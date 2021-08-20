Чому нам потрібен парад на День Незалежності? Найтверезіший розбір на Youtube від "Без цензури". ВIДЕО

Чи дійсно Україні потрібен військовий парад до 30-ї річниці незалежності? Богдан Буткевич ствердно і аргументовано відповідає на запитання, яке поставало чи не перед кожним парадом до Дня незалежності, особливо після 2014 року.

У параді до 30-го Дня Незалежності на Хрещатику візьмуть участь понад п’ять тисяч військових, крім того, будуть залучені кількасот одиниць зброї та техніки, а також авіація. Крім того, планується виставка військової техніки та річковий парад на Дніпрі.

Тож парад має бути дійсно видовищний. Але сьогодні не тільки про це, але й про те, що Зе-влада зробила (чи радше не зробила) для української армії.

А ви підтримуєте ідею параду і чому?

Чудове фото українського захисника на обкладинці зробив Ян Доброносов.

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