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КМДА (870) Київ (8274) забудова (240)

Бетономішалка забудовника в'їхала в натовп протестувальників проти незаконного будівництва на Микільській слобідці. Оформлено ДТП з постраждалими, - активістка. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини

Вчора ввечері, 19 серпня, в історичній місцевості Києва, на Микільській слобідці, поблизу будмайданчика бетономішалка забудовника в'їхала в натовп протестувальників.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила член громадської організації "Микільська Слобідка" Олена Медведенко.

За її словами, поблизу скандального будмайданчика зібралося близько 60 активістів, які встановили барикади і перешкоджали проїзду техніки. На місці були присутні також патрульні поліцейські. В цей час бетономішалка їхала прямо на натовп протестувальників. Техніка зупинилася в сантиметрі від людей, що зафіксувала нагрудна камера одного з поліцейських. При цьому, постраждали двоє людей, яких оглянула бригада медиків швидкої. Обійшлося без госпіталізації.

За фактом події на місці був складений протокол про ДТП з постраждалими.

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"Приїжджала швидка ... ДТП повністю оформлено як ДТП з постраждалими без госпіталізації. Навіть камера поліцейського зафіксувала, як бетономішалка їде прямо на нього, він сам був в шоці", - уточнила активістка.

Вона підкреслила, що в даний час барикади біля скандальної забудови продовжують стояти, а місцеві жителі чергують поблизу них, щоб перешкоджати проїзду будівельної техніки.

Медведенко також зазначила, що протестувальникам відомо, що як генпідрядника залучено ТОВ, статутний капітал якого - 500 грн.

"Неофіційно в КМДА кажуть, що до будівництва причетні брати Насиковські, проте вони ніде офіційно не світяться ... Одна з ділянок належить ТОВ "Нова Слобідка", яке може бути пов'язане з Вадимом Столаром. Такі чорні конячки зайшли", - додала вона.

Також Медведенко детально пояснила суть конфлікту.

"Це особливо цінні землі історико-культурного значення. Це історичний ландшафт київських пагорбів і долини Дніпра. Ця будівельна ділянка була переведена в приватну власність незаконно, без дозволу Кабміну, ВР, як цього вимагає закон. Ці землі в даний час мають особливу цінність і всі документи, які б їх охороняли, були оформлені. Був наказ Мінкульту про створення пам'ятки. Департамент охорони культурної спадщини КМДА ухвалив, що тут заборонено нове будівництво. Забудовник ігнорує всі ці норми, які він повинен виконувати. По-друге, поряд протікає Дніпро, згідно з нормами, вони повинні були відступити 100 метрів, по факту ж забудовник відступив близько 60 метрів. Там заборонено будь-яке будівництво, окрім гідротехнічних споруд", - додала вона.

"По-третє, ми робили запит, департамент містобудування Києва письмово повідомив місцевого депутата Аліну Михайлову, що містобудівні умови і обмеження на цю ділянку не видавались, в реєстрі немає таких містобудівних умов. Виникає питання, чи законний дозвіл, чи не підроблені документи, на підставі яких давали дозвіл. Люди вимагають, щоб поліція зупинила це будівництво і провела розслідування, а не жителі району мали фізично зупиняти забудовника. Є прямі порушення, подали документи на порушення кримінального провадження, але все це затягується, свята у них, директор департаменту в відпустці за кордоном, а люди стоять, вони розуміють, якщо почнуть повноцінно будувати, заливати бетон, будівництво буде вже не зупинити", - резюмувала активістка.

"Ділянка, на якій так нахабно будують три багатоповерхівки під виглядом дитячого садка - має охоронний статус. Забудовник ТОВ "Нова Слобідка" і ко. Продовжують бульдозерами винищувати все, що колись було зеленою зоною на березі Дніпра", - підкреслили з цього питання в ГО "Лівий берег Дніпра".

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Топ коментарі
+12
перережте ему приводные шланги на миксер. Пускай потом месяц перфоратором застывший бетон в бочке долбит
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20.08.2021 13:37
+10
ВОЙНА ЗЕЛЕНИ С КЛИЧКО НАБИРАЕТ СТРАШНЫЕ ОБОРОТЫ!!!
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20.08.2021 13:10
+10
А чего они ночью работают? Знают что стройка незаконная?
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20.08.2021 13:36
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Черновола тоже убил водила в грузовике ...
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20.08.2021 13:09 Відповісти
ВОЙНА ЗЕЛЕНИ С КЛИЧКО НАБИРАЕТ СТРАШНЫЕ ОБОРОТЫ!!!
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20.08.2021 13:10 Відповісти
кличко сам винен. Якби він не васьваськався з мерзотою - забудовниками, якби йому нне пахли так солодкоїхні гроші - зелені були б безсилі
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20.08.2021 13:13 Відповісти
Святая наивность)))
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20.08.2021 13:16 Відповісти
Так у вас, куди не кінь, всі мерзота.
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20.08.2021 13:43 Відповісти
Акстись! Здесь война кличкистской мафии против киевлян!
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20.08.2021 14:04 Відповісти
Альо, монастирський, лови чорта
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20.08.2021 13:25 Відповісти
Бетономешалка застройщика въехала в толпу протестующих против незаконного строительства на Никольской слободке. Оформлено ДТП с пострадавшими, - активистка - Цензор.НЕТ 5855
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20.08.2021 13:26 Відповісти
А чего они ночью работают? Знают что стройка незаконная?
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20.08.2021 13:36 Відповісти
Беруть приклад з пліснявої влади. Похрін на Закони.
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20.08.2021 13:50 Відповісти
Я тебе скажу по секрету, только ты никому, при Петьке то же самое было ато и хуже. При Петька у нас прямо над деппо скоросного трамвая перекрыв крупную транспортную развязку с и так узкими дорогами, строится ТРЦ, отчего там постоянные пробки.Бетономішалка забудовника в'їхала в натовп протестувальників проти незаконного будівництва на Микільській слобідці. Оформлено ДТП з постраждалими, - активістка - Цензор.НЕТ 2436
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20.08.2021 13:56 Відповісти
Капец.
Хіба ж не для того ви голосували за "нарідного", щоб було краще?
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20.08.2021 15:19 Відповісти
Справедливости ради, хочу напомнить, как порошенко принимал по ночам дохлого нынче кернеса...
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20.08.2021 13:57 Відповісти
Секрйозно?
Помощник Зеленского тайно встречался с Ахметовым - СМИ

Бетономішалка забудовника в'їхала в натовп протестувальників проти незаконного будівництва на Микільській слобідці. Оформлено ДТП з постраждалими, - активістка - Цензор.НЕТ 5393 І такого лайда, дохрініща.
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20.08.2021 15:32 Відповісти
Этот факт как-то опровергает мой пост?
И да, лайна дохренища.
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20.08.2021 15:42 Відповісти
Яке відношення ваш факт має до теми статті. Це переведення теми. Перше.
Друге. Я розумію, чому могли зустірчатися Порох з мертвечуком. Обмін полоненими.
Цікаво, про яких полонених, серед ночі, перетирали шефір з ахметкою?
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20.08.2021 16:11 Відповісти
Я сегодня не настроен на выяснение, просто, внимательно прочтите, что утверждаю я и на что сетуете вы - две большие разницы...
Но меня поразила ваша мысль, что с мертвячуком можно встречаться, чтобы реально решить вопрос обмена пленными. Вы откровенно так считаете???
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20.08.2021 21:11 Відповісти
перережте ему приводные шланги на миксер. Пускай потом месяц перфоратором застывший бетон в бочке долбит
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20.08.2021 13:37 Відповісти
А " патрульная палииция только водил за поворотники кошмарить может"
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20.08.2021 14:05 Відповісти
по ходу дела Педалик уже так в дерьме обмазался, что ему пожизненно мером теперь быть
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20.08.2021 14:29 Відповісти
Пока ваш Педалик лучший мер Киева, Омельченко тлел а Черновеций и Попов ни фига не делали для Киева. И зря вы со своим Зе на Кличко прыгаете, активная часть киявлян потянется на Майданы , не на следующий день, а когда начнется. Досточно авгард из ветеранов + поддержка Киева и будет бежать Зе быстрей Януковича
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20.08.2021 16:00 Відповісти
Допоки громади не упорядкують своє майно, і свої власні органи влади, рейдерство і хуцпа буде процвітати в українських містах та селах.
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20.08.2021 14:33 Відповісти
 
 