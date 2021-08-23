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День Прапора України відзначили в різних куточках світу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

По всьому світу українці разом з дипломатами з різних країн відзначили День Державного Прапора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС України на сторінці у фейсбуку.

"З нагоди свята у різних куточках світу представники українських громад разом із нашими дипломатами розгорнули 30-метрові українські стяги", - йдеться в повідомленні.

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Синьо-жовтий прапор вражаючих розмірів майорів у столицях Європи та по всій Північній Америці, на самому півдні Африки, у стародавньому місті Петра в Йорданії, на узбережжі Перської затоки та у мексиканській долині Теотіуакан, у стародавньому храмовому комплексі Баальбек в Лівані та відомому комплексі хмарочосів Flame Towers в Азербайджані.

У Греції повітряна куля пронесла Державний Прапор України над найвищим високогірним озером Пластира, а у Загребі наш стяг піднявся на найвищу будівлю як свідчення сили духу та незламності українського народу.

У яких ще дивовижних куточках світу побував синьо-жовтий прапор, можна подивитися у відео.

Проєкт реалізовано у партнерстві МЗС України, Народного дому "Україна", проєкту OUTLOOK.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
День Прапора України відзначили в різних куточках світу - Цензор.НЕТ 7619
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23.08.2021 12:18
+10
Браво!
Всіх із Днем Нашого Прапора!
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23.08.2021 12:09
+8
Це круто!!! Я розчулений!!!
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23.08.2021 12:15
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Браво!
Всіх із Днем Нашого Прапора!
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23.08.2021 12:09 Відповісти
Це круто!!! Я розчулений!!!
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23.08.2021 12:15 Відповісти
День Прапора України відзначили в різних куточках світу - Цензор.НЕТ 7619
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23.08.2021 12:18 Відповісти
День Прапора України відзначили в різних куточках світу - Цензор.НЕТ 5019
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23.08.2021 12:37 Відповісти
о ні.... де ж "ваєнниє істрібітілі"))))
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23.08.2021 12:47 Відповісти
Цікаво, а люді русскіє привітають нас, українців, із Днем прапора і Днем незалежності, раз ми, за їх же висловами, адіннарот?!
Нам воно, звичайно, до лампади, але ж, будьте послідовні, кацапи!
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23.08.2021 13:15 Відповісти
молодці !

ми всюди і всі з нами!
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23.08.2021 13:36 Відповісти
День Прапора України відзначили в різних куточках світу - Цензор.НЕТ 5982 Зі святом, українці !!!
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23.08.2021 14:04 Відповісти
День Прапора України відзначили в різних куточках світу - Цензор.НЕТ 6234
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23.08.2021 14:44 Відповісти
наша Іводжима День Прапора України відзначили в різних куточках світу - Цензор.НЕТ 321
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23.08.2021 15:21 Відповісти
День Прапора України відзначили в різних куточках світу - Цензор.НЕТ 3454
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23.08.2021 14:51 Відповісти
І усі жителі тих стран де розгорнули Прапор України спокійно до цього ставляться.А у раші, так називаємий"один народ" аж божеволіють від злості.Хм, і це радує!
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23.08.2021 15:43 Відповісти
Почему наши дипломаты не развернули прапор на Рассии? именно дипломаты,общины тут не причем судя по стандартным по размерам флагам.на россосии команды не было или зеМИД решил ***** не нервировать?
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23.08.2021 17:28 Відповісти
 
 