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Греція (351) пожежа (3746) Туреччина (2255) ДСНС (4463)

Українські рятувальники захистили від вогню села Спатарі і Метохі в Греції, а льотчики-пожежники здійснили понад 100 скидів води на осередки пожеж у Туреччині, - МВС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Українські пожежники врятували від вогню села Спатарі і Метохі в Греції і здійснили понад 100 скидів води з літаків на осередки пожеж у Туреччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповідається в спеціальному відеоролику, в якому підбито підсумки роботи українських рятувальників в Греції і Туреччині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські рятувальники повернулися після гасіння лісових пожеж у Греції

Автор: Анастасія Потіха
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Якуты нервно курят ягель на пепелищах своих хибар.
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19.08.2021 17:58 Відповісти
Нет ягеля , сгорел . Дым от пепелища вдыхают .
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19.08.2021 17:59 Відповісти
Дым отечества им сладок и приятен. (с)
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19.08.2021 18:08 Відповісти
Забавно это читать под таким ником)))
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20.08.2021 10:07 Відповісти
Помогать надо . Может быть , они нам тоже когда-нибудь помогут .
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19.08.2021 17:58 Відповісти
Круто, а не то что "братья" - мало того шо на якутов насрали и полетели за бабло тушить пожары, так еще Эрдогану подкинули пару тонн аллюминия и пару кг. сгоревших дебилов на бывшем Бе-бе-бе - 200

название кстати точно - найми кацапов на Бебебе 200 и собери металл = выгодно Украинские спасатели защитили от огня села Спатари и Метохи в Греции, а летчики-пожарные совершили более 100 сбросов воды на очаги пожаров в Турции, - МВД - Цензор.НЕТ 5358
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19.08.2021 18:04 Відповісти
200 Українські рятувальники захистили від вогню села Спатарі і Метохі в Греції, а льотчики-пожежники здійснили понад 100 скидів води на осередки пожеж у Туреччині, - МВС - Цензор.НЕТ 1917
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19.08.2021 22:32 Відповісти
 
 