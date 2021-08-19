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Під час пожежі 6-річний хлопчик живцем згорів у сараї з сіном на Житомирщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Маленький хлопчик живцем згорів в селі Велика Цвіля Новоград-Волинського району Житомирської області. Пожежа сталася в сараї з сіном.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в ДСНС України.

Трагедія сталася 18 серпня. Пожежа спалахнула на території домоволодіння в сараї, де зберігалося сіно.

Батьки хлопчика викликали рятувальників. За їхніми словами, в охопленому вогнем сараї міг перебувати їхній шестирічний син.

Пожежники оперативно прибули на місце інциденту і ліквідували загоряння, але в згорілому сараї виявили тіло дитини.

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За попередніми даними, хлопчик грав з вогнем і випадково підпалив сарай з сіном. Обставини трагедії встановлять правоохоронці.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Жахлива смерть .... Царствіе Небесне тобі хлопчику , співчуття рідним і близьким ...
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19.08.2021 22:29
+5
Ой лишенько. Сам такий був.
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19.08.2021 22:31
+4
Жесть... (((
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19.08.2021 22:07
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Не повезло Во время пожара 6-летний мальчик заживо сгорел в сарае с сеном на Житомирщине - Цензор.НЕТ 7384
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19.08.2021 21:34 Відповісти
Хорошее название села..Большая плесень...
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19.08.2021 21:34 Відповісти
😭😭😭
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19.08.2021 21:37 Відповісти
Жесть... (((
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19.08.2021 22:07 Відповісти
Жахлива смерть .... Царствіе Небесне тобі хлопчику , співчуття рідним і близьким ...
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19.08.2021 22:29 Відповісти
Ой лишенько. Сам такий був.
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19.08.2021 22:31 Відповісти
Земля пухом
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19.08.2021 23:18 Відповісти
Не догледіли за дитиною.
Страшна смерть.
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20.08.2021 01:09 Відповісти
Сірниками грався в сіні. Колись мої знайомі, коли були малими сільську хату спалили - в загаті зробили "піч".
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20.08.2021 07:54 Відповісти
 
 