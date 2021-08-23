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СБУ провела масштабні навчання біля лінії розмежування на Донбасі. ВIДЕО

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СБУ завершила силову фазу навчань з протидії диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей. Цього разу тренування відбувались у п’яти містах району операції Об’єднаних сил – Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов’янську та Краматорську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

При цьому підкреслюється, що навчання продовжуються і триватимуть до початку вересня, але лише за перший тиждень заходів вдалося не тільки відпрацювати потенційні контр-диверсійні операції з умовними зловмисниками, а й перевірити понад 5 тис. осіб і майже 2,5 тис. автомобілів.

Головною метою тренувань стало підвищення рівня взаємодії при можливій диверсійній та терористичній загрозах. Навчання відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї, бронетехніки та гелікоптера.

За даними СБУ, під час навчань відпрацювали:

  • затримання умовних злочинців, які намагались в’їхати до міста через блокпост;
  • перехоплення злочинців, які тікали з міста;
  • заходи із недопущення витоку зброї (засоби ураження хотіли вивезти під виглядом посилки);
  • захоплення "диверсанта", який планував вибух у центрі міста;
  • ліквідацію вибухового пристрою на місці виявлення.

Крім того, завдяки навчанням, було виявлено схрон зі зброєю, а саме: три ручні протитанкові гранатомети - РПГ-22, два ручні протитанкові гранатомети РПГ- 26, ручний протитанковий гранатомет РПГ- 18, міну МОН-50, три гранати РГД-5, дві гранати Ф-1, сім підривачів, майже чотири тисячі патронів калібру 5,45, 20 патронів калібру 7,62.

За оперативними даними, схрон облаштував у 2014 році один з учасників незаконних збройних формувань. Зловмисник брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Зазначено також, що участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів СБУ, Збройних Сил України, штабу Об’єднаних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування.
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Проверяли каналы контрабанды, все ли работают как надо?
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23.08.2021 17:50 Відповісти
Во-во, тут злые языки, которым мы конечно же не верим, болтают, что Бункерный сиделец договорился с бабаями из Талибана о централизованных поставках в промышленных масштабах героина в Европу, в том числе и через "недружественные" ему страны, чтобы часть заразы и там оседала. Пусть страдают проклятые русофобы!111 Поэтому актуальность нашей дырявой и "частной" границы возрастает многократно СБУ провела масштабные учения около линии разграничения на Донбассе - Цензор.НЕТ 6754
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23.08.2021 17:57 Відповісти
 
 