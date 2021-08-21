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Понад 20 кораблів та авіація: в Одесі відбулася репетиція морського параду до Дня Незалежності. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

В Одесі, поблизу пляжу Ланжерон, протягом тижня відбулося кілька репетицій морського параду до Дня Незалежності України.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Міноборони України, під музичний супровід зведеного оркестру 36 окремої бригади морської піхоти та Військової академії (м. Одеса) мешканці й гості міста мали можливість побачити урочисте проходження бойових кораблів і суден, проліт авіації, висадку десанту з середнього десантного корабля "Юрій Олефіренко", приводнення групи спецпризначення на воду з гвинтокрила та поспостерігати та іншими показовими діями військових підрозділів.

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Під час репетиційних дій була задіяна авіація Повітряних сил ЗС України та морська авіація ВМС.

"Безумовно, головною метою репетиції є підготовка до належної демонстрації спроможності України захистити свою територіальну цілісність та незалежність", - зазначили в пресслужбі Міноборони.

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Урочистий парад ВМС розпочнеться 24 серпня о 10:00 в акваторії моря поблизу пляжу Ланжерон. Очікується, що окрім кораблів ВМС та ДПС України участь у військово-морському параді візьмуть і кораблі ВМС держав-членів та партнерів НАТО.

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Топ коментарі
+8
.Под Радой сборище противников визита Варфоломея..
Мне это т рпц-ФСБ эшный сброд , - напоминает митинги ЛГБД.. ...
Никто их не трогает , дажэ в ихнию сторону смотреть не хотят , . А они митинги обижэные устраиваю.. . Так жэ как и защитники ЫЗЫКА..
. Да и думаю с одного центра КУРРИРУЕТЬСЯ ! . ..

.
??
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21.08.2021 14:30
+6
де нацдружини й небайдужі ? щоб пиз...ити той ворожий кацапський й прокацапський взброд.
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21.08.2021 14:38
+2
Нац жены счасс не знают - кому отдаться..
.
Пороха скинули ,.
.
а ихний сутинер - в ОПАЛЕ ..
.
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21.08.2021 14:55
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.Под Радой сборище противников визита Варфоломея..
Мне это т рпц-ФСБ эшный сброд , - напоминает митинги ЛГБД.. ...
Никто их не трогает , дажэ в ихнию сторону смотреть не хотят , . А они митинги обижэные устраиваю.. . Так жэ как и защитники ЫЗЫКА..
. Да и думаю с одного центра КУРРИРУЕТЬСЯ ! . ..

.
??
показати весь коментар
21.08.2021 14:30 Відповісти
де нацдружини й небайдужі ? щоб пиз...ити той ворожий кацапський й прокацапський взброд.
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21.08.2021 14:38 Відповісти
Нац жены счасс не знают - кому отдаться..
.
Пороха скинули ,.
.
а ихний сутинер - в ОПАЛЕ ..
.
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21.08.2021 14:55 Відповісти
рукоплещу! ще й радію, як чудово в горбатого дибіла визвав істерику Понад 20 кораблів та авіація: в Одесі відбулася репетиція морського параду до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 3336
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21.08.2021 17:34 Відповісти
Понад 20 кораблів та авіація: в Одесі відбулася репетиція морського параду до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 5162
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21.08.2021 20:27 Відповісти
...і стилістика партработніков 1970-х с опитом работи на мєстах








Адам Смит@_Smithchenko 19 авг.

Как РПЦвУ собрала недавний многотысячный крестный ход?
А вот так: полная мобилизация актива.
12 тыс священников и дьяконов плюс члены их семей, 4 тыс монахов, хоры и продавщицы свечей и т.д.

Понад 20 кораблів та авіація: в Одесі відбулася репетиція морського параду до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 1874
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21.08.2021 20:38 Відповісти
до "особової справи"
Понад 20 кораблів та авіація: в Одесі відбулася репетиція морського параду до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 4564
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22.08.2021 00:54 Відповісти
Тыц и нет свинособаки.Мне нравится твоя болезненная зависимость.Ни дня без Цензора😂🌷×××
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21.08.2021 14:46 Відповісти
той жидкости, свинья ті кацапская, хотели тебе в вонючую глотку залить, освежить и привести в чувства, то все по плану біло.
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21.08.2021 14:42 Відповісти
Браво горбатий! давай ще, пару раз можеш тупою макітрою об цегляну стіну.., за роги не переживай, відростуть нові... а я буду з сумною насолодою спостерігати, як тебе інсульт приб,є.
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21.08.2021 17:43 Відповісти
коментар відмічено як спам
20 век 60е года, все машут чепчиками😢
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21.08.2021 14:57 Відповісти
А що треба зігу кидати? Ну ще не час.
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21.08.2021 18:47 Відповісти
Смерть цапам!
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21.08.2021 17:39 Відповісти
можна детальніше які саме кораблі зроблені в срср, комуняка?
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22.08.2021 00:55 Відповісти
 
 