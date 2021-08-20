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парад (254) Буткевич Богдан (317)

Чому нам потрібен парад на День Незалежності? Найтверезіший розбір на Youtube від "Без цензури". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Чому нам потрібен парад на День Незалежності? Найтверезіший розбір на Youtube від "Без цензури". ВIДЕО

Чи дійсно Україні потрібен військовий парад до 30-ї річниці незалежності? Богдан Буткевич ствердно і аргументовано відповідає на запитання, яке поставало чи не перед кожним парадом до Дня незалежності, особливо після 2014 року.

У параді до 30-го Дня Незалежності на Хрещатику візьмуть участь понад п’ять тисяч військових, крім того, будуть залучені кількасот одиниць зброї та техніки, а також авіація. Крім того, планується виставка військової техніки та річковий парад на Дніпрі.

Тож парад має бути дійсно видовищний. Але сьогодні не тільки про це, але й про те, що Зе-влада зробила (чи радше не зробила) для української армії.

А ви підтримуєте ідею параду і чому?

Чудове фото українського захисника на обкладинці зробив Ян Доброносов.

Також дивіться: "Без цензури": Чи будуть восени бунти в Україні? Загрози і виклики в новому політичному сезоні. ВIДЕО

Залишайте коментар і вподобайку під цим відео, адже вони допомагають зробити його популярнішим!

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Топ коментарі
+16
Военный парад во все времена поднимал дух нации, особенно во время войны с оккупантами.
Парад демонстрирует силу, решительность народа и веру в Победу над врагом.
показати весь коментар
20.08.2021 15:08
+7
Чому нам потрібен парад на День Незалежності? Найтверезіший розбір на Youtube від "Без цензури" - Цензор.НЕТ 275
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20.08.2021 15:44
+5
Так і живемо

Знаєте, чомусь уява намалювала майбутній парад десь у такому ключі.

"Послухайте! Українських воїнів вітають гаслом "Слава Україні!" Вояки дружньо відповідають "Героям слава!" Нагадуємо, що це гасло було впроваджено за президента Порошенка - його назвали баригою та мародером і звинуватили в співпраці з Медведчуком".

"А от проходять десантно-штурмові війська у беретах "марун". Нагадуємо що десантно-штурмові війська були створені за начальника Генштабу генерала Муженка, якого звинуватили в Іловайську і виперли зі служби в принизливий спосіб".

"А от ідуть вояки в нових зразках форми та літніх берцях. Форму і берці розробили в Центрі розвитку ЗСУ за генерала Марченка якого за чинної влади запроторили за грати - він досі під слідством".

"А от пливуть українські катери! Їх виготовили на заводі "Кузня на Рибальському", директор якого тепер сидить без оголошення звинувачення і слідчих дій з заставою рекордною навіть для США".

"А от Хрещатиком їдуть вантажівки "МАЗ-Богдан" та швидкі "Богдан". Вони були розроблені і випущені у війська корпорацією "Богдан". Корпорація нині доведена до банкрутства, а її власник Олег Гладковський досі перебуває під слідством, хоча всі звинуваченняч проти нього - то передачка Бігуса".

"А от Майданом прямує бойова техніка ЗСУ. Бойова техніка у ЗСУ є тому, що її відновлення і виробництво налагодив генерал Павловський, який нині сидить без слідчих дій по справі і з рекордною заставою".

"Зверніть увагу на мужні обличчя українських воїнів! Мужність з їхніх облич не змиває навіть той факт, що частина з них ще досі харчуються як у часи президента Януковича, бо реформу харчування за каталогом впроваджену стараннями радника президента Юрія Бірюкова, заблоковано у 2020 році".

"А от в небі над Києвом летять літаки ЗСУ. Літаки пілотують пілоти які ще не звільнилися з ЗСУ через те що з/п військовим востаннє підвищували за президента Порошенка, а нині почалися перебої з виплатами доплат".

"Парад відбувся успішно, навіть незважаючи на те що Державне обороннне замовлення зривають другий рік підряд!"

Десь так.

Я слова поганого не скажу про Збройні сили. Слова кривого не скажу про парад. Парад - потрібний. Хоча б тому, що не зважаючи на все згадане (і все незгадане), Збройні сили все ще готові нас захищати.
Це - істинна самопожертва і подвиг.
Дмитро Вовнянко
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20.08.2021 15:44
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Военный парад во все времена поднимал дух нации, особенно во время войны с оккупантами.
Парад демонстрирует силу, решительность народа и веру в Победу над врагом.
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20.08.2021 15:08 Відповісти
Ви те ж саме писали і за минулої влади?
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20.08.2021 15:34 Відповісти
я всегда был за парад и демонстрацию рашке решительности ВСУ и украинского народа противостоять оккупантам
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20.08.2021 15:41 Відповісти
Добре.
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20.08.2021 15:44 Відповісти
На Украинский броневик «Дозор-Б» установили 122 мм огнемётную систему "Спека" с 10 ракетами. Видно - https://youtu.be/I_YCa6Y9dvM
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22.08.2021 12:06 Відповісти
Наприклад Зєля та подібні йому раніше були категорично проти військового параду з військовою технікою.

2020 рік.
преЗедент:

«Парад у нас обязательно будет в будущем. Парад украинской победы.
Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир - мы сделаем большой парад всех наших войск и техники.
Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость», - заявил Владимир Зеленский.

«А наша военная техника - сегодня на востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты - это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию», - подчеркнул Глава государства.

https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-sogodni-vijskova-tehnika-na-shodi-de-najbilshe-pot-62969
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20.08.2021 15:38 Відповісти
Вторая репетиция военного парада в Киеве к 30-летию Независимости Украины.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=l4MEPHaul4k
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21.08.2021 09:03 Відповісти
коментар відмічено як спам
А на 5,7 млрд гривень, можна збудувати 190 танків "Оплот". Це майже п'ять танкових полків.

Чому нам потрібен парад на День Незалежності? Найтверезіший розбір на Youtube від "Без цензури" - Цензор.НЕТ 9857
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20.08.2021 15:10 Відповісти
танк "оплот" коштує 5.000 000 баксів, ти хочеш набудувати одніх лише корпусів? до корпусу ще багато чого потрібно, щоб воно назвалось танком. різко полків зменшується з 5 до 1-го... - словоблудіє несвідомої дитини, не дивуйте.
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20.08.2021 15:41 Відповісти
Свідомий дідуган Стець, якщо ви десь чули дзвін, але не знаєте де він, то краще мовчить в ганчірку...))) Дійсно 5 лімонів, але повністю весь танк. Так він коштує на ринку. А у нас танки будують державні підприємства. Тому для держави він буде набагато дешевше... знавець кислих щів...)))
УКРАЇНСЬКИЙ Т-84У «ОПЛОТ» КОШТУЄ НА РИНКУ МАЙЖЕ 5 МЛН ДОЛАРІВ ЗА ОДИНИЦЮ
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20.08.2021 16:42 Відповісти
Пєтя, синок непутьовий, твої бажання й фантазії визивають натхнення, в той же час смуток... натхнення тому, що й мені так би хотілось... а смуток тому, що я розумію ситуацію з танками... в наших реаліях вони бюджету можуть коштувати більше чим 5 лімонів зелені... нема повного замкнутого циклу виробництва, а Свинарчуків, які чудово вирішували потрібні поставки деяких візлів з кацапії, розтоптали, разом з ними і нашу танкову промисловість... немає зараз можливості "оплоти" взагалі виробляти, Петику, синочку, краще мастурбуй, а не фантазуєш і без толку...
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20.08.2021 18:19 Відповісти
Для меня победа - это рашка, свалившая за горизонт и не лезущая своим поганым пыском в наши дела
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20.08.2021 15:16 Відповісти
Сори. Комментарий не к той статье
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20.08.2021 15:17 Відповісти
Та чого ж? Якраз в тему. Повністю розділяю Вашу думку
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20.08.2021 15:50 Відповісти
так будет всегда. увы.
надежда на демократию и гражданское общества в мокшандии призрачна.
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21.08.2021 00:51 Відповісти
Парад нужен и очень нужен,и не нужно его привязывать к власти в Украине.Не власть и не их дети воюют на нулевке.А те кто заслуживает честь и славу просто обязаны иметь праздник и парад.А количество их чествующих будет видно на улицах а не трибунах власти.
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20.08.2021 15:21 Відповісти
Мені парад непотрібний. Мені потрібні 190 танків "Оплот", щоб нищити московитів...(((
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20.08.2021 15:24 Відповісти
Та хоч 1000,доколи не буде вольового рішення нашої влади так і будемо топтатися на місці та нести безглузлі втрати.Не тільки ВСУ та ООС уже надоїло чекати але і більшості українців які в любий час готові взяти в руки зброю та нають як нею володіти.Так що потрібно щось робити владі або із владою.
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20.08.2021 15:31 Відповісти
Дик є вольове рішення влади - проводити паради. Що треба охлосу..?...- хліб та видовища. Да ви і самі кажете, що вам подобається. Ось, йдіть на парад і там чекайте, коли ці квартальні пітори будуть захищати нашу країну.
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20.08.2021 16:45 Відповісти
Я би із радістю пішов як би жив не далеко від Києва.А парад потрібний більше для народу та піднятя впевненості у нашу армію так і віру у неї влючаючи і в тих хто на ,,нульовці,,та котрих невидно але виконують свою роботу.
Так що Ви не праві.
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20.08.2021 16:54 Відповісти
А я що кажу? Парад потрібен для охлосу(народу), як видовище. Щоб підняти дух перед майбутньою капітуляцією.
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20.08.2021 17:02 Відповісти
Капітуляції не буде,можливо буде гояча війна та десятки років партизанської війни.А як показує історія ще ні одну партизанську війну ніхто не переміг.Ні супердержава у Вєтнамі ні супердердава в Афганісані.І обидві із ЯО.
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20.08.2021 17:10 Відповісти
Блажен хто вірує...))) Яка партизанська війна? Вірно казав Сашко Білий, всіх справжніх(не ряжених), українських патріотів або куплять, або кинуть у в'язниці, або вб'ють. Це розпочав Янукович, продовжив Порошенко, і закінчує Зеленський. То хто буде воювати? Щодо партизанської війни, то варто згадати партизанську війну УПА проти рашистів і чим вона закінчилася...
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20.08.2021 17:24 Відповісти
Ліпше скажіть коли закінчилась,а закінчилась в 1956 чи 1959-му році.А до тих пір мочили мокшан та комуняк.А влада про це мовчала та давала пятикічки за три роки.
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20.08.2021 17:27 Відповісти
Обратитесь в лигу сексуальных реформ, ну или к *****
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20.08.2021 16:44 Відповісти
Почему нам нужен НЕ такой парад. Было бы неплохо разобраться в вопросе.
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20.08.2021 15:24 Відповісти
Меня в этом будущем параде смущает только то что командующий парадом будет на весь мир рапортовать тому кто никакого отношения не имеет к армии и есть виновником в гибели не одной сотни наших воинов ссылаясь на перемирия в которых погибли наша воины.
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20.08.2021 15:35 Відповісти
Краткость - сестра таланта. Коротко и ясно Вами изложена суть вопроса. Именно об этом и речь.
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20.08.2021 15:46 Відповісти
А может командующему парадом просто развернуться к народу на тротуарах и отрапортовать ему а не говнокомандующему?Конечно если кишка не тонка.
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20.08.2021 15:51 Відповісти
Это было бы Чому нам потрібен парад на День Незалежності? Найтверезіший розбір на Youtube від "Без цензури" - Цензор.НЕТ 9578
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20.08.2021 15:54 Відповісти
Это был бы сильный ход.
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20.08.2021 15:55 Відповісти
Та у мене більше памяті ніж Ви гадаєте.Я на відміну від Вас ще памятаю як рапортували особисто Порошенку що війська із оточення повністю виведені а втрати становлять 6 чи 8 воїнів.Цей доклад був на камери як наших так і світових ТВ.Після чого ще майже тиждень виходили наші покинуті всіми солдатики після чого ще їх і звинуватили у всіх бідах.А цей говнюк що рапорував головнокомандуючему непоніс даже покарання а пішов на повищення.
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20.08.2021 16:08 Відповісти
Какой парад,когда презик предатель и трус
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20.08.2021 15:27 Відповісти
Котлеты отдельно, мухи отдельно.
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20.08.2021 15:45 Відповісти
Ан-225 Мрия в небе над Киевом 18.08.2021
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=wBPcwCXdGag
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20.08.2021 15:29 Відповісти
Не марнуйте свій час...цей бородатий свинорил нічого нового і путнього за 15 хвилин часу не нахрюкав...колотив воду у ступі і пер...в в муку...такево
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20.08.2021 15:30 Відповісти
Чи потрібен нам військовий парад на День Незалежності?
Питання начебто безглузде, бо парад таки відбудеться.

Втім, чи потрібен він українцям. Давайте розбиратись.

Йде восьмий рік війни. І про цю війну багато хто вже не пам'ятає. Згадують про неї волонтери, які терміново збирають у ФБ то на квадрокоптер, то на трансмісію для якогось фронтового джипа, щоб наші хлопці далі могли стримувати росіян. Не забула й влада, яка бреше нам про припинення вогню. Мабуть, все. Хоча ще випадкові постаті в «пікселі» на мирних вулицях натякають, що десь там, далеко стріляють і вбивають.

Але в кінці серпня весь Київ заворожено знімає на смартфони колони військової техніки, що велично зупиняють рух столицею і знаменують переддень параду до Дня Незалежності.

Два роки ми не бачили параду через відсутність політичної волі на Банковій. І це змушувало нас ще дужче чекати 30-річчя Незалежності.

Наша армія ціною життів дарує нам відчуття спокою і безпеки. Завдяки їй у Києві, Кропивницькому і Нікополі їздять самокати, вариться лате, грає музика і лунають розмови про майбутнє. Та раз на рік далека лінія зіткнення з ВОПами і бліндажами візуалізується в монолітний стрій військових, що впевнено йдуть парадом вулицями столиці. Ми знаємо, що вони нас захищають, а в цей день ми їх нарешті і бачимо, і чуємо.

Але парад не лише для мирних та цивільних. Це демонстрація для союзників - дивіться, як ми ростемо, як ми міцнішаємо, погляньте, хто захищає європейське мирне життя від орди, дивіться, і не забувайте про це.

Парад - це картинка для ворогів. Бо ворог не переміг, а отримав опір замість білого прапора. Це доказ того, що в нас є сильна армія, яка надає ворогові стусанів і зажене «за порєбрік».

За кілька днів вулиці Києва розквітнуть вишиванками і прапорами - народ буде дивитись парад. Гордість, щастя, вдячність і трохи скорботи будуть в очах людей, що спостерігатимуть за рівними «коробками» військових і повільною ходою авто і бронетехніки. Парадні розрахунки країн-союзниць пронесуть прапори своїх держав, як символ підтримки української нації у війні з агресором, і британський, литовський, американський та інші однострої доповнять піксельне море на Хрещатику. Кілька десятків разів синхронно пролунає «Слава Україні! - Героям слава!» - вітання нової української армії, і найяскравішим в цьому кличі буде сильний і сміливий голос жіночої «коробки». Загуде небо над Києвом і пролетить велична «Мрія», а за нею десятки літаків і гелікоптерів підтвердять, що згори ми теж захищені.

Сотні тисяч очей вітатимуть свою армію із вдячністю.

Бо поки в нас є наша армія - ми не годуватимемо чужу.Чому нам потрібен парад на День Незалежності? Найтверезіший розбір на Youtube від "Без цензури" - Цензор.НЕТ 9383

Алина Приймак, ветеранка війни з Росією та активістка Київського осередку Демократичної Сокири.
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20.08.2021 15:42 Відповісти
Абсолютно верно!
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20.08.2021 16:47 Відповісти
Яка гарна совкова розповідь. І весь народ України застигне в благовійному мовчанні , із захватом розглядаючи бойову техніку Радянського Союзу! А де ж протикорабельні ракети, вони будуть! Ну, міномет Молот хоча б? Чи ще щось своє! РС практикував показ найновішої військової техніки іменно на парадах І військові кореспонденти капіталістичних країн пісяли крутим окропом при цьому! А традиція - непогана, якщо є чим підтримати!
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20.08.2021 19:14 Відповісти
Так і живемо

Знаєте, чомусь уява намалювала майбутній парад десь у такому ключі.

"Послухайте! Українських воїнів вітають гаслом "Слава Україні!" Вояки дружньо відповідають "Героям слава!" Нагадуємо, що це гасло було впроваджено за президента Порошенка - його назвали баригою та мародером і звинуватили в співпраці з Медведчуком".

"А от проходять десантно-штурмові війська у беретах "марун". Нагадуємо що десантно-штурмові війська були створені за начальника Генштабу генерала Муженка, якого звинуватили в Іловайську і виперли зі служби в принизливий спосіб".

"А от ідуть вояки в нових зразках форми та літніх берцях. Форму і берці розробили в Центрі розвитку ЗСУ за генерала Марченка якого за чинної влади запроторили за грати - він досі під слідством".

"А от пливуть українські катери! Їх виготовили на заводі "Кузня на Рибальському", директор якого тепер сидить без оголошення звинувачення і слідчих дій з заставою рекордною навіть для США".

"А от Хрещатиком їдуть вантажівки "МАЗ-Богдан" та швидкі "Богдан". Вони були розроблені і випущені у війська корпорацією "Богдан". Корпорація нині доведена до банкрутства, а її власник Олег Гладковський досі перебуває під слідством, хоча всі звинуваченняч проти нього - то передачка Бігуса".

"А от Майданом прямує бойова техніка ЗСУ. Бойова техніка у ЗСУ є тому, що її відновлення і виробництво налагодив генерал Павловський, який нині сидить без слідчих дій по справі і з рекордною заставою".

"Зверніть увагу на мужні обличчя українських воїнів! Мужність з їхніх облич не змиває навіть той факт, що частина з них ще досі харчуються як у часи президента Януковича, бо реформу харчування за каталогом впроваджену стараннями радника президента Юрія Бірюкова, заблоковано у 2020 році".

"А от в небі над Києвом летять літаки ЗСУ. Літаки пілотують пілоти які ще не звільнилися з ЗСУ через те що з/п військовим востаннє підвищували за президента Порошенка, а нині почалися перебої з виплатами доплат".

"Парад відбувся успішно, навіть незважаючи на те що Державне обороннне замовлення зривають другий рік підряд!"

Десь так.

Я слова поганого не скажу про Збройні сили. Слова кривого не скажу про парад. Парад - потрібний. Хоча б тому, що не зважаючи на все згадане (і все незгадане), Збройні сили все ще готові нас захищати.
Це - істинна самопожертва і подвиг.
Дмитро Вовнянко
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20.08.2021 15:44 Відповісти
Чому нам потрібен парад на День Незалежності? Найтверезіший розбір на Youtube від "Без цензури" - Цензор.НЕТ 275
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20.08.2021 15:44 Відповісти
Маркиз, тобі прекрасна маркіза відмовила в інтимній близкості согодні вночі? Чи з початку нового року?
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20.08.2021 19:50 Відповісти
Девачку в трусиках напугали ((((((((

Чому нам потрібен парад на День Незалежності? Найтверезіший розбір на Youtube від "Без цензури" - Цензор.НЕТ 4100
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20.08.2021 15:49 Відповісти
Ответы -- в комментариях: https://ibigdan.livejournal.com/27146197.html?view=comments#comments
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20.08.2021 15:50 Відповісти
Чому нам потрібен парад на День Незалежності? Найтверезіший розбір на Youtube від "Без цензури" - Цензор.НЕТ 8996
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20.08.2021 15:52 Відповісти
На її фейсбук сторінці теж гарні відповіді.
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20.08.2021 16:24 Відповісти
Підтримую пана Богдана. Особливо про тупу патороч, якій заважає парад.
Шкода, їх градом кацапським не побило...
Бо для одних війна є, а інші і чути не хочуть.
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20.08.2021 16:17 Відповісти
А чем плох парад?Чому нам потрібен парад на День Незалежності? Найтверезіший розбір на Youtube від "Без цензури" - Цензор.НЕТ 2997
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20.08.2021 16:22 Відповісти
В военном госпитале гражданским докторам уже сообщили, что сумма надбавки к зарплате за боеготовность в августе месяце будет в два раза меньше.
Совпадение.
Ну а с полной надбавкой зарплата на руки 6 тыс грн.
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20.08.2021 16:48 Відповісти
***** своему этот бред расскажи
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20.08.2021 16:50 Відповісти
То нехай оформляються військовими лікарями, будуть доплати і за звання, і за держслужбовця. Маю знайомого, який працював військовим лікарем у госпіталі, минулого року пішов на пенсію. Недавно його зустрів, він каже, що в липні військовим пенсіонерам підняли пенсію, йому підняли на 800 грн і тепер він отримує 18 800 грн.
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21.08.2021 02:19 Відповісти
Трохи не ту тєму Будкевич задвигає.
Треба:
Чому парад за кількадесят млн за Порошенка,-задорого,а за 5.5 млрд за Зєлєнского,-саме то !
Чому нам потрібен парад на День Незалежності? Найтверезіший розбір на Youtube від "Без цензури" - Цензор.НЕТ 9121
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20.08.2021 16:55 Відповісти
Чому нам потрібен парад на День Незалежності? Найтверезіший розбір на Youtube від "Без цензури" - Цензор.НЕТ 2211
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20.08.2021 17:16 Відповісти
Парад на якому більшість техніки ще маде ін СССР.
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20.08.2021 17:22 Відповісти
я не знаю как, но парад тупо - слово это уже бред, - от совка/срашки - бред до Немцев - = никакой другой не повторит.
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20.08.2021 21:18 Відповісти
Люмпен, звісно, проти параду. Зустрічаю знайому у якої квартирні проблеми, каже: "Нашо ці паради, он скільки людей на квартирній черзі, краще б по квартирі людям дали". Зустрічаю знайомого пенсіонера, каже: "Стільки мільйонів викине на той парад, нє шоб пенсіонерам яку копійку дати". Відповідаю: "Ви дивились парад в Москві і розказували, як же гарно. То подивіться тепер і наш парад в Києві, буде ще краще".
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21.08.2021 02:08 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Грузия, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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21.08.2021 08:09 Відповісти
Our Ukrainian Army & Navy is the creme de la creme of our nation.
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21.08.2021 18:30 Відповісти
Насамперед нам потрібний справжній головнокомандувач а не оцей жидобільшовицький блазень з совкодрочерими інсталяціями на Майдані...
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21.08.2021 20:24 Відповісти
Традиция со времен СССР. Нарушать нельзя.
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22.08.2021 09:06 Відповісти
 
 