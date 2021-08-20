Бетономішалка забудовника в'їхала в натовп протестувальників проти незаконного будівництва на Микільській слобідці. Оформлено ДТП з постраждалими, - активістка. ВIДЕО

Вчора ввечері, 19 серпня, в історичній місцевості Києва, на Микільській слобідці, поблизу будмайданчика бетономішалка забудовника в'їхала в натовп протестувальників.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила член громадської організації "Микільська Слобідка" Олена Медведенко.

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За її словами, поблизу скандального будмайданчика зібралося близько 60 активістів, які встановили барикади і перешкоджали проїзду техніки. На місці були присутні також патрульні поліцейські. В цей час бетономішалка їхала прямо на натовп протестувальників. Техніка зупинилася в сантиметрі від людей, що зафіксувала нагрудна камера одного з поліцейських. При цьому, постраждали двоє людей, яких оглянула бригада медиків швидкої. Обійшлося без госпіталізації.

За фактом події на місці був складений протокол про ДТП з постраждалими.

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"Приїжджала швидка ... ДТП повністю оформлено як ДТП з постраждалими без госпіталізації. Навіть камера поліцейського зафіксувала, як бетономішалка їде прямо на нього, він сам був в шоці", - уточнила активістка.

Вона підкреслила, що в даний час барикади біля скандальної забудови продовжують стояти, а місцеві жителі чергують поблизу них, щоб перешкоджати проїзду будівельної техніки.

Медведенко також зазначила, що протестувальникам відомо, що як генпідрядника залучено ТОВ, статутний капітал якого - 500 грн.

"Неофіційно в КМДА кажуть, що до будівництва причетні брати Насиковські, проте вони ніде офіційно не світяться ... Одна з ділянок належить ТОВ "Нова Слобідка", яке може бути пов'язане з Вадимом Столаром. Такі чорні конячки зайшли", - додала вона.

Також Медведенко детально пояснила суть конфлікту.

"Це особливо цінні землі історико-культурного значення. Це історичний ландшафт київських пагорбів і долини Дніпра. Ця будівельна ділянка була переведена в приватну власність незаконно, без дозволу Кабміну, ВР, як цього вимагає закон. Ці землі в даний час мають особливу цінність і всі документи, які б їх охороняли, були оформлені. Був наказ Мінкульту про створення пам'ятки. Департамент охорони культурної спадщини КМДА ухвалив, що тут заборонено нове будівництво. Забудовник ігнорує всі ці норми, які він повинен виконувати. По-друге, поряд протікає Дніпро, згідно з нормами, вони повинні були відступити 100 метрів, по факту ж забудовник відступив близько 60 метрів. Там заборонено будь-яке будівництво, окрім гідротехнічних споруд", - додала вона.

"По-третє, ми робили запит, департамент містобудування Києва письмово повідомив місцевого депутата Аліну Михайлову, що містобудівні умови і обмеження на цю ділянку не видавались, в реєстрі немає таких містобудівних умов. Виникає питання, чи законний дозвіл, чи не підроблені документи, на підставі яких давали дозвіл. Люди вимагають, щоб поліція зупинила це будівництво і провела розслідування, а не жителі району мали фізично зупиняти забудовника. Є прямі порушення, подали документи на порушення кримінального провадження, але все це затягується, свята у них, директор департаменту в відпустці за кордоном, а люди стоять, вони розуміють, якщо почнуть повноцінно будувати, заливати бетон, будівництво буде вже не зупинити", - резюмувала активістка.

"Ділянка, на якій так нахабно будують три багатоповерхівки під виглядом дитячого садка - має охоронний статус. Забудовник ТОВ "Нова Слобідка" і ко. Продовжують бульдозерами винищувати все, що колись було зеленою зоною на березі Дніпра", - підкреслили з цього питання в ГО "Лівий берег Дніпра".