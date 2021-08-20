У Кривому Розі поховали мера Павлова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Місцеві ЗМІ пишуть, що проводити його в останню путь прийшли десятки тисяч городян.

Прощання з Костянтином Павловим відбулося в Криворізькому драматичному театрі ім. Тараса Шевченка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Фокус". У будівлі театру вишикувалася багатотисячна черга тих, хто прийшов попрощатися з мером.

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Церемонію прощання відвідали мер Дніпра Борис Філатов і нардеп від "Слуги народу" Юрій Корявченков. Парламентарій розповів журналістам, що спілкувався з Павловим після його перемоги на місцевих виборах 2020 року. Також приїхали однопартійці Павлова з "ОПЗЖ" - Ілля Ківа, Юрій Загородній та Олександр Качний.

Після церемонії прощання Павлова відспівали в Свято-Миколаївській церкві. У церемонії відспівування покійного мера Кривого Рогу, судячи з опублікованих знімків, брав участь і нардеп від "ОПЗЖ" Вадим Новинський, який є дияконом УПЦ МП.

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На кладовищі з прощальним словом виступили рідні та близькі загиблого.

Напомним, 15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження.