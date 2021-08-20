У Кривому Розі поховали мера Павлова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Місцеві ЗМІ пишуть, що проводити його в останню путь прийшли десятки тисяч городян.
Прощання з Костянтином Павловим відбулося в Криворізькому драматичному театрі ім. Тараса Шевченка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Фокус". У будівлі театру вишикувалася багатотисячна черга тих, хто прийшов попрощатися з мером.
Церемонію прощання відвідали мер Дніпра Борис Філатов і нардеп від "Слуги народу" Юрій Корявченков. Парламентарій розповів журналістам, що спілкувався з Павловим після його перемоги на місцевих виборах 2020 року. Також приїхали однопартійці Павлова з "ОПЗЖ" - Ілля Ківа, Юрій Загородній та Олександр Качний.
Після церемонії прощання Павлова відспівали в Свято-Миколаївській церкві. У церемонії відспівування покійного мера Кривого Рогу, судячи з опублікованих знімків, брав участь і нардеп від "ОПЗЖ" Вадим Новинський, який є дияконом УПЦ МП.
На кладовищі з прощальним словом виступили рідні та близькі загиблого.
Напомним, 15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження.
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Судебно-медицинский эксперт обнаруживший на шее Павлова странгуляционную борозду (след удушения) отстранен от расследования. Экспертное обследование передано в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.
Они то установят диагноз, прошу прощения, истинную причину заболевания (смерти)...
небось этот труп еще и гордился что с Чмоторолой одну кличку по.носит))
блин тут уже не доктор нужен будет.... - санитары.
попы даже собак и прочих животных отпевали, лишь бы хозяин позолотил тапу
хрен вас сметунов с первого разу определишь.... )))
В Кривом Роге мэра убили.
В Киеве на КГГА заводят уголовные дела.
Где еще СН просрала выборы?
Видимо Днепру стоит приготовиться.
ах какая драма, какааая драма то.... мэр убит
Кива приехало? то есть привезли = мэр был ублюдком, ибо такое говно даже на похоро.нах не стерпят
И в Святомиколаєвськой церкви отпели,тоже. Эта церковь, бывший хороший кинотеатр им. Ленина, 50-х годов постройки, а на том самом месте где стоит гроб, мы смотрели фильмы Легенда о динозавре, Виннету сын Инчу-Чуна, и Высокий блондин в черном ботинке!🤫