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#здороваукраїна30: Зеленський у вишиванці віджався 30 разів на брусах і передав челендж Бубці та українським олімпійцям. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Президент України Володимир Зеленський прийняв спортивно-патріотичний челендж #здороваукраїна30 і передав його голові НОК Сергію Бубці та спортсменам-олімпійцям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис челенджу Зеленський опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"Всім привіт! Я, Володимир Зеленський, Президент України, приймаю челендж #здороваукраїна30 та передаю його НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team!

"Отже: 1. Одягни вишиванку. 2. Виконай свою улюблену фізичну вправу 30 разів. 3. Познач людину, якій передаєш челендж. Тож, Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету! #здороваукраїна30", - написав Зеленський у коментарі до відео.

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Топ коментарі
+64
Зеля а ты по пенькам пробежишься 30 раз? #здороваукраїна30: Зеленский в вышиванке отжался 30 раз на брусьях и передал челендж Бубке и украинским олимпийцам - Цензор.НЕТ 3961.
#здороваукраїна30: Зеленский в вышиванке отжался 30 раз на брусьях и передал челендж Бубке и украинским олимпийцам - Цензор.НЕТ 6647
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20.08.2021 16:07
+63
Показушник... Кого цікавить скільки разів віджимається през ?
Його інші проблеми мають цікавити.
І де косоворотка ?
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20.08.2021 16:04
+63
#здороваукраїна30: Зеленский в вышиванке отжался 30 раз на брусьях и передал челендж Бубке и украинским олимпийцам - Цензор.НЕТ 3480
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20.08.2021 16:05
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Коксанув і підтягнувся , яке там здоров'я?😂
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20.08.2021 23:16 Відповісти
Тупе гівно.
Кожен день убитий, поранений, а воно рекламує самого себе - вибори ж уже не за горами.
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20.08.2021 20:05 Відповісти
Воно хоч коли чимось корисним займається?
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20.08.2021 20:14 Відповісти
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сделал все правильно! показал своим примером , что в 43 года можно быть в хорошей спортивной форме! Будет больше здоровых мужчин, будет крепче Украина!
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20.08.2021 20:50 Відповісти
Показал?? 10ть зачетных жимов, остальное *********......
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20.08.2021 21:09 Відповісти
Якби це був мужчина - без проблем , все прекрасно ! Або , навіть , жінка - теж дуже добре . Але вдягніть окуляри - тож зе ! Гундосе , брехливе , малоросо-совкове зе ! Головне для Українців , щоб якнайшвидше його не бачити і не чути !
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21.08.2021 05:30 Відповісти
#здороваукраїна30: Зеленський у вишиванці віджався 30 разів на брусах і передав челендж Бубці та українським олімпійцям - Цензор.НЕТ 2382 ЦПК о словах Зеленского: Мало стран с нулевым уровнем коррупции, но есть ли цивилизованные страны, где происходит то, что в Украине https://censor.net/ru/n3283995 #здороваукраїна30: Зеленський у вишиванці віджався 30 разів на брусах і передав челендж Бубці та українським олімпійцям - Цензор.НЕТ 1466

#здороваукраїна30: Зеленський у вишиванці віджався 30 разів на брусах і передав челендж Бубці та українським олімпійцям - Цензор.НЕТ 2382 На празднование юбилея Независимости потратят рекордную сумму за последние годы (уже потратили 115 млн грн и в ближайшее время планируют потратить 80 млн грн) https://biz.censor.net/n3283844)

#здороваукраїна30: Зеленський у вишиванці віджався 30 разів на брусах і передав челендж Бубці та українським олімпійцям - Цензор.НЕТ 8628
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21.08.2021 13:18 Відповісти
Це не віджимання. Це пародія. Зелепень - майстер пародій і брехні...
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20.08.2021 22:32 Відповісти
Малавато будет, не убедтельно, Ермаку не верим)))) а да и тебе)))
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20.08.2021 23:00 Відповісти
теперь Бубка передаст челендж обратно Вовану,прыгнуть 30 раз в высоту на 6 метров
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21.08.2021 00:24 Відповісти
отжался он то отжался... а когда же он успевает работать?
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20.08.2021 23:15 Відповісти
Так вiн i не працюэ , хiба непомiтно (((
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21.08.2021 08:10 Відповісти
Клоуну весело? Мается от безделья? Не знает, как время убить? А в госпитали почти ежедневно доставляют тяжёлых раненых с передовой. И покалеченных.... Им очень невесело. И они никому не нужны,.... Кроме родных и волонтёров....Может гундосой кремлёвской марионетке стоило бы госпиталь посетить? Хоть один? И помощь оказать героям? Война в стране.... Но она не для всех....Главнокомандующего она никак не касается...Он резвится, тратя на себя миллиарды.....За это придётся ответить....И не только перед Богом....
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20.08.2021 23:23 Відповісти
Ну хоть так и то работа...
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20.08.2021 23:39 Відповісти
Чем бы не заниматься, лишь бы не заниматься прямыаи обязанностями. Токо шоу, токо вищосик, токо пиар. Из дела-один деструктив и развал.
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21.08.2021 00:06 Відповісти
Молодець. Гарний приклад для молоді. Ще аби інтелект прокачати.
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21.08.2021 00:08 Відповісти
Пізно ....
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21.08.2021 15:09 Відповісти
Доводящий до суицьіда - предвтель ветеранов АТО, жуткий клоун падальщик - веселиться
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21.08.2021 00:09 Відповісти
мдя... вот и весь вова-тамагочи.... ставка на клоунаду, представленья, видосики и их озвучку....
.........................зробылыразом...............
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21.08.2021 00:27 Відповісти
Зеля, мне по барабану сколько и чего ты можешь! Мне нужен президент, а не видосики в трусах.
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21.08.2021 01:26 Відповісти
На щось нормальне клепки бракує.
А на подібне - якраз. Його рівень розвитку.
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21.08.2021 01:34 Відповісти
Геморой? - не замовчуй проблему. #здороваукраїна30: Зеленський у вишиванці віджався 30 разів на брусах і передав челендж Бубці та українським олімпійцям - Цензор.НЕТ 1307 #здороваукраїна30: Зеленський у вишиванці віджався 30 разів на брусах і передав челендж Бубці та українським олімпійцям - Цензор.НЕТ 9296
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21.08.2021 03:19 Відповісти
я не фанат Зеленского, но мне понравилось
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21.08.2021 01:57 Відповісти
Ти не фанат - ти зебіл . Ну і з орієнтацією в тебе щось не зовсім нормально - істота середнього роду подобається .
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21.08.2021 05:42 Відповісти
я только имел ввиду что Зеленский иногда делает правильные вещи
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21.08.2021 13:58 Відповісти
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А молодец, сейчас не каждый в 30 лет 30 раз от пола отожмётся.
В 43 года - 30 на брусьях - это неплохой результат.
.
Ой, в смысле, "зрада-зрада, ненавижу-ненавижу, никогда не буду
теперь отжиматься на брусьях, аааааа."
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21.08.2021 02:55 Відповісти
Хто тобі таке сказав ? Я в 60 більше і , головне , правильніше віджимаюсь . При цьому фізично працюю . Ну , зрозуміло , для нарколиги зе дуже добре . І ще . Бутусов , потрібно вимітати якось зебілів з їхніми коментарями з цензора - їх тут більше вже , нж людей .
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21.08.2021 05:39 Відповісти
Меньше бухайте , кацапи і зебіли , тоді будете і віджиматися , і бігати , і підтягуватись . І , можливо , хоча б ваші діти і онуки не будуть вибирати подібне зе чмо .
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21.08.2021 05:51 Відповісти
урод зеленый. понтовило **...
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21.08.2021 03:36 Відповісти
Урод рідкісний , гундосий . Царь зебілів-ідіотів .
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21.08.2021 05:52 Відповісти
Бубка как матерый ватник теперь должен 30 раз прыгнуть на бутылку.
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21.08.2021 04:37 Відповісти
Су.. ! Воно й в таких дрібницях понти ганяє ! Я в 60 років краще(правильніше) віджимаюсь . Але не це головне . Головне , нехай започаткує челенж - "я , гундосе зе , тікаю і ховаюсь так , що мене ніхто не знайде !".
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21.08.2021 05:35 Відповісти
под коксом можно и 100 раз отжаться!
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21.08.2021 08:25 Відповісти
до чего же хриплая мущинка, ну просто удивительно
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21.08.2021 08:39 Відповісти
Хай хоч гопака танцює. Цією показухою він може кормити хіба що своїх виборців-зебуїнів.
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21.08.2021 09:01 Відповісти
Черновецкий после кокса и мета тоже любил чудеса физкультуры показывать.
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21.08.2021 09:02 Відповісти
Так , в мене сусід коли колотися переставав , в рюкзак піску насипав і з цим рюкзаком бігав та на турнік лазив . До 50 не дожив - передоз . Правда , перед цим ще в дурці полежав . А зе , в принципі , і нюхати або колотися не треба - рідкісний дурень і так .
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21.08.2021 15:16 Відповісти
его уже все проклинают.. я не знаю откуда у него рейтинг 26% это не правда
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21.08.2021 09:08 Відповісти
зе-лох сам себя поставил рядом с Бубкой и олимпийцами. Воистинно, найвеличніший скоморох
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21.08.2021 09:29 Відповісти
"Всім привіт!

Я, Юрій Юрченко, Заслужений Артист України, приймаю челендж #здороваукраїна30 та передаю його Володимир Зеленський

Тож, Володимир Олександрович Зеленський, приймайте естафету!"

https://www.facebook.com/Yurcash/posts/4265507940182537
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21.08.2021 09:29 Відповісти
#здороваукраїна30: Зеленський у вишиванці віджався 30 разів на брусах і передав челендж Бубці та українським олімпійцям - Цензор.НЕТ 3524 #здороваукраїна30: Зеленський у вишиванці віджався 30 разів на брусах і передав челендж Бубці та українським олімпійцям - Цензор.НЕТ 8391 #здороваукраїна30: Зеленський у вишиванці віджався 30 разів на брусах і передав челендж Бубці та українським олімпійцям - Цензор.НЕТ 3524
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21.08.2021 09:50 Відповісти
#здороваукраїна30: Зеленський у вишиванці віджався 30 разів на брусах і передав челендж Бубці та українським олімпійцям - Цензор.НЕТ 922
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21.08.2021 09:52 Відповісти
Ай, маладец, теперь Вова давай процентов на 30 коммуналку снизь, ну или ещё, что обещал...
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21.08.2021 10:33 Відповісти
делом займись....
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21.08.2021 10:35 Відповісти
У Зе нове погоняло:

Вовка-пєрєдозіровка
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21.08.2021 10:48 Відповісти
если понюхать доместос и столовой ложкой наркотики покушатиь вкусные то можно и триста на одной руке выжать
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21.08.2021 11:32 Відповісти
Видать на екстази пересел
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21.08.2021 10:53 Відповісти
30раз))лол
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21.08.2021 11:31 Відповісти
Любой, даже толстый зебил с этого форума приняв дорожку амфетамина и 160 раз отожмется. Что уже говорить об это карлике.
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21.08.2021 11:43 Відповісти
так воно тільки 5 раз осилило! ну ще 1-2 до цих 5-и з натяжкою можна додати. Все інше - мимо каси, там кутом 90 і не пахне.
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21.08.2021 12:56 Відповісти
амплитуды нема... #здороваукраїна30: Зеленський у вишиванці віджався 30 разів на брусах і передав челендж Бубці та українським олімпійцям - Цензор.НЕТ 5266
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21.08.2021 13:17 Відповісти
Ну подтянулся и подтянулся подумаешь диво какое то,вот если он за Украину думал и думал постоянно вместо того чтобы заглядывать в глаза врагу было бы больше уважения.
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21.08.2021 14:47 Відповісти
Молодец Президент Украины Владимир Зеленский.Пример для подражания.
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21.08.2021 15:25 Відповісти
Висить на бруссях зелена мерзенна шмаркля. Чомусь такі асоціації...
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21.08.2021 19:12 Відповісти
ну чим не черновецький в плавках, залишилося поспівати караоке і айда в біга
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21.08.2021 19:46 Відповісти
Я так розумію, що ********** продемонстрував "результати" своєї роботи на посаді за 2 роки.
Це було справді жалюгідне видовище, краще він би і надалі сидів в звичному для нього шапіто.

Більше нічого сказати про цього нікчему...
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21.08.2021 20:28 Відповісти
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