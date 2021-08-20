Терористи "ДНР" використовували дезертира ЗСУ Красозова для створення фейків і дискредитації української армії. ВIДЕО

Російські окупанти з ОРДО використовують стрілка-помічника гранатометника 2-ї роти 1-го механізованого батальйону 53-ї механізованої бригади ЗСУ Віталія Красозова, 2002 року народження, який дезертирував, для створення фейків і дискредитації української армії. У 53-й ОМБр спростували слова зрадника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

14 серпня терористи "ДНР" заявили, що 11 серпня до них нібито "добровільно" дезертирував гранатометник 2-ї роти 1-го механізованого батальйону 53-ї механізованої бригади ЗСУ, що дислокується в Сєвєродонецьку, Віталій Красозов, 2002 року народження. При цьому, у терористів не розповідають, яким чином і для чого цей "солдат" потрапив з Луганщини до окупованої Донецьої області.

Терористи запевняють, що Красозов перейшов на бік окупантів нібито через "дідовщину і незадовільні умови служби".

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"Для підтвердження добровільності переходу Віталій передав нам велику кількість службових документів свого з'єднання з різними грифами секретності, що розкривають організаційно-штатну структуру підрозділів, бойовий та чисельний склад, а також персональні дані військовослужбовців", - заявили російські окупанти.

"Показані доки, якщо комусь цікаво, до Віталіка ніякого стосунку не мають. Та й актуальність їх вельми сумнівна. Просто бакланам дуже треба було хоч щось показати", - прокоментував оприлюднені документи блогер Necro Mancer.

16 серпня окупанти оприлюднили відео з дезертиром Красозовим. У відео зрадник розповів, що його нібито змусили піти на контрактну службу в ЗСУ, а також він поскаржився на умови служби.

"Годували раз на день. Хоч і продукти свіжі були, але їсти їх було неможливо. Давали пляшку води на день. Годували тільки в обід новоприбулих, той, хто не перебував на посаді, не був в учебці. Видали порваний бронежилет, каску з діркою, спальний мішок, сумку з хімчистки вживану, спальний мішок без застібки", - заявляє на відео дезертир Красозов.

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Разом з тим, 53-тя механізована бригада ЗСУ оприлюднила заяву побратимів Красозова, в якій спростувала всі твердження зрадника

"Нам шкода, що в наші лави потрапляють зрадники і брехуни. Зрадник Красозов під тиском ворогів нашої країни дав брехливе інтерв'ю. Все, що він сказав про ЗСУ - брехня. Ось фото, де він отримав новий бронежилет і новий шолом", - заявили в 53-й ОМБр.

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