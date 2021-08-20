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Терористи "ДНР" використовували дезертира ЗСУ Красозова для створення фейків і дискредитації української армії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Російські окупанти з ОРДО використовують стрілка-помічника гранатометника 2-ї роти 1-го механізованого батальйону 53-ї механізованої бригади ЗСУ Віталія Красозова, 2002 року народження, який дезертирував, для створення фейків і дискредитації української армії. У 53-й ОМБр спростували слова зрадника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

14 серпня терористи "ДНР" заявили, що 11 серпня до них нібито "добровільно" дезертирував гранатометник 2-ї роти 1-го механізованого батальйону 53-ї механізованої бригади ЗСУ, що дислокується в Сєвєродонецьку, Віталій Красозов, 2002 року народження. При цьому, у терористів не розповідають, яким чином і для чого цей "солдат" потрапив з Луганщини до окупованої Донецьої області.

Терористи запевняють, що Красозов перейшов на бік окупантів нібито через "дідовщину і незадовільні умови служби".

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Терористи ДНР використовували дезертира ЗСУ Красозова для створення фейків і дискредитації української армії 01

"Для підтвердження добровільності переходу Віталій передав нам велику кількість службових документів свого з'єднання з різними грифами секретності, що розкривають організаційно-штатну структуру підрозділів, бойовий та чисельний склад, а також персональні дані військовослужбовців", - заявили російські окупанти.

Терористи ДНР використовували дезертира ЗСУ Красозова для створення фейків і дискредитації української армії 02

"Показані доки, якщо комусь цікаво, до Віталіка ніякого стосунку не мають. Та й актуальність їх вельми сумнівна. Просто бакланам дуже треба було хоч щось показати", - прокоментував оприлюднені документи блогер Necro Mancer.

16 серпня окупанти оприлюднили відео з дезертиром Красозовим. У відео зрадник розповів, що його нібито змусили піти на контрактну службу в ЗСУ, а також він поскаржився на умови служби.

"Годували раз на день. Хоч і продукти свіжі були, але їсти їх було неможливо. Давали пляшку води на день. Годували тільки в обід новоприбулих, той, хто не перебував на посаді, не був в учебці. Видали порваний бронежилет, каску з діркою, спальний мішок, сумку з хімчистки вживану, спальний мішок без застібки", - заявляє на відео дезертир Красозов.

Разом з тим, 53-тя механізована бригада ЗСУ оприлюднила заяву побратимів Красозова, в якій спростувала всі твердження зрадника

"Нам шкода, що в наші лави потрапляють зрадники і брехуни. Зрадник Красозов під тиском ворогів нашої країни дав брехливе інтерв'ю. Все, що він сказав про ЗСУ - брехня. Ось фото, де він отримав новий бронежилет і новий шолом", - заявили в 53-й ОМБр.

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Терористи ДНР використовували дезертира ЗСУ Красозова для створення фейків і дискредитації української армії 03
Терористи ДНР використовували дезертира ЗСУ Красозова для створення фейків і дискредитації української армії 04
Терористи ДНР використовували дезертира ЗСУ Красозова для створення фейків і дискредитації української армії 05
Терористи ДНР використовували дезертира ЗСУ Красозова для створення фейків і дискредитації української армії 06

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Топ коментарі
+23
Интересно,какие секреты и документы имел помощник гранатометчика?
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20.08.2021 10:59
+13
Дурне теля...
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20.08.2021 11:01
+10
Терористи "ДНР" використовували дезертира ЗСУ Красозова для створення фейків і дискредитації української армії - Цензор.НЕТ 6458
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20.08.2021 11:33
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Интересно,какие секреты и документы имел помощник гранатометчика?
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20.08.2021 10:59 Відповісти
Терористи "ДНР" використовували дезертира ЗСУ Красозова для створення фейків і дискредитації української армії - Цензор.НЕТ 6458
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20.08.2021 11:33 Відповісти
Які міг мати секрети помічник гранатометчика? Як на нього подивитися, то Северодонецьк залишив на ньому свій слід "патріота". А тайна Красозова не про дирявий бронежелет і шолом, а диряву ложку і миску.
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20.08.2021 11:43 Відповісти
Ну і прізвище відповідно....,ну майже КРАСНОЗАДОВ)
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20.08.2021 10:59 Відповісти
Дурне теля...
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20.08.2021 11:01 Відповісти
"тематические группы" на личной странице ярко говорят о содержании ржавого котелка!
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20.08.2021 13:45 Відповісти
Ценную информацию добыл путем чистки канализации или при уборке территории?
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20.08.2021 11:01 Відповісти
Фуфел,который сдохнет.
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20.08.2021 11:15 Відповісти
щось мені це лайно дуже нагадує сьогоднішнього пріпіЗдєнта зелупу,а наш "мудрий" нарід уміє обирати в гетьмани малоросів-зрадників.
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20.08.2021 11:16 Відповісти
Чувак пришел к успеху. Теперь заживет в процветающей республике. Там любят таких, у кого меньше 10 классов образования. Это почти элита
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20.08.2021 11:26 Відповісти
Путинские русские - это не солдаты и офицеры- это враги!!!!! Сами аккуратно, берегите себя!!!
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20.08.2021 11:27 Відповісти
"Добровольно" или по принуждению ,но текст он читает....Пацан не из здоровяков и сломать такого не трудно. Секретов ему никто доверять не мог и на Штирлица он не тянет. У ордынцев нагадить нам к празднику лучшего не нашлось.
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20.08.2021 11:32 Відповісти
это он старшине дал по морде?! Да на него чихнуть, он полдня заикаться будет...
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20.08.2021 11:34 Відповісти
ещё много раз пожалеет о том что сделал,но это будет потом...
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20.08.2021 11:50 Відповісти
наше зебілятко виміняє нещасного хлопчика та хоч на сотню головорізів які сидять в українських тюрмах.
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20.08.2021 11:51 Відповісти
Те що воно з головою не дружить то фігня,просто цікаво на що воно розраховує далі в майбутньому,гарне життя десь в центрі Донецька,нііііііі,копать,копать и еще раз копать,ну і каналізація без неї ни как...
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20.08.2021 12:06 Відповісти
Почему у всех врагов такие отвратительные рожи? А этот просто какой-то недоразвитый. Видно, зачат попьяне в семейке лишнехромосомных почитателей параши.
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20.08.2021 12:08 Відповісти
У тебя тоже сыпь, но мы прощаем.
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20.08.2021 12:18 Відповісти
Ты братец этого дебила?
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20.08.2021 12:26 Відповісти
А ни у кого не возникла мысль, что интервью это записывалось под дулом автомата?
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20.08.2021 15:51 Відповісти
Не возникла, потому, что эта мразь сама к жопучленцам перебежала.
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21.08.2021 00:30 Відповісти
Охренеть! Чистил канализацию всю службу и убирал территорию и имел доступ к секретной информации!!! Интересно, сколько секретной информации с канализации он прихватил с собой в днр! Там ведь в днр и своей канализационной информации хватает…
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20.08.2021 12:11 Відповісти
малолітня мразота... з отари "какая разница"... розбиратись тільки по закону воєнного часу.
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20.08.2021 12:23 Відповісти
В армии Израиля пленным официально разрешено делать и говорить все что поможет спасти их жизнь.
Украинцам прежде чем осуждать пленных за интервью под дулом пистолета, стоит встать с дивана и подумать что информацию даже если он и передал, то ее уже и так знает разведка врага. Главное остаться живым и вернуться на родину. Техника заменима, а людей нужно учить годами
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20.08.2021 12:37 Відповісти
Ребята... Не торопитесь давать оценку Красозову .... Попавший в плен - себе не пренадлежит... Его слова ничего не стоят...
Пусть ему оценку ставят ТЕ, с КЕМ он служил непосредственно !
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20.08.2021 12:40 Відповісти
А как он вообще в плен попал? От Северодонецке до Донецка 150 км по прямой
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20.08.2021 13:38 Відповісти
Так снимите видео, в котором будут показаны условия проживания. Пусть комиссия приедет и проверит как кормят солдатов, какое у них обмундирование, есть ли недокомплект, в каком состоянии техника. Только так можно будет что-то опровергнуть. А короткого ролика, в котором одетые в маски люди с оружием говорят, что это все неправда, явно мало...
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20.08.2021 13:42 Відповісти
Что еще снять? Все снимем, лишь бы ты, и маленький калоцапчик были довольны
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20.08.2021 14:41 Відповісти
я нашел в словах этого казла одну правильную фразу, что таких руководителей страны нужно расстреливать
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20.08.2021 14:57 Відповісти
Оскільки Ви з США, треба розуміти - Ви говорите про Джозефа Байдена. Чи не так?
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21.08.2021 05:05 Відповісти
ніколи не був. не знаю як, але у мене чомусь помінявся прапорець.
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21.08.2021 11:57 Відповісти
Вот зачем брать в армию тех кто ни хочет служить, сколько таких инцидентов должно повторится прежде чем нашим армейцам дойдет?
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20.08.2021 15:25 Відповісти
Людина в полоні сил, котрі почали і продовжують війну за рахунок і завдяки пропаганді-нехай говорить що завгодно.
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20.08.2021 15:32 Відповісти
 
 