здороваукраїна30: Зеленський у вишиванці віджався 30 разів на брусах і передав челендж Бубці та українським олімпійцям. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прийняв спортивно-патріотичний челендж #здороваукраїна30 і передав його голові НОК Сергію Бубці та спортсменам-олімпійцям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис челенджу Зеленський опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"Всім привіт! Я, Володимир Зеленський, Президент України, приймаю челендж #здороваукраїна30 та передаю його НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team!

"Отже: 1. Одягни вишиванку. 2. Виконай свою улюблену фізичну вправу 30 разів. 3. Познач людину, якій передаєш челендж. Тож, Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету! #здороваукраїна30", - написав Зеленський у коментарі до відео.

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