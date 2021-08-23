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"Без цензури": Що там у Меркель і Зеленського? Вибори на Донбасі, формула Штайнмаєра і російський газ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Ангела Меркель приїжджала до України, а наша державна влада, на щастя, спромоглася не здати національні інтереси України.

У свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує візит канцлерки Німеччини до України та Росії, а також – її зустрічі з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Візит Ангели Меркель до України експерти називають важливим і показовим. Він відбувся після перемовин канцлерки з президентами США і Росії, тому результати цих домовленостей Меркель привезла до Києва.

Символічно, що дата зустрічі Меркель із Зеленським припала на переддень саміту Кримської платформи і за два дні до відзначення 30-ї річниці Незалежності України. Щоправда, в обидвох цих подіях Меркель не братиме участі.

Що означає цей візит із прощального турне? Які сигнали отримали президенти Путін і Зеленський? Та яке значення це матиме для врегулювання на Донбасі?

Залишайте коментар і вподобайку під цим відео, адже вони допомагають зробити його популярнішим!

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Автор: Наталя Джума
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23.08.2021 15:37 Відповісти
Самый сок 2
Ангела Меркель во время визита в Украину назвала "Северный поток-2" европейско-российским проектом. Буквально в тот же день вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что мнение Еврокомиссии расходится с мнением госпожи Меркель, и он не считает "Северный поток-2" проектом общего европейского интереса.
"Сейчас мы будем следить за декларацией США и Германии, и как будет обеспечиваться то, чтобы "Северный поток-2" не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера. За этими вопросами мы будем продолжать следить", - заявил он.
❗️Так что опять слукавила фрау, и лично у меня уже не осталось аргументов в её защиту - мы ей, конечно, благодарны за былые заслуги, но цыплят по осени считают...
@Helgi Sharp
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23.08.2021 17:30 Відповісти
Вы что, хамсамслистка фрауи рибентроп и есть вся Европа, с ней же Олланд и Эмануэль во всём согласны, мыратфорсы блин! Дальше оно (рибнтроп) станет адним из дерехтаром гаспрома! зЕлох который "янелох", дарит ********* "свабоды", Действительно "Самый сок 2"!
PS: Чайка, Вы извините за нескромный вопрос: А за что Вы благодарите фрау рибентроп? За "Минск-2"? За план штайннахер? За какие заслуги, может за "СП-2"?
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23.08.2021 21:51 Відповісти
Не я, а Helgi Sharp. І в його коментарі немає нічого ні про "мінськ", ні план "лаврова-штайнмаєра". Є констатація того, що Меркель бреше і маніпулює, протягуючи власні інтереси та інтереси фуйла, прикриваючись Європою.
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23.08.2021 22:18 Відповісти
 
 