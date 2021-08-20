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"Путін-х#йло" на Хрещатику - це монтаж чи реальна подія? Усі відео з репетиції параду 18 серпня. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Користувачі соцмереж активно обговорюють марш українських десантників під час репетиції параду на Майдані Незалежності під пісню харківських фанів "Путін-ху#ло".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, користувачі публікують власні записи. Реакція соцмереж на відому пісню у виконанні українських десантників у більшості своїй позитивна і емоційна.
"Гасло, что надихає", - йдеться в одному з коментарів.
У соцмережах популярна і реакція кремлівських пропагандистів на те, що сталося. Зокрема, йдеться про Ольгу Скабєєву, яка зажадала публічного покарання для "всіх винних".
Топ коментарі
+88 Чайка Київ
показати весь коментар20.08.2021 10:40
+58 Ziu Zou
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+53 Серега Грозный
показати весь коментар20.08.2021 10:43
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Я ни я и хата не моя !?
А в 14м и потом чем ты был занят !?
Небось к братушкам ездил - мышодиннарод !?
я тоже не люблю пропаганду, но это кто-то потроллил, хотя жаль если неправда - ватники тупо слушали очередной вопль **********. блин, она не боится гнева Аллаха даже - за ложь ей Аполлон отстрелит из арбалета язык
- Слава Україні!
- Героям Слава!
- путін х..ло!
Головне щоб не вийшло як в битві русичів проти поляків коли обидві сторони відпочивали по різні боки ріки таборами, а хтось з русичів став ображати польского короля, на захист якого тут же кинулись поляки і в брід подолавши річку, розгромили русичів які мирно відпочивали в таборі. Точно не пам'ятаю але це було під час боротьби за київський стол за Володимира або Ярослава. Поляки були на боці ображеного претендента
Ждём ********* с расправой!😜
когда росийские войска
на красной площади споют
кричалку про пуйла
********** с ее куриными мозгами даже не в домек,что Украинцам уже больше нечего бояться
Пісня, перевірена часом, та палаючими пердаками кацапоїдів!
Якісний контент.
Рекомендується для прослуховування у особливих та урочистих випадках.
Подивимся, чи буде підспівувати Президент 😎.
От і зробимо висновок...