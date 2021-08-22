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Спільний брифінг Меркель і Зеленського. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Розпочалася зустріч Президента України та Федерального канцлера ФРН з представниками ЗМІ.
Як передає Цензор.НЕТ, наживо пресконференцію транслює Ukrinform TV.
Топ коментарі
+30 саша паламарчук
показати весь коментар22.08.2021 14:41
+13 Tanya Maess
показати весь коментар22.08.2021 14:53
+13 Fox 1 b13bec2b
показати весь коментар22.08.2021 15:11
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Шо ж ты так торопишься?!
І європейці будуть говорити нам за корупцію в нашій державі. Політики маштабу Меркель продаються за гроші Газпрома , на яких кров українців. Всі військові конфлікти в яких бере участь Росія зав'язані на Газпром і продаж ним газу і створення умов для максимальної ціни на нього. Пані Меркель могла ввійти в історію шановним політиком , а закінчить безславно . Її дії приведуть до енергетичної кризи не тільки в Україні , а також в Європі. Час покаже...
14:32 - начался брифинг Зеленского и Меркель по итогам встречи
Швиденько управились ни о чём