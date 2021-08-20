"Все во льду! Просто жопа!", - в Генічеському районі Херсонщини пройшов сильний дощ з градом. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
У селищі Нижні Сepогози Херсонській області пройшов сильний град з дощем, місцева дорога покрилася льодом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця погодної аномалії опубліковано на Telegram-каналі Х#евый Херсон.
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