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День Незалежності (423) Доній (12) Бутусов Юрій (1968) Друзенко (7)

"Україна 30+: що далі?": Журналісти, експерти, підприємці, політики і громадські діячі обговорюють досягнення і майбутнє країни. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Політика України

В "Студії Здорового Глузду" проходить публічна дискусія на тему 30-річчя незалежності України.

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію заходу.

"Україна 30. Багато це чи мало? Які наші основні втрати і досягнення? Куди ми йдемо? Що нас чекає? Чи варто нам об'єднуватися і що нас може і повинно об'єднати? Про це та багато іншого поговоримо в колі резидентів "Студії Здорового Глузду" , - йдеться в анонсі заходу.

Спікери заходу:

Юрій Романенко: засновник ресурсу https://hvylya.net/, засновник Українського інституту майбутнього, блогер, громадський діяч

Юрій Бутусов: засновник і головний редактор Цензор.НЕТ, блогер, громадський діяч.

Олесь Доній: народний депутат 6,7 скликання, голова центру дослідження політичних цінностей, голова об'єднання "Остання барикада", ідеолог і автор концепції "25 сходинок до суспільного щастя".

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Геннадій Друзенко: засновник і голова правління Центру Конституційного моделювання, співзасновник і голова наглядової ради Першого добровольчого мобільного госпіталю ім. Миколи Пирогова, блогер, громадський діяч.

Павло Себастьянович: підприємець, громадський діяч, засновник і ведучий медіапроекту "Студія Здорового глузду".

Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, один із засновників проєкту SPILNO.tv, футуролог.

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А що далі ???
Українці самі винні, що в нас така країна.
Кожний, який має знайомого чи родича, суддю скажімо, у спірній ситуації чи якщо не правий, буде погрозами змушувати опонента порушувати закон чи поступатись.
А потім кричать, чому закон не діє. Бо не діє ! І це не через зелену владу, а ому що народ гнилий.. і не хоче сам дотримуватись законів. Хоче скористатись з іншого, перекласти свої проблеми на других. А влада нинішня, яка взагалі не уявляє Україну майбутнього, лише свою сраку в зручному кріслі, це лише наслідок дій населення, чи то пак його відображення..
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20.08.2021 15:31 Відповісти
Увы, ни каких достижений у нас, в Украине не ожидается...
Пока дебудада в десятки раз будет получать (не зарабатывать!) "зарплату", чем его избиратель, да плюс ещё и взятки в долларах и в конвертах за тот или иной закон, о достижениях лучше помолчать! Пусть лучше обсудят когда же наступит "Хуже не будет"!
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20.08.2021 15:33 Відповісти
Найцікавіше те, що опозиційних політиків чи навіть журналістів серед цих "обсуждантів" нема. Хіба що є ті критикани, які привели оцю чинну зелену пошесть до влади на Банковій. Та, мабуть, серед присутніх - всі такі, без виключень. Тільки й того їм залишається, що займатись критиканством, без суттєвого вихлопу...
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20.08.2021 15:40 Відповісти
Что дальше? А что будут делать воры дальше? Воровать и грабить. Грабить и воровать.
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21.08.2021 19:24 Відповісти
А що далі? Чим швидше чим більше українців виїде закордон тим краще...
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21.08.2021 23:03 Відповісти
Надо развивать безвиз. В текущем состоянии, в туристической версии, он ни о чем. Главная цель: свободное перемещение рабочей силы.
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22.08.2021 08:45 Відповісти
 
 