УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
20073 відвідувача онлайн
Відео Події
3610 6
Київська область (1521) Нацполіція (8851) Правоохоронні органи (2312) Нєбитов (30)

Чоловіка, який підпалив будинок колишньої дружини і погрожував поліцейським гранатою, затримано під Києвом, - Нацполіція. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Чоловіка, який підпалив будинок колишньої дружини і погрожував поліцейським гранатою, затримано під Києвом, - Нацполіція. ВIДЕО

У селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом поліція затримала 34-річного будівельника, який спочатку підпалив будинок колишньої дружини, а потім погрожував поліцейським підірвати гранату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

20 серпня приблизно о 14:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Чайки горить будинок. Правоохоронці встановили, що до підпалу будинку причетний 34-річний місцевий житель. Відомо, що чоловік підпалив будинок своєї колишньої дружини через сварку.

Прибулим за адресою проживання зловмисника поліцейським чоловік почав погрожувати вибухом гранати. Правоохоронці евакуювали громадян прилеглих будинків, після чого спецпризначенці затримали палія.

Чоловіка, який підпалив будинок колишньої дружини і погрожував поліцейським гранатою, затримано під Києвом, - Нацполіція 01

Також дивіться: Чоловік влаштував стрілянину в кафе у центрі Львова. Зловмисника затримано, йому загрожує до 7 років в'язниці, - поліція. ФОТОрепортаж

Відео затримання на своїй сторінці у фейсбуку опублікував керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Битовуха сумна річ ,
показати весь коментар
20.08.2021 22:54 Відповісти
как ни падло то в трениках...
показати весь коментар
20.08.2021 23:12 Відповісти
..та й бОсе..))
показати весь коментар
21.08.2021 00:43 Відповісти
Полицейских жалко, столько треволнений...
показати весь коментар
20.08.2021 23:19 Відповісти
вчера тоже было , такое вот любовное, только в Буче
показати весь коментар
22.08.2021 12:00 Відповісти
 
 