"Україна 30+: що далі?": Журналісти, експерти, підприємці, політики і громадські діячі обговорюють досягнення і майбутнє країни. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

В "Студії Здорового Глузду" проходить публічна дискусія на тему 30-річчя незалежності України.

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію заходу.

"Україна 30. Багато це чи мало? Які наші основні втрати і досягнення? Куди ми йдемо? Що нас чекає? Чи варто нам об'єднуватися і що нас може і повинно об'єднати? Про це та багато іншого поговоримо в колі резидентів "Студії Здорового Глузду" , - йдеться в анонсі заходу.

Спікери заходу:

Юрій Романенко: засновник ресурсу https://hvylya.net/, засновник Українського інституту майбутнього, блогер, громадський діяч

Юрій Бутусов: засновник і головний редактор Цензор.НЕТ, блогер, громадський діяч.

Олесь Доній: народний депутат 6,7 скликання, голова центру дослідження політичних цінностей, голова об'єднання "Остання барикада", ідеолог і автор концепції "25 сходинок до суспільного щастя".

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Геннадій Друзенко: засновник і голова правління Центру Конституційного моделювання, співзасновник і голова наглядової ради Першого добровольчого мобільного госпіталю ім. Миколи Пирогова, блогер, громадський діяч.

Павло Себастьянович: підприємець, громадський діяч, засновник і ведучий медіапроекту "Студія Здорового глузду".

Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, один із засновників проєкту SPILNO.tv, футуролог.