"Україна 30+: що далі?": Журналісти, експерти, підприємці, політики і громадські діячі обговорюють досягнення і майбутнє країни. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Відео Цензор.НЕТ Політика України
В "Студії Здорового Глузду" проходить публічна дискусія на тему 30-річчя незалежності України.
Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію заходу.
"Україна 30. Багато це чи мало? Які наші основні втрати і досягнення? Куди ми йдемо? Що нас чекає? Чи варто нам об'єднуватися і що нас може і повинно об'єднати? Про це та багато іншого поговоримо в колі резидентів "Студії Здорового Глузду" , - йдеться в анонсі заходу.
Спікери заходу:
Юрій Романенко: засновник ресурсу https://hvylya.net/, засновник Українського інституту майбутнього, блогер, громадський діяч
Юрій Бутусов: засновник і головний редактор Цензор.НЕТ, блогер, громадський діяч.
Олесь Доній: народний депутат 6,7 скликання, голова центру дослідження політичних цінностей, голова об'єднання "Остання барикада", ідеолог і автор концепції "25 сходинок до суспільного щастя".
Геннадій Друзенко: засновник і голова правління Центру Конституційного моделювання, співзасновник і голова наглядової ради Першого добровольчого мобільного госпіталю ім. Миколи Пирогова, блогер, громадський діяч.
Павло Себастьянович: підприємець, громадський діяч, засновник і ведучий медіапроекту "Студія Здорового глузду".
Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, один із засновників проєкту SPILNO.tv, футуролог.
Будь ласка, зачекайте...
Українці самі винні, що в нас така країна.
Кожний, який має знайомого чи родича, суддю скажімо, у спірній ситуації чи якщо не правий, буде погрозами змушувати опонента порушувати закон чи поступатись.
А потім кричать, чому закон не діє. Бо не діє ! І це не через зелену владу, а ому що народ гнилий.. і не хоче сам дотримуватись законів. Хоче скористатись з іншого, перекласти свої проблеми на других. А влада нинішня, яка взагалі не уявляє Україну майбутнього, лише свою сраку в зручному кріслі, це лише наслідок дій населення, чи то пак його відображення..
Пока дебудада в десятки раз будет получать (не зарабатывать!) "зарплату", чем его избиратель, да плюс ещё и взятки в долларах и в конвертах за тот или иной закон, о достижениях лучше помолчать! Пусть лучше обсудят когда же наступит "Хуже не будет"!