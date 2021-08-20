"Окопна війна": "Зараз я розумію - ворог теж може боятися і кров у нього тече, а тоді здавалося, що наскоком його не візьмеш", - боєць 58-ї бригади ЗСУ Мирний про бої за Піски в 2014-му. ВIДЕО

У липні 2014-го року Іван Мирний був добровольцем ДУК "Правий сектор" і разом з бійцями 93-ї бригади ЗСУ звільняв від російських окупантів селище Піски.

Сьогодні в рамках проєкту "Окопна війна" на "Цензор.НЕТ" Мирний розповів про жорстокі бої, героїзм українських танкістів, про свою участь і досвіді отриманому в боях за цей населений пункт.

"Зараз я розумію, що ворог теж може боятися і тікати, що кров у нього тече так само, а тоді здавалося, що наскоком його не візьмеш, якщо там така купа техніки і людей. Хоча, як дізналися пізніше, були групи, які наскоком працювали успішно і знищували всю цю техніку буквально в складі 3-4-х осіб. Усе це прийшло потім, коли не один бій відбувся", - розповідає Мирний.

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