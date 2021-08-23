Пропозиція руки і серця на репетиції параду. ВIДЕО

Військовослужбовець зробив своїй дівчині-колезі пропозицію руки і серця просто під час репетиції параду на Хрещатику.

Відео зворушливого моменту опублікував у фейсбуці користувач Богдан Бондар, повідомляє Цензор.НЕТ.

Перехожі, які знімали освідчення на телефони, в якийсь момент почали скандувати "Гірко!" і "Вітаємо!".

"Молодець", "Браво!", "Справжній козак!", "Дивилася і плакала від радості за цих молодят!", "Сльози гордості", - пишуть користувачі у коментарях.

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