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Кривий Ріг (424) мер (316) похорон (831) Павлов Костянтин (28)

У Кривому Розі поховали мера Павлова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

Місцеві ЗМІ пишуть, що проводити його в останню путь прийшли десятки тисяч городян.

Прощання з Костянтином Павловим відбулося в Криворізькому драматичному театрі ім. Тараса Шевченка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Фокус". У будівлі театру вишикувалася багатотисячна черга тих, хто прийшов попрощатися з мером.

У Кривому Розі поховали мера Павлова 01

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Церемонію прощання відвідали мер Дніпра Борис Філатов і нардеп від "Слуги народу" Юрій Корявченков. Парламентарій розповів журналістам, що спілкувався з Павловим після його перемоги на місцевих виборах 2020 року. Також приїхали однопартійці Павлова з "ОПЗЖ" - Ілля Ківа, Юрій Загородній та Олександр Качний.

У Кривому Розі поховали мера Павлова 02

Після церемонії прощання Павлова відспівали в Свято-Миколаївській церкві. У церемонії відспівування покійного мера Кривого Рогу, судячи з опублікованих знімків, брав участь і нардеп від "ОПЗЖ" Вадим Новинський, який є дияконом УПЦ МП.

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У Кривому Розі поховали мера Павлова 03

На кладовищі з прощальним словом виступили рідні та близькі загиблого.

У Кривому Розі поховали мера Павлова 04

Напомним, 15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження.

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Топ коментарі
+9
так а самоубийц же вроде нельзя отпевать
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20.08.2021 00:45
+7
Унюхался и приклад с дулом перепутал
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20.08.2021 00:25
+7
Хороший рыг - мёртвый рыг 🙂
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20.08.2021 00:58
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Так від чого здох риг? Бо після гучного оголошення суцільна тиша в ЗМІ.
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20.08.2021 00:23 Відповісти
Унюхался и приклад с дулом перепутал
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20.08.2021 00:25 Відповісти
Хто шо пише

Судебно-медицинский эксперт обнаруживший на шее Павлова странгуляционную борозду (след удушения) отстранен от расследования. Экспертное обследование передано в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.
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20.08.2021 00:28 Відповісти
важен не процесс, а окончательный результат В Кривом Роге похоронили мэра Павлова - Цензор.НЕТ 5107
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20.08.2021 00:32 Відповісти
По вашому тексту якісь невідомі сайти вилазять. А взагалі ж резонанс. Цілий ригівський мер! На батьківщині гідранта! А кругом тиша...
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20.08.2021 00:37 Відповісти
Хороший рыг - мёртвый рыг 🙂
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20.08.2021 00:58 Відповісти
Погоджуюсь цілком і беззаперечно
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20.08.2021 01:01 Відповісти
еще один судебно-медицинский эксперт, обнаруживший, что у пострадавшего брались анальные пробы, предположил существование жизни на Марсе и ушел с монастырь
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20.08.2021 01:56 Відповісти
Нет, не правильно, надо "специалистов" из Шарите приглашать.
Они то установят диагноз, прошу прощения, истинную причину заболевания (смерти)...
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20.08.2021 07:58 Відповісти
вбили його, 100%
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20.08.2021 09:45 Відповісти
риг у розі - глямурненько В Кривом Роге похоронили мэра Павлова - Цензор.НЕТ 8888
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20.08.2021 00:31 Відповісти
коментар відмічено як спам
Не помню, Бабченко хоронили или нет? Может портретный грим?
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20.08.2021 00:35 Відповісти
Його в лікарні воскресили і макаронами нагодували. Він на них й досі збирає.
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20.08.2021 00:41 Відповісти
та его хотя бы типо убил киллер, а это говно, ой, павлова этого - сам павлов и убил типо - чего тут с гримом делать то?
небось этот труп еще и гордился что с Чмоторолой одну кличку по.носит))
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20.08.2021 07:17 Відповісти
У кернеса было веселее
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20.08.2021 00:37 Відповісти
Та такоє ж. На гепені похорони можна було прийти тільки аби плюнуть. Там теж натовп зігнали. Але ж були й ті, які щиро вірили що той щур - найкращий мер.
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20.08.2021 00:55 Відповісти
Та чого. Півкраїни сваяткувало. В Харкові навіть салют був.
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20.08.2021 01:39 Відповісти
Точно! Був салют!!! Знаки... Карма...
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20.08.2021 01:51 Відповісти
если вас не стошнит от 95го гопака парашутистов?
блин тут уже не доктор нужен будет.... - санитары.
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20.08.2021 00:44 Відповісти
так а самоубийц же вроде нельзя отпевать
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20.08.2021 00:45 Відповісти
Да канєшно... За гроші кацапів можна і ядерні боєголовки святити. А тут якась фуйня...
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20.08.2021 01:05 Відповісти
В Кривом Роге похоронили мэра Павлова - Цензор.НЕТ 9796
попы даже собак и прочих животных отпевали, лишь бы хозяин позолотил тапу
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20.08.2021 07:15 Відповісти
Це той випадок, коли ряджені у попів знають більше ніж поліціянти стосовно причини смерті.
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20.08.2021 08:50 Відповісти
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Город ваты. Родина ЗЕбильно-рыговского люмпена
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20.08.2021 00:45 Відповісти
в храме москвобадских попов..в тюрбанах на бошках..это нелегитмный шабаш и не комабатантный труп..он не летит в рай
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20.08.2021 00:48 Відповісти
лайкать себя прекрати, тобик....

хрен вас сметунов с первого разу определишь.... )))
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20.08.2021 00:58 Відповісти
Так самогубців не "відпівають".
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20.08.2021 01:06 Відповісти
Это смотря какой тариф.
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20.08.2021 08:12 Відповісти
земля ему стекловатой...
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20.08.2021 01:23 Відповісти
В Харькове власть сменили.
В Кривом Роге мэра убили.
В Киеве на КГГА заводят уголовные дела.

Где еще СН просрала выборы?

Видимо Днепру стоит приготовиться.
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20.08.2021 01:26 Відповісти
В гробу как живой )))
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20.08.2021 01:31 Відповісти
ага, ща ОПЗЖ мавзолей строить начнет
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20.08.2021 01:58 Відповісти
..зомби...((((((((((
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20.08.2021 03:35 Відповісти
Если мог бы загадать желание золотой рыбке то загадал бы желание. Выхожу на речку а по ней плывут гробы с ватниками! Среди ватников есть и хорошие люди говорите вы. Так вот хорошие в хороших гробах плохие в плохих!
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20.08.2021 06:18 Відповісти
В Кривом Роге похоронили мэра Павлова - Цензор.НЕТ 2873
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20.08.2021 06:19 Відповісти
А что там с экспертом, который обнаружил признаки удушья на шее этого поца и отстраненный от работы? Жив, курилка?
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20.08.2021 06:25 Відповісти
Уехал на раисю, ***** отчёт строчит
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20.08.2021 06:48 Відповісти
Прощание с Константином Павловым состоялось в Криворожском драматическом театре Источник: https://censor.net/ru/v3283719\\\\\\

ах какая драма, какааая драма то.... мэр убит В Кривом Роге похоронили мэра Павлова - Цензор.НЕТ 7724
Кива приехало? то есть привезли = мэр был ублюдком, ибо такое говно даже на похоро.нах не стерпят
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20.08.2021 07:03 Відповісти
Походу стара схема, нагнали бюджетників, пенсіонерів і любителів опзж
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20.08.2021 10:21 Відповісти
Помер Костянтин, ну і .... (далі по тексту)
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20.08.2021 10:25 Відповісти
Зачем тушку опзжопинца притащили в театр им.Т.Г.Шевченко!?
И в Святомиколаєвськой церкви отпели,тоже. Эта церковь, бывший хороший кинотеатр им. Ленина, 50-х годов постройки, а на том самом месте где стоит гроб, мы смотрели фильмы Легенда о динозавре, Виннету сын Инчу-Чуна, и Высокий блондин в черном ботинке!🤫
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20.08.2021 10:58 Відповісти
Господи ты Боже мой, сколько у нас только ваты, но рекорд гепы пока не побили
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20.08.2021 11:23 Відповісти
От такі фотографії з опзжопцями мені більше всього подобаються - навперед більше, запроданці.
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20.08.2021 14:57 Відповісти
 
 