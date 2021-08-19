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Ув'язнені із СІЗО вкрали 18 млн грн з банківських карток. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Шахраї створили підроблену сторінку доставки торгового онлайн-майданчики, отримували від потерпілих реквізити їхніх банківських карток і виводили з них гроші.

Про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Схему організував 20-річний чоловік, який перебуває в СІЗО. Допомагали йому співкамерники.

"Фігуранти реєструвалися на торговельному онлайн-майданчику. Для здійснення платежу або для продажу товару зловмисники надавали потерпілим посилання на фішингову сторінку заповнення реквізитів банківської карти. Інші члени групи за допомогою різноманітних платіжних систем оформлювали перекази грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунки. За оперативними даними, сума збитків сягає 18 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні.

"Я отримував гроші, створюючи підроблені посилання сайту. Люди переходили на них, вводили дані картки і скидали гроші ...", - розповів поліцейським на камеру один з учасників схеми.

Гроші крали не тільки в українців. Група діяла і на іноземних інтернет-майданчиках, а середовище потерпілих - громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські перекрили міжнародний канал поставки фальшивих доларів. ФОТОрепортаж

Підозри в шахрайстві і створенні злочинної організації пред'явили 9 людям. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Увязнені із СІЗО вкрали 18 млн грн з банківських карток 01

Увязнені із СІЗО вкрали 18 млн грн з банківських карток 02
Увязнені із СІЗО вкрали 18 млн грн з банківських карток 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+33
Администрация - а мы не фкургсе)))
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19.08.2021 19:55
+27
Лучше нынешнего министра к нему подселить.
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19.08.2021 20:02
+20
Заключенные из СИЗО украли 18 млн грн с банковских карт - Цензор.НЕТ 6212
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19.08.2021 20:26
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Администрация - а мы не фкургсе)))
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19.08.2021 19:55 Відповісти
Ув'язнені із СІЗО вкрали 18 млн грн з банківських карток - Цензор.НЕТ 5843 Ув'язнені із СІЗО вкрали 18 млн грн з банківських карток - Цензор.НЕТ 3447

Такі таланти і сидять у СІЗО?
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19.08.2021 20:34 Відповісти
Адміністрація кожного закладу виконання покарань в Україні не тільки створює всі умови зекам для інтернет шахрайства,а й отримує від цього свій відсоток. Більш того, мені відомі випадки коли затриманих айтішників адміністрація київського СІЗО змушувала цим займатися під загрозою смерті, каліцтва, згвалтування і навіть доходило до погроз кримінального впливу на родичів. І щоб там не ****** Малюська про "пенітенціарнуц реформу" на всяк віипадок потрібно повністю відсторонити його від посади і перевірити всі його особисті рахунки та "просвітити" падло наскрізь - без "даху" мінюсту такі масові шахрайства неможливі в принципі. Ув'язнені із СІЗО вкрали 18 млн грн з банківських карток - Цензор.НЕТ 6613
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20.08.2021 00:42 Відповісти
цього хлопця в міністри фінансів !
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19.08.2021 19:55 Відповісти
Лучше нынешнего министра к нему подселить.
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19.08.2021 20:02 Відповісти
Можна і весь Кабмін для обміну досвідом.
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19.08.2021 20:06 Відповісти
разом з міністром юстиції ! щось в мене в СІЗО телефона не було , 5 копійок в кишені знайшли і забрали .
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19.08.2021 20:06 Відповісти
прокопали 180 метров - вот это крадуны, прада мказали шо 30 мижиково поймали
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19.08.2021 19:59 Відповісти
И это даже не ВИП-камеры от Малюськи.
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19.08.2021 20:01 Відповісти
скромняги.всего то ничего до лимона баксов не хватило.за этого красавца начальникам колоний надо будет еще и побороться. знания то никуда не денутся
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19.08.2021 21:45 Відповісти
там тоже жить хочется и в вип камере побалдеть и шалаву пощупать
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19.08.2021 20:03 Відповісти
- але привет ,не узнал ?это мой новый номер,
- Серега ,ты ?
-да я ,ты неможеш мне долгонуть 5000 грн до завтра я тут в неприятную ситуацию попал нада деньги срочно ..Я тебе вышлю номер карты она на другого человека
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19.08.2021 20:05 Відповісти
Как они уже все *******. А ещё мошенническая канторка- швидко гроши.
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19.08.2021 20:07 Відповісти
И очень нужное приложение "Дія". Заключенные из СИЗО украли 18 млн грн с банковских карт - Цензор.НЕТ 1709 Шоб все данные в одном месте и не задавать кучу дурацких лишних вопросов.
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19.08.2021 20:09 Відповісти
"Швидко воші"-це просто ****#ц - узаконений бандитизм! Обходьте 10 дорогою!
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19.08.2021 21:09 Відповісти
Форвард-банк та ж сама фігня (бывший Рюзге Стандарт)
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20.08.2021 13:34 Відповісти
Хороші в нас СІЗО сьогодні!
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19.08.2021 20:09 Відповісти
Ага, при таких доходах і макарони нафік не потрібні )
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19.08.2021 20:17 Відповісти
Так кто там им вип камеры, телефоны и интернет провел в тюрьму?
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19.08.2021 20:10 Відповісти
Хочешь жить- умей вертеться Заключенные из СИЗО украли 18 млн грн с банковских карт - Цензор.НЕТ 5455
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19.08.2021 20:14 Відповісти
ой как все рады что у них есть доступ к интернету и моб/связи...
прямо не СИЗО а курорт...
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19.08.2021 20:14 Відповісти
Як їх вичислили? Замало тюремникам платили?
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19.08.2021 20:16 Відповісти
Вот администрация тюрьмы там точно была не при делах ! это же очевидно !
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19.08.2021 20:16 Відповісти
Заключенные из СИЗО украли 18 млн грн с банковских карт - Цензор.НЕТ 6212
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19.08.2021 20:26 Відповісти
Выйдут,станут депутатами "слуги урода".Таких талантов там особенно любят
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19.08.2021 20:27 Відповісти
Помогалі єму сокамєрнікі... Ви млять, сходу сажайте на лаву підсудних всю адміністрацію СІЗО. Без їх відома такі речі не відбуваються. Сто пудово на відкатах сиділи.
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19.08.2021 20:32 Відповісти
начальник зоны с замами должны возместить ущерб, а потом сесть на эти же нары. нехрен искать или показивать козлов отпущения. этим зекам, статья УК как мертвому припарка. но уж так повелось что в камере мобильной связи больше чем заключенных и виноват сидящий в этой камере а не кто то другой. наверное им дикие воробьи все это принесли...
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19.08.2021 20:39 Відповісти
"диджитализация"! всё, как Зеля завещал.
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19.08.2021 20:40 Відповісти
А где новость, что зекам скоро разрешат интернет в камерах? Колл-центр ***** ..
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19.08.2021 20:42 Відповісти
Щас в фейсбуке активно рекламируют "опрос с компенсацией". Лохотрон тоже.
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19.08.2021 21:13 Відповісти
Без лоха и жизнь плоха!
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19.08.2021 21:14 Відповісти
Доджилітізіровалися -блеать- до ручки Ув'язнені із СІЗО вкрали 18 млн грн з банківських карток - Цензор.НЕТ 7181
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19.08.2021 21:15 Відповісти
Подозрения в мошенничестве и создании преступной организации предъявили 9 людям. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

======
Ботинки или ватник отберут?
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19.08.2021 21:16 Відповісти
такое может быть только у нас и у кацапов ! больше нигде в мире такое не возможно ..
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19.08.2021 21:18 Відповісти
В Бразилии еще,там тюрьма в Сан-Пауло если правильно помню - в центре города-мегаполиса, так сказать "без тюремной власти", государство в государстве.
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19.08.2021 21:43 Відповісти
Ні варофка, ні шалава... Ув'язнені із СІЗО вкрали 18 млн грн з банківських карток - Цензор.НЕТ 2429
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19.08.2021 21:22 Відповісти
Что то не ладно в королевстве... Как можно оставлять сидельцам телефоны ? А коньячок к ужину вертухаи не носят? Понять умом Отчизну невозможно!
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19.08.2021 21:51 Відповісти
А кто сказал, что в тюрьмах люди хуже находятся, чем гуляющие на свободе? Ну, дали им мобильную связь - надо же с детишками пообщаться, жену виртуально обнять! А что, кого-то там немного обманули - так это в подавляющем своем свободные мошенники с лохами проделывают! А здесь как бы удаленный доступ обмана, что в наше время приветствуется! Пора хорошим ребятам и доступ проституток материализовать, виртуальный вариант здесь не очень. Комнаты свиданий давно уже есть! Необязательно только для жен, да и все дела!
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19.08.2021 21:54 Відповісти
Схему организовал 20-летний мужчина, который находится в СИЗО. Помогали ему сокамерники.

Схема "бородата", і всі знають як вона робиться.. за розподілом ролей схему організовує начальник зони/сизо, він же забирає майже всі гроші, а затримані/засуджені отримають
послаблення режиму утримання.. є декілька розслідувань від журналістів на цю тему..
цікаво, що ЦЕНЗОР не чув про схему і її викриття як і поліцейський начальник..
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19.08.2021 22:09 Відповісти
Дак этож ЗеМалюскина реХФорма,ВЕЛИКОГО буіздевательства надсвоїм лохторатом.Слава Зє......
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19.08.2021 22:11 Відповісти
Так если камера стоит как номер на курорте, а где брать гроши?
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19.08.2021 22:21 Відповісти
Заключенные из СИЗО украли 18 млн грн с банковских карт. Почему Украли? Им добровольно лохи все переводили, это не кража, Шура)))
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19.08.2021 22:12 Відповісти
вернись в даунбас
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20.08.2021 08:00 Відповісти
Лоховской олх в теме, каждый второй мега сейлер требует предоплату и не хочет отправлять олх доставкой. без созвона так вообще забивают.
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19.08.2021 22:16 Відповісти
Сколько не покупал на ольке такие не попадались. Почти всегда без созвона решаем
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19.08.2021 22:31 Відповісти
ну не знаю , надо было купить пять мониторов одинаковых 2010 года в технику, на опте и одни делы и хп, плюнул, купил на ebay.
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19.08.2021 22:37 Відповісти
Делы и хп на то время были лучшими. На **** этож сколько за доставку отвалить надо. Да и не проверишь на почте.
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19.08.2021 22:50 Відповісти
Предложите ему работу в киберполиции
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19.08.2021 23:53 Відповісти
Т.е. полиция не может защитить граждан даже тогда, когда преступник сидит в тюрьме!
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20.08.2021 08:59 Відповісти
 
 