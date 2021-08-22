"Те, що Меркель не залишається на саміт Кримської платформи, є політичною помилкою", - Лубківський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Рішення Меркель не залишитись в Україні для участі у "Кримській платформі" − це політична помилка. Окрім того, це позбавляє главу уряду Німеччини можливості стати центральною фігурою на саміті, та на ділі підтвердити політику невизнання незаконної анексії Криму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив дипломат, ексзаступник глави МЗС Данило Лубківський в прямому ефірі програми "Еспрессо" "Борковський & Валевська", повідомляє "Еспресо.Захід".
Також Лубківський додав, що Німеччина в будь-якому разі буде представлена на високому рівні на "Кримській платформі", і нам не варто підважувати її важливість та значення наших відносин.
"За надміром наших емоцій щодо західних партнерів, може критись небезпека розпалювання антизахідної істерії, яка вигідна Росії. Нам потрібно конкретно усвідомлювати ціну та відповідальність слів, які говоримо щодо Заходу. Йдеться про те, щоб в нас відбувався прагматичний розвиток відносин із Заходом для захисту не ефемерних інтересів, а нашої національної безпеки. Від того, що зараз говорять політики, зокрема і що стосується відносин із Заходом, залежить безпека на Сході, деокупація загарбаних земель і відносини зі столицями інших держав, в яких сидять не лише ті, хто нас підтримує, а ті, хто працює на інтерес Росії", − зауважив Лубківський.
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Та газу чекала
https://youtu.be/niSbsPzmWpk
73/43%зебіли, це ваш пройоп!
-официально не захотела продавать Украине оружие для защиты ,
- лоббировала СП2 , чем создаёт проблему не только Украине ,
-БЫЛА против Украины в НАТО В 2008
Можно продолжать список ее предательств Украины
Пусть утрется орденом и валит на пенсию
Чи Ви не забули коли Добробати й ЗСУ активно звільняли міста та села України хто як вжарений льотав щоб "режим тиши" Порошенко зробив, щоб кацапи встигли підтягнути озброєння та закріпитися? Ні не пам'ятаєте? Це фрау Меркель. Гроші не смердять- основна цінність деяких з ЄС.
Почему Украина должна молча наблюдать за сговором и предательством ?
Украину предавали все века и она вежливо молчала ,
Неужели непонятно что раша скупила Францию и Германию на корню
А когда запустят СП 2 , будет несладко не только Украине , а и многим странам
Потому надо было платформу создавать против СП2 , а не запрещать украинцам возмущаться