Українські рятувальники захистили від вогню села Спатарі і Метохі в Греції, а льотчики-пожежники здійснили понад 100 скидів води на осередки пожеж у Туреччині, - МВС. ВIДЕО
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Українські пожежники врятували від вогню села Спатарі і Метохі в Греції і здійснили понад 100 скидів води з літаків на осередки пожеж у Туреччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповідається в спеціальному відеоролику, в якому підбито підсумки роботи українських рятувальників в Греції і Туреччині.
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