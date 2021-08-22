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Воїни "Айдару" на репетиції параду скандують "Путін - х#йло" на Хрещатику. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Воїни 24-го батальйону "Айдар" на репетиції параду до Дня Незалежності в Києві на Хрещатику в неділю, 22 серпня, скандували: "Слава Україні - Героям слава! Путін - х#йло".

Відповідне відео у себе на сторінці у фейсбуці опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"І знову воїни на параді скандують "Путін - х#йло" на Хрещатику. (...)  Дякуємо "Айдару". "Айдар" пересувається на параді в модернізованих БМП-1 із новим бойовим модулем "Спис", - написав він.

Дивіться також: "Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику. ВIДЕО

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Топ коментарі
+97
Слава Украине!
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22.08.2021 17:09
+92
Героям слава !!
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22.08.2021 17:12
+80
Героям Слава!
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22.08.2021 17:15
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День Незалежності обіцяє бути цікавим, надіюсь на злагоджене виконання військовими "Путін-Ху..ло")))
********** буде просто в "захваті")))
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22.08.2021 19:19 Відповісти
Молодці хлопці,поважаю людей,які називають речі своїми іменами.
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22.08.2021 19:22 Відповісти
"Поборюючи Московщину, треба обов'язково враховувати силу України. Колись незалежна, вона не забула ще? чим вона була. Незважаючи на деспотію Московщини, яка душить все українське, ця козацька нація є і далі вільнолюбна.
Це був би смертельний удар по Московщині, якщо б Україна знову стала незалежною. Тоді вона відіграла б головну роль у визволенні всіх народів, що тепер стогнуть у московському ярмі".
З листа французького посольства до свого Міністра закордонних справ від 24.07.1795
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22.08.2021 19:46 Відповісти
Страшно обиделись москальские фюрер, рейхканцелярия, бундестаг, вермахт, СС, люфтваффе, всё гестапо, и особенно доктор Геббельс.
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22.08.2021 20:25 Відповісти
Воїни "Айдару" на репетиції параду скандують "Путін - х#йло" на Хрещатику - Цензор.НЕТ 3273 Воїни "Айдару" на репетиції параду скандують "Путін - х#йло" на Хрещатику - Цензор.НЕТ 3575
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22.08.2021 20:42 Відповісти
Пагадите такое кричать, а то на банковой сейчас пердаки у малоросов поразрываются
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22.08.2021 21:06 Відповісти
Нехай москалі спростують (опровергнут) твердження що "Путин - х#йло" і тут же доведуть протележне твердження що "Путин - НЕ х#йло"
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22.08.2021 21:06 Відповісти
Воистину Х.ЙЛО!!!!!
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22.08.2021 21:37 Відповісти
Блин, скабеиха вся на лайно изошла. Бестия почитьівает наши новости.
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22.08.2021 21:52 Відповісти
спит в обнимку не с Поповым-мужем, а с новостями с Украины.
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22.08.2021 21:58 Відповісти
А щоб її пранці схопили.
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22.08.2021 22:03 Відповісти
"Айдар" Акбар!
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23.08.2021 11:00 Відповісти
Слава Україні!

Путєн х...ло!
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23.08.2021 14:11 Відповісти
Воістину *****! Воїни "Айдару" на репетиції параду скандують "Путін - х#йло" на Хрещатику - Цензор.НЕТ 8588
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23.08.2021 14:49 Відповісти
В АРМІІ ЩЕ ТІ ШУТНІЧКІ...☺️😊😉
Ходять слухи, що вже сьогодні підкотили інструмент для одного клована, щоб виконав соло без рук...Jaroslav Lisevich

Воїни "Айдару" на репетиції параду скандують "Путін - х#йло" на Хрещатику - Цензор.НЕТ 6247
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23.08.2021 21:52 Відповісти
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