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Нацполіція (8851) прокуратура (1766) розслідування (1098) Шишов Віталій (40)

Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування. ВIДЕО

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Дівчина загиблого керівника організації "Білоруський Дім в Україні" Віталія Шишова Божена Жолудь заявила про саботаж розслідування у справі. У поліції Києва кажуть, що допитують свідків і відпрацьовують версії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

За словами Жолудь, адвоката не допускають до матеріалів справи, а також не видають тіло для поховання.

"Складається враження, що хтось із вищого керівництва України зацікавлений у тому, щоб справу затягнули і якісь моменти розслідування, чи на тілі якісь ознаки, які можна побачити при похованні - не вийшли в публічну площину", - сказала вона.

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У поліції Києва на запит журналістів відповіли, що наразі оперативні підрозділи "відпрацьовують версії вчинення кримінального правопорушення, допитуються свідки".

У прокуратурі розповіли, що слідство вже оглянуло відеозаписи з камер спостереження, які зафіксували хронологію руху Шишова.

Також призначено низку судових експертиз, зокрема "судово-медичну, судово-дактилоскопічну, молекулярно-генетичні, судово-трасологічну, судову медико-криміналістичну, судову комплексну експертизу матеріалів, речовин і виробів, а також посмертну психолого-психіатричну експертизу", - сказали в прокуратурі.

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У "Білоруському домі" заявили, що адвоката також не допускають до матеріалів справи. "Новин про хід розслідування немає, оскільки нам, як і адвокату, який представляє потерпілу сторону, родичів Віталія з Білорусі, доступу до матеріалів справи не надають. На даний час подано скарги в прокуратуру", - розповів нам друг загиблого Віталія Юрій Щучко.

Правоохоронці зазначили, що в кримінальному провадженні ніхто не визнаний потерпілим  "у зв’язку з відсутністю відповідних заяв". Водночас у прокуратурі не відповіли на питання, чому не допустили до матеріалів справи адвоката, а в поліції зазначили, що це буде можливо після заяви про визнання потерпілої сторони.

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Слідство наголосило, що справа перебуває на контролі керівництва МВС та прокуратури Києва.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.

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Топ коментарі
+14
Кто бы сомневался - дело на контроле у самого наизеленейшего, то есть никаких шансов на расследование.
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21.08.2021 01:13
+10
Москалів в коментах як хробаків після дощу. Звичайно ж враховуючи підозріло дружні стосутнки Зе з Лу, можуть намагатись злити справу. І звичайно на слідчих треба чинити тиск в частині допуска адвоката чи якоїсь незалежної експертизи. Якщо на нашій території працює ворожа розвідка такими методами, то суспільство має право це знати. І ще нюансік про який не варто забувати:

Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування - Цензор.НЕТ 5157
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21.08.2021 02:24
+8
А кто должен контролировать расследование убийства? У нас , в Украине, этим и занимаются только близкие Друзья! Или если Клоун "взяв під особистий контроль", то это уже должно заглохнуть навеки ( или он просто "назначит" виновного)?
Да, именно Божена должна не дать спустить это убийство, а то будет "расследование" на лет 20, как все предыдущие заказные убийства! И не важно кто Она - девушка или просто Друг, суть дела от этого не меняется!!!
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21.08.2021 07:48
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Девушка погибшего? Это что за статус такой?
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21.08.2021 00:01 Відповісти
А кто должен контролировать расследование убийства? У нас , в Украине, этим и занимаются только близкие Друзья! Или если Клоун "взяв під особистий контроль", то это уже должно заглохнуть навеки ( или он просто "назначит" виновного)?
Да, именно Божена должна не дать спустить это убийство, а то будет "расследование" на лет 20, как все предыдущие заказные убийства! И не важно кто Она - девушка или просто Друг, суть дела от этого не меняется!!!
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21.08.2021 07:48 Відповісти
Понятно, дело то под контроллем зебобика...
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21.08.2021 09:14 Відповісти
Я так понимаю, вы тоже еще чья то девушка, а не жена?) Вот когда узнаете разницу между двумя этими статусами, тогда и поймете, что она для следствия НИКТО, со своими требованиями... И пострадавшей, в этом деле, она никогда не будет, как и не получит доступ к материалам дела...
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21.08.2021 11:11 Відповісти
Не факт ...Если она оплачивает адвоката, то через него она будет иметь доступ к материалам дела..... или ты такой же Урист как Зеля...
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21.08.2021 14:15 Відповісти
Да хоть десять адвокатов пусть оплачивает, только кто адвокатам даст допуск к материалам?) Кого они представляют?
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21.08.2021 16:01 Відповісти
А где Притуловское «хто вбив Павла?»
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21.08.2021 00:03 Відповісти
Что-то она не выглядит как убитая горем любящая женщина, пренебрежительный москальский акцентик....
Если она и была "его девушкой", то не от московской ли конторы?
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21.08.2021 00:23 Відповісти
А как должна выглядит "горем убитая"?
Именно для нас, украинцев, важно расследовать это заказное убийство, т к . именно в нашей стране убивают людей....и на месте Шишова может быть каждый из нас...
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21.08.2021 07:54 Відповісти
Наверно, по-другому.
Посмотрите видео изучающе, оцените ее эмоции.
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21.08.2021 11:52 Відповісти
Хватит нам вашего "видео" по убийству Шеремета... Три человека были "назначены" виновными , а на деле доказательств их вины так и нет... Так что "посмотрите видео" здесь не проходит...
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21.08.2021 14:19 Відповісти
На "видео Шеремета" не видно никаких эмоций.
А в видео к статье эмоции есть - я их и оценил.
Я думал, Вам, как женщине, эмоциональная часть виднее. Но, нет?
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22.08.2021 12:43 Відповісти
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Вышлите ее к .уям в беларашку или рашку - путь там права качает! Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування - Цензор.НЕТ 1422
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21.08.2021 00:23 Відповісти
Она "не права качает", а требует выполнения Законов Украины!😡 И это ЗАКОННЫЕ требования! Вы уже знаете кто заказал Гонгадзе, кто убил Кравченко и Кирпу, кто "помог "Семенюк, кто заказал и убил Шеремета, кто заказал и убил Амину??? Так что закройте свой рот!!!
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21.08.2021 08:01 Відповісти
Она гражданка Украины? С каких херов она тут требует выполнения украинских законов? Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування - Цензор.НЕТ 9846
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21.08.2021 10:52 Відповісти
Если она "не гражданка", то требуй выполнения законов ТЫ!!! Или тебе не касается, кто убивает людей на территории Украины и что у нас в стране десятки не раскрытых заказных убийств? ...тебе как, говорил Жека квартальный, просто "пох#й" ?
P.S. и я тебе не "девочка"...
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21.08.2021 14:23 Відповісти
Все верно, на иностранную агентуру, рассевшуюся в Украине и качающую права мне просто "пох#й". Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування - Цензор.НЕТ 5301
Если ты не "девочка" - значит мальчик? Зачем тогда выступаешь под женским именем? Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування - Цензор.НЕТ 5754
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21.08.2021 17:10 Відповісти
У тебя есть доказательная база, что она "иностранный агент" ? Или только треп уровня "Порох все украл"???

А во-вторых, ты разницу между девочкой, девушкой и женщиной понимаешь ? Или уровень альтернативной одаренности тебе не позволяет это делать ?
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21.08.2021 23:54 Відповісти
девочка, ты еще маленькая выросла взрослым дядям рты закрывать Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування - Цензор.НЕТ 8802
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21.08.2021 10:52 Відповісти
Типичное мнение "нерабов" от зе-стада.
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21.08.2021 10:15 Відповісти
что, не хочешь сослуживицу к себе обратно принимать? Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування - Цензор.НЕТ 7144
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21.08.2021 10:53 Відповісти
Дело, похоже, тухло пахнет.
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21.08.2021 00:27 Відповісти
С "беженцами" дело всегда тухло пахнет.
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21.08.2021 01:02 Відповісти
Шеремет №2.
Пусть к бацьке едет, тот ее расследует.
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21.08.2021 01:01 Відповісти
Кто бы сомневался - дело на контроле у самого наизеленейшего, то есть никаких шансов на расследование.
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21.08.2021 01:13 Відповісти
Москалів в коментах як хробаків після дощу. Звичайно ж враховуючи підозріло дружні стосутнки Зе з Лу, можуть намагатись злити справу. І звичайно на слідчих треба чинити тиск в частині допуска адвоката чи якоїсь незалежної експертизи. Якщо на нашій території працює ворожа розвідка такими методами, то суспільство має право це знати. І ще нюансік про який не варто забувати:

Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування - Цензор.НЕТ 5157
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21.08.2021 02:24 Відповісти
... дело пахне керосином
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21.08.2021 05:53 Відповісти
"Морге сказали что тело хранится с температурой +3 +5"

Не показывают тело. Ждут когда тело сгниет и скроет какие-то следы. Дело явно нечисто.
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21.08.2021 07:02 Відповісти
в морге тела не гниют, дурень! иначе там никто находиться не смог бы из работающих Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування - Цензор.НЕТ 632
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21.08.2021 10:54 Відповісти
А в когось були сумніви? Будуть розслідувати як справу Шеремета, років з 10.
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21.08.2021 07:02 Відповісти
Весь цивилизованный мир должен изолировать лукашенковское и путинское стадо варваров!
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21.08.2021 07:13 Відповісти
А так завжди буває,коли Коротких-Боцман убиває.
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21.08.2021 07:26 Відповісти
белорусам нужно понять кто их главный враг, кому нужна диктатура в их стране и совершенно
не нужен курс на демократизацию, законность и независимость...... путинхуйло!!!
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21.08.2021 07:40 Відповісти
В будку псина😂🌷×××
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21.08.2021 08:12 Відповісти
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Бульбаши совсем обнаглели, мы их приютили и вот их благодарность. От них одни проблемы.
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21.08.2021 07:55 Відповісти
И не удивляет...
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21.08.2021 08:04 Відповісти
Понять её можно, конечно, но сложно...
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21.08.2021 08:15 Відповісти
Ни одно из резонансных преступлений в Украине не доведено полностью до конца. Подчёркиваю-ни одно. Повешение в Киеве белоруса Шишова также останется висяком.
Правоохранительная система в Украине полностью парализована.
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21.08.2021 08:44 Відповісти
Правоохранительная система обслуживает иудоглобократию. До громко декларируемых пгав человека ей дела нет.
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21.08.2021 09:05 Відповісти
Тело выставлено на политические торги.
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21.08.2021 08:54 Відповісти
Стоп!
Так жеж Гундосий "узяв справу під особистий контроль"!
Що, не?
Ай-яй-яй!
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21.08.2021 09:14 Відповісти
Если бы кто облил синагоу краской, то нашли бы за два дня. То ж опасные террористы, ненавистники человечества в целом, подрывающие основу государственности, а здесь какой-то борец с диктатурой, от которого в мертвом виде больше толку, чем от живого.
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21.08.2021 10:02 Відповісти
Респект его девушки, что не опускает руки а реально борется с этой ФСБ-шной падалью, что вольготно стала себя чухать при при ОП.
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21.08.2021 10:11 Відповісти
с какой именно "ФСБ-шной падалью" она борется и в чем это выражается? Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування - Цензор.НЕТ 98
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21.08.2021 10:59 Відповісти
В ОП только зебня не видит ФСБ-шной падали и в чём она выражается.
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21.08.2021 11:24 Відповісти
вопрос про вот эту удмуртку "Жолудь" - с какой именно "ФСБ-шной падалью" она борется и в чем это выражается?
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21.08.2021 17:13 Відповісти
Тяжёлый случай...
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21.08.2021 19:09 Відповісти
Какой бардак..и это по резонансному делу..А что с простыми делами твориться..Просто ужас..
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21.08.2021 13:26 Відповісти
 
 