"Без цензури": Що там у Меркель і Зеленського? Вибори на Донбасі, формула Штайнмаєра і російський газ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Ангела Меркель приїжджала до України, а наша державна влада, на щастя, спромоглася не здати національні інтереси України.
У свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує візит канцлерки Німеччини до України та Росії, а також – її зустрічі з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
Візит Ангели Меркель до України експерти називають важливим і показовим. Він відбувся після перемовин канцлерки з президентами США і Росії, тому результати цих домовленостей Меркель привезла до Києва.
Символічно, що дата зустрічі Меркель із Зеленським припала на переддень саміту Кримської платформи і за два дні до відзначення 30-ї річниці Незалежності України. Щоправда, в обидвох цих подіях Меркель не братиме участі.
Що означає цей візит із прощального турне? Які сигнали отримали президенти Путін і Зеленський? Та яке значення це матиме для врегулювання на Донбасі?
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Ангела Меркель во время визита в Украину назвала "Северный поток-2" европейско-российским проектом. Буквально в тот же день вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что мнение Еврокомиссии расходится с мнением госпожи Меркель, и он не считает "Северный поток-2" проектом общего европейского интереса.
"Сейчас мы будем следить за декларацией США и Германии, и как будет обеспечиваться то, чтобы "Северный поток-2" не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера. За этими вопросами мы будем продолжать следить", - заявил он.
❗️Так что опять слукавила фрау, и лично у меня уже не осталось аргументов в её защиту - мы ей, конечно, благодарны за былые заслуги, но цыплят по осени считают...
@Helgi Sharp
PS: Чайка, Вы извините за нескромный вопрос: А за что Вы благодарите фрау рибентроп? За "Минск-2"? За план штайннахер? За какие заслуги, может за "СП-2"?