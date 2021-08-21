Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування. ВIДЕО

Дівчина загиблого керівника організації "Білоруський Дім в Україні" Віталія Шишова Божена Жолудь заявила про саботаж розслідування у справі. У поліції Києва кажуть, що допитують свідків і відпрацьовують версії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

За словами Жолудь, адвоката не допускають до матеріалів справи, а також не видають тіло для поховання.

"Складається враження, що хтось із вищого керівництва України зацікавлений у тому, щоб справу затягнули і якісь моменти розслідування, чи на тілі якісь ознаки, які можна побачити при похованні - не вийшли в публічну площину", - сказала вона.

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У поліції Києва на запит журналістів відповіли, що наразі оперативні підрозділи "відпрацьовують версії вчинення кримінального правопорушення, допитуються свідки".

У прокуратурі розповіли, що слідство вже оглянуло відеозаписи з камер спостереження, які зафіксували хронологію руху Шишова.

Також призначено низку судових експертиз, зокрема "судово-медичну, судово-дактилоскопічну, молекулярно-генетичні, судово-трасологічну, судову медико-криміналістичну, судову комплексну експертизу матеріалів, речовин і виробів, а також посмертну психолого-психіатричну експертизу", - сказали в прокуратурі.

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У "Білоруському домі" заявили, що адвоката також не допускають до матеріалів справи. "Новин про хід розслідування немає, оскільки нам, як і адвокату, який представляє потерпілу сторону, родичів Віталія з Білорусі, доступу до матеріалів справи не надають. На даний час подано скарги в прокуратуру", - розповів нам друг загиблого Віталія Юрій Щучко.

Правоохоронці зазначили, що в кримінальному провадженні ніхто не визнаний потерпілим "у зв’язку з відсутністю відповідних заяв". Водночас у прокуратурі не відповіли на питання, чому не допустили до матеріалів справи адвоката, а в поліції зазначили, що це буде можливо після заяви про визнання потерпілої сторони.

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Слідство наголосило, що справа перебуває на контролі керівництва МВС та прокуратури Києва.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.