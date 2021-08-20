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#здороваукраїна30: Зеленський у вишиванці віджався 30 разів на брусах і передав челендж Бубці та українським олімпійцям. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Президент України Володимир Зеленський прийняв спортивно-патріотичний челендж #здороваукраїна30 і передав його голові НОК Сергію Бубці та спортсменам-олімпійцям.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис челенджу Зеленський опублікував на своїй сторінці в соцмережі.
"Всім привіт! Я, Володимир Зеленський, Президент України, приймаю челендж #здороваукраїна30 та передаю його НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team!
"Отже: 1. Одягни вишиванку. 2. Виконай свою улюблену фізичну вправу 30 разів. 3. Познач людину, якій передаєш челендж. Тож, Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету! #здороваукраїна30", - написав Зеленський у коментарі до відео.
Топ коментарі
+64 Одержимый
показати весь коментар20.08.2021 16:07
+63 Ksenia VB
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+63 саша паламарчук
показати весь коментар20.08.2021 16:05
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Будь ласка, зачекайте...
Кожен день убитий, поранений, а воно рекламує самого себе - вибори ж уже не за горами.
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.........................зробылыразом...............
А на подібне - якраз. Його рівень розвитку.
В 43 года - 30 на брусьях - это неплохой результат.
.
Ой, в смысле, "зрада-зрада, ненавижу-ненавижу, никогда не буду
теперь отжиматься на брусьях, аааааа."
Я, Юрій Юрченко, Заслужений Артист України, приймаю челендж #здороваукраїна30 та передаю його Володимир Зеленський
Тож, Володимир Олександрович Зеленський, приймайте естафету!"
https://www.facebook.com/Yurcash/posts/4265507940182537
Вовка-пєрєдозіровка
Це було справді жалюгідне видовище, краще він би і надалі сидів в звичному для нього шапіто.
Більше нічого сказати про цього нікчему...