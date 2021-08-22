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Німеччина (1711) Меркель (702) Лубківський Данило (36) Кримська платформа (258)

"Те, що Меркель не залишається на саміт Кримської платформи, є політичною помилкою", - Лубківський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Рішення Меркель не залишитись в Україні для участі у "Кримській платформі" − це політична помилка. Окрім того, це позбавляє главу уряду Німеччини можливості стати центральною фігурою на саміті, та на ділі підтвердити політику невизнання незаконної анексії Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив дипломат, ексзаступник глави МЗС Данило Лубківський в прямому ефірі програми "Еспрессо" "Борковський & Валевська", повідомляє "Еспресо.Захід".


Також Лубківський додав, що Німеччина в будь-якому разі буде представлена на високому рівні на "Кримській платформі", і нам не варто підважувати її важливість та значення наших відносин.

"За надміром наших емоцій щодо західних партнерів, може критись небезпека розпалювання антизахідної істерії, яка вигідна Росії. Нам потрібно конкретно усвідомлювати ціну та відповідальність слів, які говоримо щодо Заходу. Йдеться про те, щоб в нас відбувався прагматичний розвиток відносин із Заходом для захисту не ефемерних інтересів, а нашої національної безпеки. Від того, що зараз говорять політики, зокрема і що стосується відносин із Заходом, залежить безпека на Сході, деокупація загарбаних земель і відносини зі столицями інших держав, в яких сидять не лише ті, хто нас підтримує, а ті, хто працює на інтерес Росії", − зауважив Лубківський.

Також читайте: Під час візиту до України шукатимемо порядок денний, який допоможе Мінському формату вийти з глухого кута, - Меркель

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Топ коментарі
+35
Україна повинна показати всьому світу, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель - колаборантка президента країни-агресора Росії Володимира Путіна. Меркель приїде 22 серпня до Києва і буде розповідати, що вона домоглася для України поступок щодо транзиту газу, а від України вона вимагатиме імплементації формули Штайнмаєра. Україна не повинна піддаватися на провокації Меркель і має показати, що канцлерка Німеччини - колаборантка агресора Путіна. Про це повідомив політолог Андрій Піонтковський у програмі Студія Захід
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22.08.2021 11:40
+19
Європа мовчала
Та газу чекала
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22.08.2021 11:39
+16
Анжелі до фені всі саміти !!! Вона вже на чумайданах !!! "То, что Меркель не остается на саммит Крымской платформы, является политической ошибкой", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 6326
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22.08.2021 11:41
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Європа мовчала
Та газу чекала
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22.08.2021 11:39 Відповісти
Это результат развития зеленой энергетики в Германии и всей европе.
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22.08.2021 11:54 Відповісти
Это показывает что она забила на Украину,и дружба с Россией
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22.08.2021 12:18 Відповісти
Это говорит что некоторым "величайшим геостратегам" нужно было меньше языком ляпать в интервью и разговорах с Трампам в 2019-2020 годах. И заниматься своими прямыми обязанностями согласно Конституции, а не играть в тупой популизм.
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22.08.2021 13:01 Відповісти
Питання - якого біса вона приперлась перед самітом,якщо не збиралась залишатися? У мене одна відповідь - щоб принизити Україну.
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22.08.2021 18:35 Відповісти
"То, что Меркель не остается на саммит Крымской платформы, является политической ошибкой", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 2237
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22.08.2021 11:39 Відповісти
Україна повинна показати всьому світу, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель - колаборантка президента країни-агресора Росії Володимира Путіна. Меркель приїде 22 серпня до Києва і буде розповідати, що вона домоглася для України поступок щодо транзиту газу, а від України вона вимагатиме імплементації формули Штайнмаєра. Україна не повинна піддаватися на провокації Меркель і має показати, що канцлерка Німеччини - колаборантка агресора Путіна. Про це повідомив політолог Андрій Піонтковський у програмі Студія Захід
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22.08.2021 11:40 Відповісти
УКРАІНА має показати, що Меркель - колаборантка Путіна, - Піонтковський

https://youtu.be/niSbsPzmWpk
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22.08.2021 11:41 Відповісти
Говорять , що німецькі ЗМІ вже коментують перемовини своєї канцлерки з ****** . І говорять що жодних поступок по Україні , Муркель не отримала . Бо мабуть - не дуже і хотіла . "То, что Меркель не остается на саммит Крымской платформы, является политической ошибкой", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 1148 .Вона їде в Київ - з порожніми руками .
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22.08.2021 12:01 Відповісти
Мене більш турбує щоб ця фраю разом зі своїм майбутнім работодавцем не отримали поступок тут у нас відносно Донбасу та усіляких формул Штайнмайєра. Бо в Киів вона везе акт капітуляції України. А чи підпишуть наши керманияи його чи ні незабором довідаємось.
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22.08.2021 13:02 Відповісти
Меркель дуже скоро в Газпромє працювати.
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22.08.2021 12:22 Відповісти
или вроде того..
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22.08.2021 12:53 Відповісти
Герхард там уже цветочки в кабинете в вазу поставил))
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22.08.2021 14:07 Відповісти
наверное меркельша ,как федеральный канцлер Германии от самого начала,получает зарплату не только от налогоплательщиков Германии,но и в конвертах ,от часной лавочки "капутина" грязьпрома,которая для маскировки числится,как "государственная" за лобирование интересов и поддержку оккупанта Украины
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22.08.2021 14:49 Відповісти
Какая "красота". Ничего личного - просто бизнес.
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22.08.2021 11:41 Відповісти
Корпоративное фото - будущий топ менеджер Газпрома и ее работодатель.
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22.08.2021 11:42 Відповісти
А глазки как счастливо светятся !!! Нашёл лавес путь к сердцу некрасивой женщины 😀😀😀
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22.08.2021 11:42 Відповісти
Так наверное уже за зарплату договорились. Фрау довольна. На побрякушки-цацки хватит. Не на 15 тыщ зелени жить то в самом деле.
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22.08.2021 11:44 Відповісти
да , фрау меркель далеко не девочка ей 67 лет , но зато СОСТОЯТЕЛЬНАЯ и обеспеченная женщина
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22.08.2021 12:19 Відповісти
По сравнению с топ-менеджерами Газпрома - она нищая. Им есть что ей предложить.
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22.08.2021 14:08 Відповісти
ага , ей есть куда стремиться , состояние фрау Меркель на сегодня 3 млн . евро , нищебродка убогая )))
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22.08.2021 16:02 Відповісти
Свинья Меркель - это тетка на подтанцовках у путина, а Германия- враждебное Украине государство. Послать ее нах прямо на трапе самолета в Борисполе и пусть летит готовится к октоберфест в берлинабаде
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22.08.2021 11:41 Відповісти
"Послать ее нах прямо на трапе самолета в Борисполе" - я это себе представила...
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22.08.2021 12:57 Відповісти
Анжелі до фені всі саміти !!! Вона вже на чумайданах !!! "То, что Меркель не остается на саммит Крымской платформы, является политической ошибкой", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 6326
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22.08.2021 11:41 Відповісти
це раз, не хочеться сваритися з ****** (ми не знаємо що вона йому наобіцяла) - це два...
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22.08.2021 11:55 Відповісти
Можливо, Це політична помилка не Меркель, якій вже пофігу, а України, яка поставила на Меркель? Ставку треба було робити на англо-саксів.
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22.08.2021 11:43 Відповісти
На британцев .
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22.08.2021 11:51 Відповісти
Брити - попередники англо-саксів. 😊
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22.08.2021 11:53 Відповісти
яйца тухлые к приёму приготовили? "То, что Меркель не остается на саммит Крымской платформы, является политической ошибкой", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 3973
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22.08.2021 11:43 Відповісти
Обойдёмся без стукачей Штази.
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22.08.2021 11:44 Відповісти
Про Штази древняя, надоевшая всем утка.
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22.08.2021 11:51 Відповісти
політичною помилкою є Зе на посаді; а ігнор Меркель платформи - то вже наслідок...
73/43%зебіли, це ваш пройоп!
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22.08.2021 11:45 Відповісти
Їй путінХУЙЛО премію в газдрисьпердпромі зніме.
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22.08.2021 11:46 Відповісти
Ей низзя оставаться на Крымскую платформу, иначе кремлевское ху@ло "газпромовскую" пенсию этой ГДРовской комсомолке платить не будет... хвойда москальская.
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22.08.2021 11:48 Відповісти
Просто Меркель боится , что ее все лидеры стран упрекнут -
-официально не захотела продавать Украине оружие для защиты ,
- лоббировала СП2 , чем создаёт проблему не только Украине ,
-БЫЛА против Украины в НАТО В 2008
Можно продолжать список ее предательств Украины
Пусть утрется орденом и валит на пенсию
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22.08.2021 11:49 Відповісти
а что, США не то же самое делали?
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22.08.2021 12:58 Відповісти
Как минимум, США не лоббировали СП2
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22.08.2021 14:09 Відповісти
РФ давно и успешно коррумпирует чиновников в странах Евросоюза. Трое бывших топ чиновников Германии, Франции, Австрии открыто получают "отложенную" зарплату от Мордора. "То, что Меркель не остается на саммит Крымской платформы, является политической ошибкой", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 1269
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22.08.2021 11:49 Відповісти
А для чего Меркель встречалась с ******?Так обговорить ее долю и положение в СП-2 после ухода с поста канцлера ФРГ.
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22.08.2021 11:49 Відповісти
Политические трупы не могут ошибаться.
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22.08.2021 11:50 Відповісти
Меркель,конечно ,марзота...но не марзотее ли те,кто выбрал ,в свою воюющую страну,главнокомандующим "рассмеши комика"?они разве не поддержали агрессию пуйла против Украины?
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22.08.2021 11:50 Відповісти
А что об это говорят в самой Германии,как оценивают ее решение видные политики страны?
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22.08.2021 11:52 Відповісти
Пан Лубкивский ясно вам говорит: "Матом не посылать!"
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22.08.2021 11:53 Відповісти
Ще хтось не зрозумів що Німеччина й Франція на гачку у *****?
Чи Ви не забули коли Добробати й ЗСУ активно звільняли міста та села України хто як вжарений льотав щоб "режим тиши" Порошенко зробив, щоб кацапи встигли підтягнути озброєння та закріпитися? Ні не пам'ятаєте? Це фрау Меркель. Гроші не смердять- основна цінність деяких з ЄС.
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22.08.2021 11:54 Відповісти
Тот единственный случай, когда я считаю, что ермаку, а не зюзе следовало бы проводить переговоры с Меркель, чтобы показать фрау "уважение".
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22.08.2021 11:56 Відповісти
"То, что Меркель не остается на саммит Крымской платформы, является политической ошибкой", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 8353
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22.08.2021 12:02 Відповісти
😀😀😀
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22.08.2021 13:03 Відповісти
Да вручили бы орден в аэропорту и отправили нафиг 😀😀😀
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22.08.2021 13:04 Відповісти
Подозреваю, вы используете 3 смайлика. Так вот, тут и в предыдущем вашем ответе мой браузер отображает 3 квадратика, без проблем показывая смайлики других. Имхо, повод задуматься над техническими вопросами.
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22.08.2021 13:11 Відповісти
Да, это смайлики с айпеда "Те, що Меркель не залишається на саміт Кримської платформи, є політичною помилкою", - Лубківський - Цензор.НЕТ 3496 а так видно ?
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22.08.2021 13:13 Відповісти
Видно.
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22.08.2021 13:17 Відповісти
Не трогайте Меркель. Бабушка уже акционер Газпрома.
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22.08.2021 11:57 Відповісти
«За избытком наших эмоций относительно западных партнеров, может скрываться опасность разжигания антизападной истерии, которая выгодна России.»
Почему Украина должна молча наблюдать за сговором и предательством ?

Украину предавали все века и она вежливо молчала ,
Неужели непонятно что раша скупила Францию и Германию на корню
А когда запустят СП 2 , будет несладко не только Украине , а и многим странам
Потому надо было платформу создавать против СП2 , а не запрещать украинцам возмущаться
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22.08.2021 11:57 Відповісти
Меркель полностью пляшет под дудку путлера, она фрау Риббентроп, бывшая звеньевая комсомольской ячейки!
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22.08.2021 11:58 Відповісти
Да забейте на эту старую немецкую калошу. Она сваливает от досады,потому что кацапские хотелки,которые она привезла из засрашки в Украине повертели на причинном месте.
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22.08.2021 11:58 Відповісти
Оно ей надо?
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22.08.2021 12:02 Відповісти
Пани Меркель немножко потеряла политический нюх. Ничего не поделаешь - старость. Немцы напрасно делают ставку на Россию и Путлера. В будущем это им ох как аукнется. Даже никакой Макрон, и тот более сообразительный...
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22.08.2021 12:02 Відповісти
Что и требовалось доказать. Меркель с Оландом помогали нам без единого выстрела сдать крым и дамбас, достроить СП-2 и ушли на пенсию, а дальше вы ***тесь как хотите. Давайте еще подпишите формулу Штанмайера и становитесь раком. Потому что голова своя на плечах должна быть. Всем насрать на Украину кроме самого украинского народа которому придется воевать своими руками. Для етого нужно украинский народ в жопу целовать а не всяких там Меркелей, Макаронов, Ахметовых и тд. И делать все для украинского народа, а не вводить *зеленые* тарифы, пошлины, штрафы, *екологические налоги* и тд. Иначе будет как в Афганистане, народ разбежится и пох. на страну в которой им ничего не светило.
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22.08.2021 12:02 Відповісти
У ***** на неї вагон компромату. Заборонив їй туди заявлятись і всі діла.
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22.08.2021 12:03 Відповісти
а чого ви чекали від хвойди Штазі?
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22.08.2021 12:06 Відповісти
В цьому вся Німеччина і західна Європа, двурушна, підла, "алчна", зрадлива...Яка там темократія і справедливість!? Там балом править бабло. Вони завжди зраджували Україну. І ще не раз здадуть її на втіху ворогу.
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22.08.2021 12:07 Відповісти
про Великобританію такого не скажеш. А для скількох украінців мистецтво, спорт поза політикою? А хто обрав людину, яка 4 рази відмовлялась служити в Украінській арміï Президентом і Головнокомандуючим арміÏ?
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22.08.2021 13:18 Відповісти
Нефиг ее выпускать было. "То, что Меркель не остается на саммит Крымской платформы, является политической ошибкой", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 1513
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22.08.2021 12:14 Відповісти
в маас кву с отчетом а в Украину по пути просто,неуважение ни к государству ,ни к людям
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22.08.2021 12:20 Відповісти
Меркель-политическая простигосподи. Она, как и Шрёдер, готовит себе тёплое местечко в кацапетовке.
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22.08.2021 12:29 Відповісти
Меркель стала политическим трупом на подтанцовках *****.
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22.08.2021 12:30 Відповісти
От цікаво, він вдає з себе дурника, чи дійсно вважає, шо штазівська *** хоче допомогти Україні у боротьбі з ******?!
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22.08.2021 12:33 Відповісти
Це помилки славноукраїнської дипломатії та міжнародної політики, огризки яких валяються ще від часів перемог під Бухарестом та унікального™ Будапештського меморандуму...
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22.08.2021 12:37 Відповісти
Как там говорится " Ошибка хуже преступления"... Нет тут просто трусость ( нежелание навлечь гнев "великого солнцеликого фараона Пу" в переводе на украинский - ху-ло. Будь Меркель как канцлер и стоящая за ней Германия лидером Европы и ее ценностей не только на словах но и в делах. Меркель нужно было остаться и на Крымскую платформу и на празднование 30 летия независимости. А так очередное, показное проявления игры в поддавки со страной агрессором , во главе которой стоит маньяк убийца. ( Меркели не позабыла.. как ВВП напугал ее своей собакой.., так запуганная все время и ходит).
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22.08.2021 12:40 Відповісти
Значит надо просто игнорить так называемые "дерьмократические требования" европидоров
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22.08.2021 12:44 Відповісти
Меркель - хўло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла...
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22.08.2021 12:47 Відповісти
Merkel - Russisch Schwein
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22.08.2021 13:05 Відповісти
Ну да, у Маньки Облигации и так истерика уже неделю из-за этой платформы, а если ещё и Муркель останется ..... страшно представить "Те, що Меркель не залишається на саміт Кримської платформи, є політичною помилкою", - Лубківський - Цензор.НЕТ 330
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22.08.2021 13:25 Відповісти
ну никак не может завербованная немецкая подельница Меркель,нарушить запрет мацковского хозяина- шефа "капутина" .Наглядный пример украинской власти,что Меркель есть скрытый враг Украины
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22.08.2021 14:04 Відповісти
Та яка кримська платформа фрау треба речі до москви перевозити, меблі у кабінеті в газпромі розставляти.
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22.08.2021 14:16 Відповісти
а что вы хотите от застиранной, немецкой проститутки?
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22.08.2021 14:52 Відповісти
Для бабулі це зашквар перед усім світом. Для нас - плювок в обличчя України. Тварина комсомольська.
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22.08.2021 18:33 Відповісти
Это не ошибка.а стратегия *****
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22.08.2021 22:46 Відповісти
 
 