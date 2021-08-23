СБУ провела масштабні навчання біля лінії розмежування на Донбасі. ВIДЕО
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СБУ завершила силову фазу навчань з протидії диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей. Цього разу тренування відбувались у п’яти містах району операції Об’єднаних сил – Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов’янську та Краматорську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
При цьому підкреслюється, що навчання продовжуються і триватимуть до початку вересня, але лише за перший тиждень заходів вдалося не тільки відпрацювати потенційні контр-диверсійні операції з умовними зловмисниками, а й перевірити понад 5 тис. осіб і майже 2,5 тис. автомобілів.
Головною метою тренувань стало підвищення рівня взаємодії при можливій диверсійній та терористичній загрозах. Навчання відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї, бронетехніки та гелікоптера.
За даними СБУ, під час навчань відпрацювали:
- затримання умовних злочинців, які намагались в’їхати до міста через блокпост;
- перехоплення злочинців, які тікали з міста;
- заходи із недопущення витоку зброї (засоби ураження хотіли вивезти під виглядом посилки);
- захоплення "диверсанта", який планував вибух у центрі міста;
- ліквідацію вибухового пристрою на місці виявлення.
Крім того, завдяки навчанням, було виявлено схрон зі зброєю, а саме: три ручні протитанкові гранатомети - РПГ-22, два ручні протитанкові гранатомети РПГ- 26, ручний протитанковий гранатомет РПГ- 18, міну МОН-50, три гранати РГД-5, дві гранати Ф-1, сім підривачів, майже чотири тисячі патронів калібру 5,45, 20 патронів калібру 7,62.
За оперативними даними, схрон облаштував у 2014 році один з учасників незаконних збройних формувань. Зловмисник брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.
Зазначено також, що участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів СБУ, Збройних Сил України, штабу Об’єднаних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування.
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