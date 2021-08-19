Призначення главою КМДА когось, крім міського голови, - порушення Конституції і Закону "Про столицю", - Магера. ВIДЕО
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Призначення президентом України головою КМДА іншої особи, яку не обирали кияни, є антиконституційним.
Про це заявив заслужений юрист України, ексзаступник глави ЦВК Андрій Магера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лівий берег".
"Давайте в першу чергу розглядати конституційні моменти: чи можливий такий варіант, коли президент звільнить голову КМДА і призначить на цю посаду іншу особу, яка не обиралась киянами? Статті Конституції 118 і 140 говорять про те, що особливості здійснення місцевого самоврядування і виконавчої влади у Києві визначаються окремим законом. Такими законами є ЗУ "Про столицю". Там визначено, що на посаду голови КМДА може бути призначений лише Київський міський голова. Тобто особа, обрана на загальних виборах киянами. Прецедент щодо призначення головою КМДА іншої особи є дуже поганим", - наголосив Магера.
Юрист переконаний, що президент не має права звільняти голову КМДА без вагомих причин.
"Чи може президент в принципі звільнити голову КМДА? Коли для цього будуть вагомі підстави: припинення громадянства, визнання його недієздатним, виїзд на постійне місце проживання за кордон. Але з політичних міркувань ухвалювати рішення президенту і тим більше призначати на цю посаду особу, яку кияни не обирали, буде порушенням Конституції і ЗУ "Про столицю", - зазначив Магера.
Він вважає, що сама процедура затвердження Київського міського голови є застарілою та несправедливою щодо киян.
"Кияни можуть запитати: чому харків’яни мають свого міського голову, якого держава не призначала? Дніпряни мають свого міського голову, одесити і так далі. І всі ці посадові особи місцевого самоврядування не затверджуються центральною владою. Чому в Києві у ХХІ столітті у нас міський голова обов’язково має бути кимось затверджений? Жителям Києва мають надати такі ж права, як і всім українцям", - підсумував Магера.
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якщо Зеленський порушить закон - негайно піде у відставку!
чєсслово!
Скільки можна утримувати таку дику структуру влади???
Де самоврядування, де дільниці в Києві з виборними головами, очільниками місцевих виконавчих влад контрольованих місцевим людом???
Занадто тупо виконуєш замовлення зеленої влади.
Я проти Кличка, але мочити його треба за законом, а не вигадувати оцю маячню.
ЗІ: Кличко з 2014-го вже тричі отримував довіру більшості (50%, +/-) киян.
Я тотально проти Кличка, але я й проти зеленого свавілля.
Він тотальне зло для міста.
Я, як корінний киянин з діда-прадіда, дуже хочу його звільнення. А звільнити його можна за корупцію. На жаль, низький професійний рівень наших правоохоронних органів не дає надії на це.
По-третє, я у справах багато подорожую дорогами України, тож на власні очі бачу, як їх будують. І мені це дуже подобається. За вашого сраного бариги навіть цього не було у подібних масштабах.
Це усе робилося за гроші київської громади. До речі, як й подільський міст будувався за гроші Києва. За вашого сраного бариги держава не побудувала жодного моста. Жодного!
Подільський міст будується виключно коштом київської громади.
За програмою "Велике будівництво " по усій Україні будуються та ремонтуються десятки мостів, за бариги нічого подібного не було. За бариги держава не будувала жодного моста.
Стаття 10-1. Київська міська державна адміністрація
Конституцією та законами України.
Жодного натяку на те, що це має бути міський голова.
Стаття 10-1. Київська міська державна адміністрація
1. Виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.
2. Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України.
Жодного натяку на те, що це має бути міський голова.
остальных послали в отдел субсидий
Втім, ти, кац@пська худобо, напевно, саме цього й хотів.