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Воїни "Айдару" на репетиції параду скандують "Путін - х#йло" на Хрещатику. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Воїни 24-го батальйону "Айдар" на репетиції параду до Дня Незалежності в Києві на Хрещатику в неділю, 22 серпня, скандували: "Слава Україні - Героям слава! Путін - х#йло".
Відповідне відео у себе на сторінці у фейсбуці опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"І знову воїни на параді скандують "Путін - х#йло" на Хрещатику. (...) Дякуємо "Айдару". "Айдар" пересувається на параді в модернізованих БМП-1 із новим бойовим модулем "Спис", - написав він.
Топ коментарі
+97 Solomon c5c4359c
показати весь коментар22.08.2021 17:09
+92 Amber
показати весь коментар22.08.2021 17:12
+80 Mykola Vovk
показати весь коментар22.08.2021 17:15
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********** буде просто в "захваті")))
Це був би смертельний удар по Московщині, якщо б Україна знову стала незалежною. Тоді вона відіграла б головну роль у визволенні всіх народів, що тепер стогнуть у московському ярмі".
З листа французького посольства до свого Міністра закордонних справ від 24.07.1795
Путєн х...ло!
Ходять слухи, що вже сьогодні підкотили інструмент для одного клована, щоб виконав соло без рук...Jaroslav Lisevich