Танкова колона висувається на парад. ВIДЕО

У неділю, 22 серпня, в центрі Києва відбувається фінальна репетиція параду військ до Дня Незалежності України.

У розпорядженні Цензор.НЕТ з'явилося відео висунення танкової колони.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика.

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