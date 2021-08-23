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Пропозиція руки і серця на репетиції параду. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Військовослужбовець зробив своїй дівчині-колезі пропозицію руки і серця просто під час репетиції параду на Хрещатику.
Відео зворушливого моменту опублікував у фейсбуці користувач Богдан Бондар, повідомляє Цензор.НЕТ.
Перехожі, які знімали освідчення на телефони, в якийсь момент почали скандувати "Гірко!" і "Вітаємо!".
"Молодець", "Браво!", "Справжній козак!", "Дивилася і плакала від радості за цих молодят!", "Сльози гордості", - пишуть користувачі у коментарях.
Топ коментарі
+57 Ирина Филь
показати весь коментар23.08.2021 21:08
+54 Чайка Київ
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+39 Old Lady
показати весь коментар23.08.2021 21:08
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Бажаємо щастя!
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=dih757MOb_8
смотрите - чтоб раз и навсегда!!!
Бай Бог им счастья и долгих лет жизни,думаю что и их свадьбу будем отмечать здесь скопом на Цензоре.
Слава Україні !
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