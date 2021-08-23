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Прапор України запустили в небо біля Кремля. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

День Державного Прапора України в столиці країни-агресора Москві невідомі відзначили підняттям синьо-жовтого прапора біля Кремля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: День Прапора України відзначили в різних куточках світу. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+81
Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 3481
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23.08.2021 12:27
+80
Молодчаги! Слава Украине!
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23.08.2021 12:22
+72
После увиденного ***** приказал ещё углубить бункер , а на кремлядской площади стоял запах сероводорода 🙂
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23.08.2021 12:21
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Запаребрік кондрашка хватить. Ви шо?
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23.08.2021 12:21 Відповісти
Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 308
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24.08.2021 02:02 Відповісти
Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 6249
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24.08.2021 03:25 Відповісти
После увиденного ***** приказал ещё углубить бункер , а на кремлядской площади стоял запах сероводорода 🙂
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23.08.2021 12:21 Відповісти
Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 5733
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23.08.2021 12:42 Відповісти
пыня, алярм!
поднимай галактический крейсер ВКС РФ Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 7221
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23.08.2021 13:16 Відповісти
Бедные мацковские домохозяйки. Сколько штанов им внезапно пришлось постирать.
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23.08.2021 12:22 Відповісти
Молодчаги! Слава Украине!
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23.08.2021 12:22 Відповісти
Замайорів прапор, над майбутньою колонією.
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23.08.2021 12:23 Відповісти
Над майбутнім озером 😏
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23.08.2021 12:34 Відповісти
Ні, болотом, як колись було.
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23.08.2021 17:34 Відповісти
На хрен нам это говно в виде колонии? Кормить диких свинособак? Увольте. Только болото, только хардкор.
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24.08.2021 12:30 Відповісти
СУПЕР!!!
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23.08.2021 12:24 Відповісти
"..посланные истребители вернулись ни с чем..." (С) Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 644
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23.08.2021 12:24 Відповісти
Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 3481
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23.08.2021 12:27 Відповісти
скабєтовій личать чоловічі волохаті руки
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23.08.2021 13:05 Відповісти
********* и так существо среднего пола-не понятно мужик или баба
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23.08.2021 13:30 Відповісти


зливайте це лайно в каналiзацiю...

Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 2262
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23.08.2021 18:19 Відповісти
От же злобные бендеры, и туда добрались...
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23.08.2021 12:29 Відповісти
СУЧКУбееву сегодня-завтра будет раздувать на СЕКЕЛЬ-ТВ Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 5659
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23.08.2021 12:29 Відповісти
Ну, нужно же как-то предупреждать, что будет такая акция, а то путлер с перепуга прикажет взорвать все московские мосты и затопить московское метро. Да и маскву всю спалить к чёртовой матери, как Кутузов. Ну, чтобы Украине ничего не досталось
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23.08.2021 12:29 Відповісти
Кацапи піднімуть всіх, щоб знайти сміливця, посадити його років на 20
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23.08.2021 12:32 Відповісти
СПСАСАЙСЯ КТО МОЖЕТ !!!
Бендеры в городе 😄😄😄
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23.08.2021 12:33 Відповісти
На кульках прилетіли))
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23.08.2021 13:44 Відповісти
Российское ПВО приведено в состояние полной боеготовности! Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 7190
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23.08.2021 12:33 Відповісти
Только бы кривизна земли не помешала бы 😄
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23.08.2021 12:35 Відповісти
вже відзначилися https://news.rambler.ru/incidents/47065423-na-moskvu-reku-sovershil-avariynuyu-posadku-samolet/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
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23.08.2021 12:40 Відповісти
Ну, и самое славное:

Как отмечает «Царьград», это происшествие стало уже пятым ЧП с
авиатранспортом с начала августа текущего года. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/incidents/47065423/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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23.08.2021 13:24 Відповісти
От за ПВО дуже обідно... Я там служив при союзі... Тоді ще Руст до московії завітав і я з головного штабу військ ПВО почухав до Казахстану, потім Киргизія... Давні традиції провтикати усе Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 5383
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23.08.2021 18:59 Відповісти
бандеровцьі в масскве. гавнометьі и патриотьі рашки наверное вещи собирают валить в гей европу.
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23.08.2021 12:35 Відповісти
Вот если бы еще шарики с флагом за кремлевскую звезду зацепились! Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 628
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23.08.2021 12:35 Відповісти
Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 6906
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23.08.2021 12:37 Відповісти
Это геноцид мацквы))
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23.08.2021 12:37 Відповісти
Та який там геноцид? Там одна хромосома, та й та зайва...
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23.08.2021 13:20 Відповісти
нажаль схоже компуктерний монтаж
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23.08.2021 12:40 Відповісти
масаж...
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23.08.2021 13:21 Відповісти
Та да,свинособаки в тви в истерике от "монтажа"
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23.08.2021 15:09 Відповісти
та були вже і птн пнх на літаках на побєдобєсіє і так далі.. але дослухався, шо є на відео слова "повєсєлі нємного да". може і дійсно так мене там не було.
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23.08.2021 16:45 Відповісти
сам факт запуска флага - мелочь. гораздо интереснее будет рассказ **********, секелева и прочих "журналистов" всея паРаша.
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23.08.2021 12:42 Відповісти
Ужас,как они посмели!
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23.08.2021 12:44 Відповісти
скопеева лапти склеит от такого Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 1522
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23.08.2021 12:44 Відповісти
Вот фошизды,так же ********* может от скачка давления дерьма в бачке лыжи отбросить!
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23.08.2021 12:51 Відповісти
На шпиль в сталинском доме на Котельнической набережной в центре Москвы вывесили флаг Украины. (2014 год, между прочим)

Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 5831

...
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23.08.2021 13:01 Відповісти
И еще слегка покрасили в нужные цвета
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23.08.2021 23:50 Відповісти
Зловіща прикмета для касабів
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23.08.2021 13:01 Відповісти
ой шо сегодня со Скабеевой и остальной Соловьево-Киселевой сворой будет Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 3063
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23.08.2021 13:05 Відповісти
Боюсь, на шарики их не хватит - разорвет уже от нашего парада.
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24.08.2021 12:36 Відповісти
Вообще то похоже на видеомонтаж. Флаг летит, москали ходят и никто внимания не обращает??
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23.08.2021 13:23 Відповісти
ніхто і камінюку не кине Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 8060
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23.08.2021 16:47 Відповісти
Сміливі люди , які це зробили , заслуговують на величезну повагу , подяку і РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Молодці !!
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23.08.2021 13:24 Відповісти
Скорее всего столица Московии скоро переедит как настаивал Шойгу в Сибирь, но и туда било завезено много украинцев))))
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23.08.2021 13:29 Відповісти
нет воронежу покоя )))) снова ждёт, какая же ответка прилетит.
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23.08.2021 13:30 Відповісти
Непроизвольная реакция рабсиян на это событие по газовыделению превзошла мощность Северного потока-1.
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23.08.2021 13:40 Відповісти
Зеля прислал Визитку Яроша на сраную СкреПОНОСию... Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 8707
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23.08.2021 13:41 Відповісти
Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 146 Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 3323
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23.08.2021 13:43 Відповісти
Зачем воздушный шар?Мы сегодня в Киеве подняли главный флаг и пуйлу в окно флаг запустили -свинособаки истерят,а у нас день Украинского флага.
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23.08.2021 15:11 Відповісти
Та шож це ви робите,бандерівці кляті!))))Цеж скабєєха лусне по швах,всіх лайном забризкає))))СЛАВА УКРАЇНІ!Всіх зі святом!))
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23.08.2021 15:44 Відповісти
ща скубеева заверещить Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 4537
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23.08.2021 17:02 Відповісти
а кто это сделал Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 145
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23.08.2021 17:04 Відповісти
То що в Ютуб виклали, скоріше запис веб камери, якість не дуже. Може буде у вечері відео яке ті хто флаг запустив.
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23.08.2021 17:44 Відповісти
прапор. геть кацапiзми з мови!

флагi - то у свинособак-*********...
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23.08.2021 18:21 Відповісти
Теоретически это возможно только если это сделали самоубийцы. Чтобы шары летели вверх они должны быть наполнены гелием или водородом, для этого нужно было в то место привезти баллон с газом. Сам процесс наполнения шаров, разворачивание и крепление к ним флага, довольно долгий. Даже если предположить, что флаг был уже с необходимыми тесёмками и сложен был по схеме для мгновенного разворачивания, то надуть шары, завязать их и всё это соединить, мгновенно всё-равно невозможно.
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23.08.2021 19:16 Відповісти
все возможно - надуть и привязать флаг в ангаре, придерживая шары, все в машину под тент, проезжаешь мимо говно-кремля на набережной или возле зарядья, тент поднимаешь, выпихиваешь шары с привязанным флагом на ходу, едешь дальше, типа проезжал мимо...
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23.08.2021 19:58 Відповісти
Еще раз видео посмотри и обрати внимание на дорогу. Хотелось бы верить, что во всё этом потоке во-первых все слепые, во-вторых среди них нет ни одного украинофоба и путинофила, но не могу, заставляю себя заставляю, но не могу ... Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 7709
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23.08.2021 20:22 Відповісти
Там не ездят машины. А балон с собой маленький, то нк проблема.
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23.08.2021 23:52 Відповісти
А ведь до Кремля то уже и рукой подать...
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23.08.2021 22:17 Відповісти
Прапор України запустили в небо біля Кремля - Цензор.НЕТ 4470
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24.08.2021 02:01 Відповісти
а мені не подобається така демонстрація прапору втихаря. коли потім орки знаходять прапор і паплюжать його. Якщо вже демонструвати то демонструвати відкрито на броні, на кораблях, на захоплених будівлях, щоб ніхто не міг зняти без наслідків для себе.
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24.08.2021 10:28 Відповісти
 
 