2021 18:50 Відповісти
3 дня назад. талибы просят госслужащих Кабула возвращаться на свои робочие места.........
побежали все дружной толпой...
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19.08.2021 20:49 Відповісти
Кто этих талибов содержит, вооружает, поставляет боеприпасы ?
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19.08.2021 20:58 Відповісти
Видимо за ними стоит Пакистан, там Бен Ладен прятался.
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19.08.2021 21:01 Відповісти
Мразота з антидемократичної купки, яка кублиться тут на сайті, радісно схвалює навіть талібан, мріючи про розправу, (не про виграш на виборах, який їм не світить) - над діючою владою.
Ви нічим не відрізняєтесь від путінських окупантів, від Луки, від північнокорейського виродка і т.д.
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19.08.2021 22:03 Відповісти
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Злись дружок, но подумай вот о чем, уход америки из афгана - это знак всем антидемократам всего нашего сраного мира, что америка не будет спасать либерастов, если антидемократы решат их слегка расстрелять. Отсчет на месяцы до диктатуры в турции, переворотов в Сербии, Боснии и Албании, установлению авторитарных режимов в Венгрии, Польше, Австрии, весьма вероятно в Дании и Италии, ну и конечно - в нашей милой Украине. В жопу засуньте себе демократию, она ничего не дала нашей стране. Даже е*учие совки сделали больше полезного.
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19.08.2021 22:47 Відповісти
Бюрократический класс уличенный в узурпации власти поголовно увольняется, при вооруженном сопротивлении увольнению истребляется, чтобы не одному тоталиторасту в голову не пришло узурпировать власть, а при возникновении такой мысли наступала стойкая не прекращающаяся диарея. Таліби розстріляли колишнього начальника поліції афганської провінції Бадгис Хаджі Муллу - Цензор.НЕТ 586 Таліби розстріляли колишнього начальника поліції афганської провінції Бадгис Хаджі Муллу - Цензор.НЕТ 586 Таліби розстріляли колишнього начальника поліції афганської провінції Бадгис Хаджі Муллу - Цензор.НЕТ 586
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20.08.2021 09:40 Відповісти
В тебе все в порядку з головою, диктатор ти наш Таліби розстріляли колишнього начальника поліції афганської провінції Бадгис Хаджі Муллу - Цензор.НЕТ 192
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20.08.2021 10:22 Відповісти
Я плохой диктатор. Но буду прекрасным исполнителем воли Вождя Нации)
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20.08.2021 19:23 Відповісти
Дикие аборигены, с дикой религией. Им не место в цивилизованном мире. Брать и отнимать чужую жизнь, потому что им так захотелось? Остальной мир, должен был бы всех их освежевать, но тогда он будет ничем не лучше их.
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19.08.2021 22:12 Відповісти
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Америка тебя бросит, сынок, всегда.

Хорошее напоминание всем тем, кто спешит дать под хвост во имя западных ценностей, и нагнуть абсолютное большинство украинцев ради торжества либеральной шизофрении в Украине.
К черту либерашек, мы сами можем строить страну, без запада и без востока. С украинскими ценностями и традициями.
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19.08.2021 22:44 Відповісти
Усякий уличенный в узурпации власти далжон быть дескинизирован и куканизирован, чтобы не одному тоталиторасту в голову не пришло узурпировать власть, а при возникновении такой мысли наступала стойкая не прекращающаяся диарея. Таліби розстріляли колишнього начальника поліції афганської провінції Бадгис Хаджі Муллу - Цензор.НЕТ 2521 Таліби розстріляли колишнього начальника поліції афганської провінції Бадгис Хаджі Муллу - Цензор.НЕТ 1468 Таліби розстріляли колишнього начальника поліції афганської провінції Бадгис Хаджі Муллу - Цензор.НЕТ 1468
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20.08.2021 09:42 Відповісти
одно слово животные дикари....садисты .видел и пожоще видео казней...(( кайфуют когда не просто убивают людей а издеваются уже над мёртвыми телами разряжая в тело с десяток автоматов.... это уже психически больные люди...((
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20.08.2021 07:57 Відповісти
Такое ждёт и Украину если рашисты захватят только таких казней будет сотни тысяч.
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20.08.2021 08:54 Відповісти
Теска, не скажи, если до нас дойдет, я хоть и не могу воевать по веским причинам, сколько мне на век отмеряно первый автомат возьму. Мне уже и наши мудаки на местах начиная с Верх. Рады начинают надоедать, так и эта война не объявленная, которая идет и идет, и конца и края нет и нет. Таліби розстріляли колишнього начальника поліції афганської провінції Бадгис Хаджі Муллу - Цензор.НЕТ 2587
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20.08.2021 14:15 Відповісти
люстрація по авганськи деколи кочеться і в нас таку люстрацію
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20.08.2021 09:15 Відповісти
Толерастия это прямой путь к тоталирастии. Таліби розстріляли колишнього начальника поліції афганської провінції Бадгис Хаджі Муллу - Цензор.НЕТ 9702 Таліби розстріляли колишнього начальника поліції афганської провінції Бадгис Хаджі Муллу - Цензор.НЕТ 9702 Таліби розстріляли колишнього начальника поліції афганської провінції Бадгис Хаджі Муллу - Цензор.НЕТ 9702
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20.08.2021 09:43 Відповісти
Найкраще для України - це казнити всіх путінських і російських фанатів. Якщо цього не зробити - то вони разом з Путіним знищать всю Україну.
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20.08.2021 10:08 Відповісти
Гуманисты-овцелюбы.
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20.08.2021 10:40 Відповісти
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