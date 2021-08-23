"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України. ВIДЕО
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Українські воїни, які перебувають під Донецьком, привітали українців з Днем Державного Прапора.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Наш синьо-жовтий стяг - це символ боротьби, і ви - частина цієї боротьби", - наголосили бійці у зверненні до українських громадян.
"Ми обов'язково переможемо", - зазначили українські воїни.
Топ коментарі
+38 Люцифер
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+30 Шимус
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Вова, мяч на твоей стороне - тебе уже прямым текстом говорят!
Или лучше искать мир в глазах кремлевского убийцы?
@Helgi Sharp
Які відкриються світи?
Чи зарости нам бур'янами,
Чи зелен-житом ізійти?
Потроху день наш вечоріє,
Надії падають на дно.
Та не вмирає в серці мрія,
Бо мріям смерті не дано.
Чорніше чорної навали
О хан-батиєвій порі
Уже те серце стирлували
Дяки, жандарми і царі.
Нехай перекупка-неслава
Іде за нами, все одно
Я не скажу: «Пропаща справа», -
Бо вже повісився б давно.
Яка ще випаде дорога,
Про те судити не мені,
Та наша пісня неубога
При нашім гордім знамені.
Борис Мозолевський
...
ты только сейчас узнал, что абрамсы на дамбасе в посадках стоят и негры на них?😂
тогда же купил упаковку (10 шт)...вчера повесил - еще один остался (должно было остаться 2...да пару лет сильным ветром зимой унесло...пришлось внеплановый цеплять))
интересно, зачем рукокрылые во время ремонта в него горючку залили?
я везу свой растрепыш на дачу и вместе с прошлогодними освячеными букетиками (какие приносились в дом на Троицу, Вербну Недилю...и даже печатные календари со Святыми))) сжигаю первыми на первом костре весной (открываю сезон)
Поздоровляю із святами та Кримською платформою!
Гарно кацам по щам надавали 46 країн та організацій цивілізованого світу.
Ніяк не виходить легалізувати окупацію Криму. І не вийде!
Гарно сказав Мустафа-ага: "царство шакалів існуює лише до тих пір, поки не прокинулись леви"
...
12 год ·
Давно хотіла спитати: кияни 50+, а ви всі пам'ятаєте, як у 1972-му, відразу з заміною Шелеста на Щербицького, жовто-сині трамваї нашого дитинства буквально за місяць було перемальовано - на жовто-червоні?
Тоді це здавалось дикістю і з незвички різало око. Тоді ж мені пояснили тато-мама, що це "війна з кольорами нашого прапора" (а в 1970-ті й дівчат за жовто-сині блузку-спідницю міліція могла перепинити, саме так моя подружка-єврейка отримала перший урок "політграмоти"!), - в "старих", жовто-синіх барвах було зоставлено з усього гром. транспорту тільки ментовські воронки ("щоб неприємні асоціації викликало поєднання кольорів", пояснили мені дорослі ази гебешної психологічної пропаґанди).
У 1989-му, коли вже студенти їздили влітку "в народ", в т.ч. з Рухівськими газетками, десь на Полтавщині їх перепинили менти (була вказівка). І спитали по-змовницьки: хлопці, а жовто-блакитний прапор у вас є? - Є, - не приховували хлопці, - в рюкзаку. - А дайте хоч глянуть, - зніяковіло попросили менти, - який він?.. І стояли, мацали тканину й чудувалися: ти ба, і нічого страшного, прапор як прапор... (історія тоді ж була й задокументована, в одній із тих самих газеток)
Так відбувається "відчаклування" "проклятого" символа - блискавично, мов знімаються вроки чи пристріт: весь брехливий "наговір" лускає, як мильна бульбашка, і от уже прапори, вперше вивішені 1 грудня 1991 р. як державні, - виглядають, за загальним визнанням, "веселенько"...
А потім починається об'єднання під ними "своїх".
А потім упізнаєш чужих, навіть перебраних в укр. форму, - по тому, як злобно, що твої треновані пси, вони рвуть їх з машин на Майдані.
А потім, стоячи на тротуарі, зі сльозами в горлі дивишся на колону вояків - і згадуєш, що це першим сказав був ще Антонич, і точніше цього почуття - не окреслити:
Ти бачиш: наші йдуть,
Це прапор наш! (с)
З Днем Прапора, українці!
"наші поїхали"
єкспозиція, присвячена АТО (простонеба)
Театр опери та балету
офіс-цетр Привату
башні-близнбки ))) якби
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ТЁТЯ РОЗА
@Anakoyher
О Прекрасной России Будущего мечтал и писал ещё в 1934 году Иван Бунин. «Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России и что будет с моей страной через два-три поколения…»
3:14 PM · 20 авг. 2021 г.
Слва Украине.Честь и Слава нашей Армии всех родов войск и Слава Народу Украины..
Из нетерпением третьгего подтверждения когда Командующий Парадом будет рапортовать не говнокомандующему а Народу который будет на улицах.Ведь ВСУ и существует не благодаря а вопреки стараниям правительства.
https://www.youtube.com/watch?v=e4gUrULa5gw
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
Т.Г. Шевченко
Повертайтеся живими !
Слава Україні! Шаблі до гори!
(рядки з пісні часів УНР)