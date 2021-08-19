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Призначення главою КМДА когось, крім міського голови, - порушення Конституції і Закону "Про столицю", - Магера. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Призначення президентом України головою КМДА іншої особи, яку не обирали кияни, є антиконституційним.

Про це заявив заслужений юрист України, ексзаступник глави ЦВК Андрій Магера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лівий берег".

"Давайте в першу чергу розглядати конституційні моменти: чи можливий такий варіант, коли президент звільнить голову КМДА і призначить на цю посаду іншу особу, яка не обиралась киянами? Статті Конституції 118 і 140 говорять про те, що особливості здійснення місцевого самоврядування і виконавчої влади у Києві визначаються окремим законом. Такими законами є ЗУ "Про столицю". Там визначено, що на посаду голови КМДА може бути призначений лише Київський міський голова. Тобто особа, обрана на загальних виборах киянами. Прецедент щодо призначення головою КМДА іншої особи є дуже поганим", - наголосив Магера.

Юрист переконаний, що президент не має права звільняти голову КМДА без вагомих причин.

"Чи може президент в принципі звільнити голову КМДА? Коли для цього будуть вагомі підстави: припинення громадянства, визнання його недієздатним, виїзд на постійне місце проживання за кордон. Але з політичних міркувань ухвалювати рішення президенту і тим більше призначати на цю посаду особу, яку кияни не обирали, буде порушенням Конституції і ЗУ "Про столицю", - зазначив Магера.

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Він вважає, що сама процедура затвердження Київського міського голови є застарілою та несправедливою щодо киян.

"Кияни можуть запитати: чому харків’яни мають свого міського голову, якого держава не призначала? Дніпряни мають свого міського голову, одесити і так далі. І всі ці посадові особи місцевого самоврядування не затверджуються центральною владою. Чому в Києві у ХХІ столітті у нас міський голова обов’язково має бути кимось затверджений? Жителям Києва мають надати такі ж права, як і всім українцям", - підсумував Магера.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Для Зели нарушить Конституцию, как два пальца ....

Назначение главой КГГА кого-то, кроме городского головы - нарушение Конституции и Закона "О столице", - Магера - Цензор.НЕТ 5013
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19.08.2021 14:39
+7
А разве нарушения Конституции когда-то останавливали криворожского юрЫста и его ОПу ?
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19.08.2021 14:38
+7
нічєво!
якщо Зеленський порушить закон - негайно піде у відставку!
чєсслово!
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19.08.2021 14:41
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А шо таке Конституція? Назначение главой КГГА кого-то, кроме городского головы - нарушение Конституции и Закона "О столице", - Магера - Цензор.НЕТ 7091 (Найкоротший през України)
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19.08.2021 14:30 Відповісти
170 см, так, найкоротший)
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19.08.2021 14:50 Відповісти
Можливо в в обструбаний корінь пішов?
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19.08.2021 14:57 Відповісти
Ахиджакова-ТАЛАНТИЩЕ!
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19.08.2021 15:50 Відповісти
приходит типок к Кличко и говор... он пришел но не успел объяснить , ладно, следующий Назначение главой КГГА кого-то, кроме городского головы - нарушение Конституции и Закона "О столице", - Магера - Цензор.НЕТ 6664
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19.08.2021 14:33 Відповісти
Главнокомандующий вначале должен в годы семилетней войны, во всех приграничных с Россией городах назначить Военный комендантов, для борьбы с сепарами и тд, а внутри страны всё должно быть по закону
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19.08.2021 14:35 Відповісти
А разве нарушения Конституции когда-то останавливали криворожского юрЫста и его ОПу ?
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19.08.2021 14:38 Відповісти
Для Зели нарушить Конституцию, как два пальца ....

Назначение главой КГГА кого-то, кроме городского головы - нарушение Конституции и Закона "О столице", - Магера - Цензор.НЕТ 5013
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19.08.2021 14:39 Відповісти
нічєво!
якщо Зеленський порушить закон - негайно піде у відставку!
чєсслово!
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19.08.2021 14:41 Відповісти
І шо? "Какая разица?" Ми так хочемо і цього достатньо.
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19.08.2021 14:42 Відповісти
Це не лише в законі прописано, також є рішення Конституційного суду, яке це підтвердило!
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19.08.2021 14:55 Відповісти
Саме поняття КМДА має корені з Московського улусу часів Золотої Орди 14-15 сторіч.
Скільки можна утримувати таку дику структуру влади???
Де самоврядування, де дільниці в Києві з виборними головами, очільниками місцевих виконавчих влад контрольованих місцевим людом???
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19.08.2021 14:57 Відповісти
Що за відверта маячня?
Занадто тупо виконуєш замовлення зеленої влади.
Я проти Кличка, але мочити його треба за законом, а не вигадувати оцю маячню.
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19.08.2021 15:32 Відповісти
Мэр и председатель КГГА это 2 разные должности. Мэра избирают, а председателя назначают. Педалика гитьман в 15 году назначил.
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19.08.2021 15:03 Відповісти
Пидаликт - это ото чмо на лисапете?
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19.08.2021 15:36 Відповісти
А ты на спарринг, с "тем чмо" , выйдешь???! Или только обезьянничать в инете?!!!
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19.08.2021 16:14 Відповісти
розбирайся, для початку, хто чим дихає тут на форумі...
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19.08.2021 16:16 Відповісти
Та не вопрос. Костюм клёунский, брать? Призначення главою КМДА когось, крім міського голови, - порушення Конституції і Закону "Про столицю", - Магера - Цензор.НЕТ 1239
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19.08.2021 16:37 Відповісти
ти не дивуйся; кожен 73/43%зебіл - то є типове брехло.
ЗІ: Кличко з 2014-го вже тричі отримував довіру більшості (50%, +/-) киян.
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19.08.2021 16:14 Відповісти
Ты тупое почитал что нибудь.
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19.08.2021 16:20 Відповісти
За законом "Про столицю" мер Києва і є головою КМДА... І навітЬ Конституційний суд це підтвердив!
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20.08.2021 09:32 Відповісти
а что мешает переписать закон? во всех городах Украины, кроме Киева, городской голова и глава госадминистрации - 2 разных человека. почему в Киеве должно быть по другому?
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19.08.2021 15:19 Відповісти
Тому що Київ є окремою одиницею, а не частиною області, як усі інші міста, окрім Севастополя, який зараз тимчасово окупований.
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19.08.2021 15:27 Відповісти
так себе причина, если честно. госадминистрации - вертикаль власти, в подчинении у президента, госслужба. институт мэрства - выборные должности. на мой взгляд в Киеве в наличии попытка совместить несовместимое и ее давно пора законодательно исправить.
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19.08.2021 15:32 Відповісти
У ******** Україні тільки Київ не є частиною області, тож усе логічно. І Магера правий.
Я тотально проти Кличка, але я й проти зеленого свавілля.
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19.08.2021 15:35 Відповісти
В інших містах немає міськдержадміністрацій! Там є районні або обласні держадміністрації...
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20.08.2021 09:33 Відповісти
Кличко вбиває Київ.
Він тотальне зло для міста.
Я, як корінний киянин з діда-прадіда, дуже хочу його звільнення. А звільнити його можна за корупцію. На жаль, низький професійний рівень наших правоохоронних органів не дає надії на це.
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19.08.2021 15:21 Відповісти
зе-упыри на большой стройке, украли за прошлый год больше 30 млрд. Я что-то не помню твоих истерик по этому поводу
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19.08.2021 17:58 Відповісти
По-перше, я щиро зневажаю зеленого блазня та його кагал, по-друге, немає жодних переконливих доказів про ці 30 млрд.грн.
По-третє, я у справах багато подорожую дорогами України, тож на власні очі бачу, як їх будують. І мені це дуже подобається. За вашого сраного бариги навіть цього не було у подібних масштабах.
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19.08.2021 18:05 Відповісти
Емм, взагалі-то проспекти Перемоги, Курбаса, частину Кільцевої, Набережне шосе відремонтував якраз Кличко при "баризі"
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20.08.2021 09:34 Відповісти
Яке відношення барига має до цього?
Це усе робилося за гроші київської громади. До речі, як й подільський міст будувався за гроші Києва. За вашого сраного бариги держава не побудувала жодного моста. Жодного!
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20.08.2021 21:38 Відповісти
Та так само і блазень не має ніякого відношення... На Подільський міст, якщо що, виділяють і з держбюджету.
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21.08.2021 08:40 Відповісти
З якого, у дупу, держбюджету? Що ти верзеш?
Подільський міст будується виключно коштом київської громади.

За програмою "Велике будівництво " по усій Україні будуються та ремонтуються десятки мостів, за бариги нічого подібного не було. За бариги держава не будувала жодного моста.
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24.08.2021 14:49 Відповісти
Ще додам, що за вашого сраного бариги мости взагалі не будувалися, окрім подільського, який будувався коштом міста. Я щиро зневажаю, що баригу, що блазня, але бачу й маленькі плюси у діяльності кожного з них. Втім, їм обом місце на смітнику історії.
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19.08.2021 18:09 Відповісти
А давайте перевіримо слова юриста і почитаємо Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ".
Стаття 10-1. Київська міська державна адміністрація
Конституцією та законами України.

Жодного натяку на те, що це має бути міський голова.
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19.08.2021 15:45 Відповісти
А давайте перевіримо слова юриста і почитаємо Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ".
Стаття 10-1. Київська міська державна адміністрація

1. Виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.
2. Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України.

Жодного натяку на те, що це має бути міський голова.
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19.08.2021 15:49 Відповісти
Так читай закон про столицю, на який посилається Магера.
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19.08.2021 16:53 Відповісти
кто стоял на сцене тот себе намайданил
остальных послали в отдел субсидий
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19.08.2021 15:57 Відповісти
Якщо б не Майдан, то не було б зараз України.
Втім, ти, кац@пська худобо, напевно, саме цього й хотів.
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19.08.2021 16:55 Відповісти
До речі, мене не було на сцені Майдану, але я ніколи не отримав субсидії, бо у мене є розум, завдяки якому я непогано заробляю.
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19.08.2021 16:58 Відповісти
верно сказал.
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20.08.2021 03:10 Відповісти
 
 