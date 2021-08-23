Зеленський вручив перші нагороди "Національна легенда України". Їх отримали Рибчинський, Марчук, Блохін, Вантух, Потапова, Ротару, Скорик (посмертно). ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вручив сім перших відзнак "Національна легенда України" на церемонії нагородження в неділю.

Як передає Цензор.НЕТ, трансляція церемонії відбувалась на сторінці Офісу президента у фейсбуці.

Лауреатами нової нагороди стали: поет Юрій Рибчинський, художник Іван Марчук, футболіст Олег Блохін, хореограф Мирослав Вантух, балерина Олена Потапова, співачка Софія Ротару, а також композитор Мирослав Скорик, який був нагороджений посмертно.

"Сьогодні нагороду отримали сім видатних українців. Сім великих імен. Сім національних легенд", - сказав Зеленський, представляючи лауреатів.

Раніше повідомлялося, що Зеленський затвердив нову нагороду "Національна легенда України", приурочену до Дня Незалежності. Вона вручається за видатні досягнення у становленні незалежної України.

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