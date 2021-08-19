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Таліби розстріляли колишнього начальника поліції афганської провінції Бадгис Хаджі Муллу. ВІДЕО 18+
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Попри оголошену загальну амністію, таліби розстріляли колишнього начальника поліції афганської провінції Бадгис Хаджі Муллу. Увага! Відео не рекомендоване для перегляду людям з нестійкою психікою!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис розстрілу опубліковано в соцмережах.
На записі видно зв'язаного чоловіка з пов'язкою на очах, що сидить на колінах, і чути голос чоловіка, який про щось говорить або читає молитву. Після слів "Такбір. Аллаху акбар" починається безладна стрілянина по зв'язаному чоловікові. Вона триває кілька секунд. Потім у кадрі з'являється тіло розстріляного чоловіка. Таліби зробили ще приблизно десять пострілів по вже вбитій людині.
Топ коментарі
+62 Scorpman Y
показати весь коментар19.08.2021 13:43
+40 Підлога Маккартні
показати весь коментар19.08.2021 13:41
+27 fg cbn
показати весь коментар19.08.2021 13:46
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Будь ласка, зачекайте...
Орки из Донбабве - это украинские талибы.
Если перестать стрелять то такие же видео казней будут из Киева и Львова.
Ну а Запад будет как всегда глубоко озабочен и всегда найдет сказку-отмазку-оправдание.
Поэтому очередной раз повторяю, только собственная сильная армия, сильная экономика и патриотическая власть являются гарантами суверенитета Украины
побежали все дружной толпой...
Ви нічим не відрізняєтесь від путінських окупантів, від Луки, від північнокорейського виродка і т.д.
Хорошее напоминание всем тем, кто спешит дать под хвост во имя западных ценностей, и нагнуть абсолютное большинство украинцев ради торжества либеральной шизофрении в Украине.
К черту либерашек, мы сами можем строить страну, без запада и без востока. С украинскими ценностями и традициями.