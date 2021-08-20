Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду. ВIДЕО
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Скабєєва розпинається, що "російсько-українським відносинам прийшла хана", не задумуючись над тим, що це сталося ще в 2014 році.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він опублікував фрагмент передачі російського телебачення, в якому ведуча Ольга Скабєєва обурюється, що під час репетиції параду українські військовослужбовці пройшли Хрещатиком, співаючи "Путін - х#йло".
"Кричалка "Путін- ... ло!", з якою марширували на тренуванні параду на Хрещатику українські десантники, розірвала російські державні ЗМІ на дрібні шматки!" - зазначає Бутусов.
Він пообіцяв бути завтра о 17:00 на репетиції параду і висловив надію, що кричалку виконають всі учасники ходи.
"Один з підрозділів вже конкретно підтвердив, що повторить виконання пісні на тренуванні", - повідомив Бутусов.
"Скабєєвій треба згадати, що російсько-українським відносинам прийшла хана ще в 2014-му, а коли прийде час і наша армія звільнить Донбас, хана прийде і багатьом російським окупантам", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
НО!
Как только пересечена граница ул. Крещатик и закончена официальная часть - запеть что-то от души!
путін - ***** ла-ла-ла-ла!
-- Херомантия, дети мои.
.... Купаясь в Ванной - -ПИТЕРАСТ с питерсских подворотней , десятиШайбовый херкоист , дзюдоАист и бункерный самбист (ПУТКИН) --
- продолжает находить ДРЕВНИЕ АМФОРЫ и ЛОВИТЬ ОГРОМНЫХ ЩУК с Карандашами .. .
A в туалете 0БЛОМКИ ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА ... . .
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Но... с перепуга перед короновирусом и " выборами" -
- - НАЛОЖЫЛ ОГРОМНУЮ КУЧУ РУСССССКАГА ВЯЛИЧИЯ ,,,,.
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И это т перепуганец ****** рф ??????....???????
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Тому і протестує