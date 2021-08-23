"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України. ВIДЕО

Українські воїни, які перебувають під Донецьком, привітали українців з Днем Державного Прапора.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Наш синьо-жовтий стяг - це символ боротьби, і ви - частина цієї боротьби", - наголосили бійці у зверненні до українських громадян.

"Ми обов'язково переможемо", - зазначили українські воїни.

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