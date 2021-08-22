УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
55658 відвідувачів онлайн
Відео Політика України
10522 37
Зеленський (10456) Меркель (702)

Спільний брифінг Меркель і Зеленського. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Розпочалася зустріч Президента України та Федерального канцлера ФРН з представниками ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ, наживо пресконференцію транслює Ukrinform TV.

Читайте: Зустріч Меркель і Зеленського розпочалася у Києві

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+30
Спільний брифінг Меркель і Зеленського - Цензор.НЕТ 7811
показати весь коментар
22.08.2021 14:41
+13
Даже написанный текст это чучело не может прочитать четко и ясно без запинок .
показати весь коментар
22.08.2021 14:53
+13
Та дождись хоть, пока клоун зарплаты сделает по 4000 баксов!
Шо ж ты так торопишься?!
показати весь коментар
22.08.2021 15:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский злой и заведенный. Наверное не договорились. А его фраза "в осени Німетчена обиратиме нового канслера.Это в пику Меркель....на останок. ) А сам Зеленский, был на уровне, Молодец!
показати весь коментар
22.08.2021 14:41 Відповісти
Буду голосовать за него опять в финале. Бегу записываться в очередь, пока места еще есть, мало ли.
показати весь коментар
22.08.2021 14:59 Відповісти
Та дождись хоть, пока клоун зарплаты сделает по 4000 баксов!
Шо ж ты так торопишься?!
показати весь коментар
22.08.2021 15:11 Відповісти
ЗА ГАЗОПРОВІД ЗЕ СКАЗАВ ПРАВИЛЬНО, ПОХОЖЕ ЙОГО ПУСК Є ЗАПРОШЕНЯМ РФ НА ЗБРОЙНИЙ ШИРОКОМАСШТАБНИЙ НАПАД НА УКРАЇНУ ЗІ СТОРОНИ ЄВРОПИ І НЕ США А БАЙДЕНА.
показати весь коментар
22.08.2021 15:04 Відповісти
Ну, раз на рік і палка стріляє. Помойму - це просто статистичне співпадіння, якби питання сформулювали якось інакше - він би розповів, шо шукає мир в очкі Путіна.
показати весь коментар
22.08.2021 17:41 Відповісти
А чого Германія має паритись за країну яка обрала клована, що побудував замість вертикалі влади вертикаль поборів і корупції з своїх кумів?
показати весь коментар
22.08.2021 15:42 Відповісти
Что-то таки должен "сморозить", хотя бы текст не забыл.
показати весь коментар
22.08.2021 14:41 Відповісти
Ну, получилось?
показати весь коментар
22.08.2021 15:48 Відповісти
коментар відмічено як спам
Спільний брифінг Меркель і Зеленського - Цензор.НЕТ 7811
показати весь коментар
22.08.2021 14:41 Відповісти
Газ будут качать немцы, а Зеленскому Меркель посоветовала развивать зелёную энергетику.
показати весь коментар
22.08.2021 14:45 Відповісти
Меркель в піку Зе треба було ходити його ж козирним тузом "Буде Північний потік чи не буде, Володимире Олександровичу - а Вам какая разница"?!
показати весь коментар
22.08.2021 17:56 Відповісти
Якщо німцям так потрібно російський газ то чому б не запропонували їм купити 51% нашої труби і ніякі потоки не потрібно.
показати весь коментар
22.08.2021 14:47 Відповісти
судя по вращающимся не по делу глазенкам, дергающемуся шнобелю и вцелом неадекватной мимике, похоже ЗЕленая крыса опять под чем-то ... ведь какой-то там брифинг не повод отказываться от ЗЕленых "принципов", после которых накрывает не по деццки ... Спільний брифінг Меркель і Зеленського - Цензор.НЕТ 3636
показати весь коментар
22.08.2021 14:51 Відповісти
А что - вместо слова "Нэметчина" разве нельзя сказать слово "Германия".
показати весь коментар
22.08.2021 14:53 Відповісти
А какая разница?
показати весь коментар
22.08.2021 15:01 Відповісти
Разница вообще-то есть. Прозвище "немцы" получили переселенцы из Германии на территории российской империи во времена правления Екатерины 2, потому как не говорили по-русски. Как вы понимаете, к Германии данный термин не имеет никакого отношения.
показати весь коментар
22.08.2021 15:27 Відповісти
Так в бумажке дерьмака указано. Не хватало, чтоб каждый клоун начал самодеятельностью заниматься!)))
показати весь коментар
22.08.2021 15:25 Відповісти
Даже написанный текст это чучело не может прочитать четко и ясно без запинок .
показати весь коментар
22.08.2021 14:53 Відповісти
А Я ПОБАЧИВ ПУТІНСЬКЕ ЧУЧЕЛО РЯДОМ ІЗ ЗЕЛЕНСЬКИМ,.
показати весь коментар
22.08.2021 14:57 Відповісти
Оба-два
показати весь коментар
22.08.2021 18:35 Відповісти
Не переймайтеся - ми направимо вам уповноваженого
показати весь коментар
22.08.2021 15:04 Відповісти
А наше дурбецело зельоноє хоч на трибуні втрималося? Не побігло вслід за літерами на екрані-підказці?!)))
показати весь коментар
22.08.2021 15:05 Відповісти
Ну и зачем удалили мой комент об этом позорище- выродке?
показати весь коментар
22.08.2021 15:06 Відповісти
Тут клоуну доречно виконати репризу про "німецьку порноактрісу"...
показати весь коментар
22.08.2021 15:08 Відповісти
Німеччина зрадила не тільки Україну , але і своїх союзників : Польщу , країни Балтики . Створила умови для шантажу Росією всіх країн Європи. Розв'язала руки Путіну для військового нападу на Україну. Український газопровід був одним із стримуючих моментів від повномаштабного військового нападу Росії на Україну. Тепер Путін буде встановлювати ціни на газ на правах одноосібного його постачальника.
І європейці будуть говорити нам за корупцію в нашій державі. Політики маштабу Меркель продаються за гроші Газпрома , на яких кров українців. Всі військові конфлікти в яких бере участь Росія зав'язані на Газпром і продаж ним газу і створення умов для максимальної ціни на нього. Пані Меркель могла ввійти в історію шановним політиком , а закінчить безславно . Її дії приведуть до енергетичної кризи не тільки в Україні , а також в Європі. Час покаже...
показати весь коментар
22.08.2021 16:16 Відповісти
Дорогий Володимир.Хм, где-то я уже это слышал
показати весь коментар
22.08.2021 16:18 Відповісти
Огидно читати коменти порохоботів .... Хай буде гірше Україні... Україна ніщо .. бо обрали не Порошенка
показати весь коментар
22.08.2021 17:33 Відповісти
Огидно? Іди нюхай кокс з Гундосим!
показати весь коментар
22.08.2021 17:59 Відповісти
Это потому что твой кокс вынюхал зельцман
показати весь коментар
22.08.2021 18:37 Відповісти
Чи хоч знову не обізвав Ангелу "мадам" -замість фрау?
показати весь коментар
22.08.2021 18:01 Відповісти
Бабулю ще не трусить? Спільний брифінг Меркель і Зеленського - Цензор.НЕТ 3618
показати весь коментар
22.08.2021 19:30 Відповісти
13:30 - началась встреча Зеленского и Меркель
14:32 - начался брифинг Зеленского и Меркель по итогам встречи
Швиденько управились ни о чём
показати весь коментар
22.08.2021 19:43 Відповісти
Одним словом сдавайся ....Vova, Rücken nach unten. Bei uns erhalten Sie ein herzlicher Empfang, Essen und neue *******...
показати весь коментар
22.08.2021 21:08 Відповісти
Тьотя Мотя вже думками працює менеджером Газпрому ...
показати весь коментар
23.08.2021 09:53 Відповісти
Переклад з німецької на українську просто жахливий. Перекладачка плутається у змісті, так на додачу ще й збивається на російську. Ганьба та й годі!
показати весь коментар
24.08.2021 01:16 Відповісти
 
 