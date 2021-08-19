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Срібна кнопка і погроза. Як "Слуги народу" хочуть закрити рот Цензор.НЕТ на Youtube. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Ютуб-канал Цензор.НЕТ отримав срібну кнопку, а ведучі проєкту "Без цензури" розпакували її в прямому ефірі. На додаток до цієї приємної новини у проєкту є ще одна - про те, як робота журналістів турбує владу. Її представник, зловживаючи захистом авторських прав на Youtube, воює із Цензор.НЕТ.

Депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький, відомий як блогер ZPSanek, зловживаючи захистом авторського права на Youtube, поскаржився на відео, що містить його критику, і сервіс видалив ролик. 

Через подану вручну скаргу канал отримав попередження за порушення авторських справ у сатиричній програмі "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" – там був жарт про "битву на телефонах" між Олександром Куницьим та Миколою Тищенком.

Ми опротестували це попередження, Youtube прийняв цей протест і переслав їх скаржнику. Це означає, що протест легітимний. Якщо протягом 10 календарних днів скаржник не підтвердить похід до суду, Youtube відновить вилучене відео.

Відео було вилучено скаржником з політичних міркувань, що, на думку аворів, є наступом на свободу слова, адже є всі ознаки добросовісного використання уривка.

Тривалість видаленого за скаргою відео - 31 хвилина, а фрагмент за участю скаржника тривав 20 секунд. Нагадаємо, що регулювання на Youtube здійснюється відповідно до законів Сполучених Штатів Америки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Без цензури": Чи будуть восени бунти в Україні? Загрози і виклики в новому політичному сезоні. ВIДЕО

Як вказано у довідці Youtube, у США авторські права обмежуються принципом "добросовісного використання". Згідно з ним, використання захищеного авторським правом матеріалу з метою критики, коментування, повідомлення в новинах, навчання, поглиблення знань або дослідження може вважатися добросовісним.

Саме для цього в 31-хвилинному відео був використаний 20-секундний фрагмент, який обурив скаржника. Це, нагадаємо,  відео проєкту "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу", який виходить в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Також дивіться: Молитви кота Кокосика до Киви - в новому випуску "Легко-шоу". ВIДЕО

Фрагмент був використаний у проєкті з протидії дезінформації для поглиблення знань, коментування та критики. Критика стосувалася члена провладної фракції "Слуга народу", яким є скаржник Олександр Куницький.

Матеріал використовувався з некомерційною освітньою метою, при цьому з оригіналу був взятий лише невеликий фрагмент.

На додачу, таке використання ніяк не перешкоджало власнику авторських прав отримувати дохід від оригінального твору.

На думку авторів, в цій скарзі має місце зловживання захистом авторського права і інструментами Youtube через критику представника влади в незалежній медіапроєкт.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+70
Серебряная кнопка и угроза. Как "Слуги народа" хотят закрыть рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 4229
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19.08.2021 18:06
+57
Серебряная кнопка и угроза. Как "Слуги народа" хотят закрыть рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 8094
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19.08.2021 18:16
+33
Что и требовалось доказать. Бениным холуям нужна тишина чтобы безнаказанно тырить деньги. С...ки одним словом.
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19.08.2021 18:15
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Серебряная кнопка и угроза. Как "Слуги народа" хотят закрыть рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 4229
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19.08.2021 18:06 Відповісти
Делікатні питання, які наносять шкоду національним інтересам, це мабуть питання як краще надуть країну,та її народ у чужих інтересах, а цензор мабуть заважає - антизеленська істерія це воно і є ?
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19.08.2021 20:26 Відповісти
Это просто шедевр. Срібна кнопка і погроза. Як "Слуги народу" хочуть закрити рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 9684 Срібна кнопка і погроза. Як "Слуги народу" хочуть закрити рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 9684 Срібна кнопка і погроза. Як "Слуги народу" хочуть закрити рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 9684
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19.08.2021 19:33 Відповісти
не дали биндеры саветской газировкм папить
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19.08.2021 20:14 Відповісти
Срібна кнопка і погроза. Як "Слуги народу" хочуть закрити рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 6576
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20.08.2021 09:13 Відповісти
А пока Киев готовится к параду, по нему спокойно разъезжают сепары и называют парад ВСУ гейпарадом оккупантов: https://www.youtube.com/watch?v=wsvW7CYuRS0
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19.08.2021 18:06 Відповісти
100 тыс подписчиков
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19.08.2021 18:11 Відповісти
нічого ви не розумієте: слуги народу служать народу!
чи наріду...
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19.08.2021 18:13 Відповісти
Они служат только лишь олигархам, и им приближённым, а на народ им, просто наплевать.
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19.08.2021 18:27 Відповісти
Бене с Ахметкой они служат и служили с самого начала.
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19.08.2021 18:35 Відповісти
Что и требовалось доказать. Бениным холуям нужна тишина чтобы безнаказанно тырить деньги. С...ки одним словом.
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19.08.2021 18:15 Відповісти
Серебряной пулей-каждой нечести...
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19.08.2021 18:40 Відповісти
Из-за одного видоса прямо такие переживания, чуть ли не политические преследования? Я понимаю если бы жаловались бы на каждое второе видео, но в данной ситуации?Я же не жалуюсь, что ФБ со своим убогим искусственным ИИ сейчас банит налево и направо по поводу и без.
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19.08.2021 18:15 Відповісти
Серебряная кнопка и угроза. Как "Слуги народа" хотят закрыть рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 8094
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19.08.2021 18:16 Відповісти
Цель выбрана правильно. Пли !!!!
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19.08.2021 18:36 Відповісти
Промазать невозможно)
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19.08.2021 18:43 Відповісти
Ну, хоч тут паваюєтє Срібна кнопка і погроза. Як "Слуги народу" хочуть закрити рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 9235
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19.08.2021 19:02 Відповісти
нехай зе - депутанти йдуть в окопи на передок,
та там повоюють, а не в "битве на телефонах" в Киеве в ВР
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19.08.2021 18:18 Відповісти
воно мне надо- одно гузном будет трясти пред кизляками второе от ВСП по шее получать будет Серебряная кнопка и угроза. Как "Слуги народа" хотят закрыть рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 4995
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19.08.2021 18:23 Відповісти
да уж, куницкий - это еще то гуано поганое
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19.08.2021 18:19 Відповісти
особо вонючее, ЗЕленое. Срібна кнопка і погроза. Як "Слуги народу" хочуть закрити рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 3039
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19.08.2021 18:44 Відповісти
Так прикол в том, что при прошлом президенте такого бардака не было как сейчас. И почему тебе не почитать новости на г+г или срана.юа, зачем сюда приперся?
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19.08.2021 18:31 Відповісти
Зачем вы дезинформируете людей своим комментарием?Откройте архив новостей за январь-апрель 19 года и почитайте сколько там было новостей об оборонном скандале и т.д..Во вторых ПОП сейчас не у власти и всё информационное поле перетянул Зеленский со миллионом своих засшкваров.Цензор же не виноват в космических откатах по Великому Будівницстві,в сливе операции по вагнеровцам,в таких личностях как Куницуий,Джижанский или как его там?Тищенко,Ярмак,Шевченко?
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19.08.2021 18:38 Відповісти
Пагаварили!!! =)
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19.08.2021 19:10 Відповісти
Гнида кодлана Коломойского. Куницкий подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. В 2014 году кандидат в нардепы от «Слуги народа» Куницкий заявил, что «Крым - это Россия».01 июл. 2019, 12:31. Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту.
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19.08.2021 18:46 Відповісти
Очередной зеленый депутанг. Своим дурацким иском только поднял интерес к своей никчемной персоне.
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19.08.2021 18:47 Відповісти
Смешно))))
Сами себя смотрят
Каменты завалили калом своиде 5тикопейкины)))
Вопрос - про 200000 грн. За ранение - правда или не?)))
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19.08.2021 18:48 Відповісти
а я откуда знаю?
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19.08.2021 18:54 Відповісти
"там была шутка о "битве на телефонах" между Александром Куницким и Николаем Тищенко." Пока восстановят, приведу из неё фрагмент:

Срібна кнопка і погроза. Як "Слуги народу" хочуть закрити рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 2417
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19.08.2021 18:51 Відповісти
нет, то против топили, то уже за, вы определитесь
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19.08.2021 18:53 Відповісти
Многих утопила? Глаза откройте...
Жду не дождусь, когда же настанет "Хуже не будет."...
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19.08.2021 19:04 Відповісти
ролик был - два быка срут на судей = Кунилингуский - депутатом стал. так шо нехило уже можно удивляться на Аналотабушника и Киву
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19.08.2021 18:52 Відповісти
Срібна кнопка і погроза. Як "Слуги народу" хочуть закрити рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 8516
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19.08.2021 19:06 Відповісти
ну, Дубинский и Куник ходили сраться с судьей шоб израильтянина допустили к выборам и .... обосрали судью! судья(или там нач. избиркома местный, но и в суд тоже ходили) допустил Куника к выборам и тот наложил на конституцию - гражданин другой страны не может блаблабла
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20.08.2021 08:09 Відповісти
Ниче не понял...но интерэсна!!!
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19.08.2021 21:11 Відповісти
А сделайте про этого гражданина Израиля, соседа Зеленского, материал. Как благодаря Зеленскому,гражданин Израиля, сам описывающий свою службу в армии обороны Израиля, вдруг стал д4путатом Верховной Рады Украины!!!!
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19.08.2021 20:21 Відповісти
От кунилингус двуликий. А как оно раньше верещало про закон и порядок.
Теперь вот мутит себе бизняк.
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19.08.2021 21:24 Відповісти
Цензор топил Порошенко на выборах и всячески пиарил Зеленского. Теперь получают что заслужили
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19.08.2021 22:02 Відповісти
Согласен с Вами, но меня год назад за пост примерно такого же смысла Цензор на неделю забанил.
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20.08.2021 09:06 Відповісти
Александром Куницкимс стал Зе полупокером и тварью.
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20.08.2021 02:59 Відповісти
С Цензором борются те, чей "легитимный и бескровный" приход во власть промоутил Цензор....
И скажите, что кармы нет...
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20.08.2021 08:25 Відповісти
какая тяжёлая судьбина у алика куни - был украинцем (и наверно страдал) стал евреем (свер
шилось чудо!) но... пришлось опять стать украинцем и переезжать писать тупым хахлам их за-
коны..... как жаль человека какие страдания...........
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20.08.2021 08:49 Відповісти
Этот Куницкий знатно получил по соплям от ветерана АТО на острове Хортица, когда Санек запарковал свою телегу на зеленой зоне в районе музея и хамски ответил на вежливую просьбу убрать машину. Сразу падла побежала жаловаться в ментуру, против которой он снимал свои видосики.
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20.08.2021 09:04 Відповісти
Показово.
Далі буде.
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20.08.2021 15:33 Відповісти
 
 