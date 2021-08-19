Ув'язнені із СІЗО вкрали 18 млн грн з банківських карток. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Шахраї створили підроблену сторінку доставки торгового онлайн-майданчики, отримували від потерпілих реквізити їхніх банківських карток і виводили з них гроші.
Про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
Схему організував 20-річний чоловік, який перебуває в СІЗО. Допомагали йому співкамерники.
"Фігуранти реєструвалися на торговельному онлайн-майданчику. Для здійснення платежу або для продажу товару зловмисники надавали потерпілим посилання на фішингову сторінку заповнення реквізитів банківської карти. Інші члени групи за допомогою різноманітних платіжних систем оформлювали перекази грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунки. За оперативними даними, сума збитків сягає 18 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні.
"Я отримував гроші, створюючи підроблені посилання сайту. Люди переходили на них, вводили дані картки і скидали гроші ...", - розповів поліцейським на камеру один з учасників схеми.
Гроші крали не тільки в українців. Група діяла і на іноземних інтернет-майданчиках, а середовище потерпілих - громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн.
Підозри в шахрайстві і створенні злочинної організації пред'явили 9 людям. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Такі таланти і сидять у СІЗО?
- Серега ,ты ?
-да я ,ты неможеш мне долгонуть 5000 грн до завтра я тут в неприятную ситуацию попал нада деньги срочно ..Я тебе вышлю номер карты она на другого человека
прямо не СИЗО а курорт...
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Ботинки или ватник отберут?
Схема "бородата", і всі знають як вона робиться.. за розподілом ролей схему організовує начальник зони/сизо, він же забирає майже всі гроші, а затримані/засуджені отримають
послаблення режиму утримання.. є декілька розслідувань від журналістів на цю тему..
цікаво, що ЦЕНЗОР не чув про схему і її викриття як і поліцейський начальник..