Воїни "Айдару" на репетиції параду скандують "Путін - х#йло" на Хрещатику. ВIДЕО

Воїни 24-го батальйону "Айдар" на репетиції параду до Дня Незалежності в Києві на Хрещатику в неділю, 22 серпня, скандували: "Слава Україні - Героям слава! Путін - х#йло".

Відповідне відео у себе на сторінці у фейсбуці опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"І знову воїни на параді скандують "Путін - х#йло" на Хрещатику. (...) Дякуємо "Айдару". "Айдар" пересувається на параді в модернізованих БМП-1 із новим бойовим модулем "Спис", - написав він.

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