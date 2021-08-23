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Пропозиція руки і серця на репетиції параду. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Військовослужбовець зробив своїй дівчині-колезі пропозицію руки і серця просто під час репетиції параду на Хрещатику.

Відео зворушливого моменту опублікував у фейсбуці користувач Богдан Бондар, повідомляє Цензор.НЕТ.

Перехожі, які знімали освідчення на телефони, в якийсь момент почали скандувати "Гірко!" і "Вітаємо!".

"Молодець", "Браво!", "Справжній козак!", "Дивилася і плакала від радості за цих молодят!", "Сльози гордості", - пишуть користувачі у коментарях.

Дивіться також: Воїни "Айдару" на репетиції параду скандують "Путін - х#йло" на Хрещатику. ВIДЕО
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Топ коментарі
+57
Это прекрасно! Предложение руки и сердца на репетиции парада - Цензор.НЕТ 5863

Бажаємо щастя!
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23.08.2021 21:08
+54
Дай Боже, щоб все у вас було гоже !!! Предложение руки и сердца на репетиции парада - Цензор.НЕТ 3408
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23.08.2021 21:08
+39
Как трогательно.
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23.08.2021 21:08
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Это прекрасно! Предложение руки и сердца на репетиции парада - Цензор.НЕТ 5863

Бажаємо щастя!
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23.08.2021 21:08 Відповісти
Как трогательно.
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23.08.2021 21:08 Відповісти
Дай Боже, щоб все у вас було гоже !!! Предложение руки и сердца на репетиции парада - Цензор.НЕТ 3408
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23.08.2021 21:08 Відповісти
Финальная репетиция военного парада на Крещатике 2021.Часть 2
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=dih757MOb_8
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23.08.2021 21:09 Відповісти
ну .. маршем с оркестром по жизни... и в ногу !!
смотрите - чтоб раз и навсегда!!!
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23.08.2021 21:10 Відповісти
Предложение руки и сердца на репетиции парада - Цензор.НЕТ 7050
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23.08.2021 21:11 Відповісти
Оце так справжній козак! Хай вам, молодята, щастить... Буде кому Україну будувати та буде боронити...
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23.08.2021 21:25 Відповісти
Заздри ватнику мовчки! На тобі Магомет не одружится! Пропозиція руки і серця на репетиції параду - Цензор.НЕТ 6920
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23.08.2021 21:39 Відповісти
романтик боземой, няшка ) только шото она не шибко шевелится в ответ, тормознула или шо
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23.08.2021 21:36 Відповісти
Думает как бы отказать и в то же время не опозорить перед толпой.
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23.08.2021 21:41 Відповісти
А в чем позор? Тут пареньку позор а не девченке. Просто попала в ступорот неожиданости!
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23.08.2021 21:43 Відповісти
та че ей отказывать, просто неожиданно, хотя женщины прирожденные шпионы, за неделю должны знать, и где лежит кольцо...
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23.08.2021 21:45 Відповісти
ну может и знала просто не думала что на репетиции парада а парню респект красиво получилось просто не завидую его друганам потому что им ещё сильней креативить прийдеться!
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23.08.2021 21:47 Відповісти
Та нет, таким публичным методом предложения руки и сердца ухажеры часто ставят своих возлюбленных в глупое положение.
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23.08.2021 22:26 Відповісти
Тебе бы небось когда твой трахаль Магомет колечко так вручил то ты прыгал бы от счастья! Но вот не судьба! Каран запрещает! Трахать вас ватников каран не запрещает а вот женится увы - Харам!
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24.08.2021 08:04 Відповісти
Всегда считал недоразвитыми тех кто устраивает такое на всеобщее обозрение.
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23.08.2021 21:39 Відповісти
А как надо ватничек?
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23.08.2021 21:46 Відповісти
знаєш,дурню,чому тебе заспамили ?
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23.08.2021 22:54 Відповісти
Знаю, я ж сказав - тому що недорозвинені.
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23.08.2021 22:57 Відповісти
ти відгукнувся на звертання "дурню"... мабуть,не безнадійний ,все ж.
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23.08.2021 23:21 Відповісти
Не ускладнюй, я лише відповів на питання одного полудурка.
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23.08.2021 23:32 Відповісти
Пропозиція руки і серця на репетиції параду - Цензор.НЕТ 7423 Пропозиція руки і серця на репетиції параду - Цензор.НЕТ 2151
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23.08.2021 21:45 Відповісти
Как говорилось в фильме ,,Парк Юрского периода,,жизнь даже в самых сложных ситуациях всеравно найдет выход.
Бай Бог им счастья и долгих лет жизни,думаю что и их свадьбу будем отмечать здесь скопом на Цензоре.
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23.08.2021 21:45 Відповісти
Ватные калоеды уже и тут насрали. Ни чего святого у блевотных кацапов
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23.08.2021 21:47 Відповісти
Откуда у кацапов что-то святое? Даже у животных больше чести чем у лишнехромосомных! Пропозиція руки і серця на репетиції параду - Цензор.НЕТ 5391
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23.08.2021 21:49 Відповісти
лучшее видео на Цензоре за весь год .интересно 1-1 покажет это
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23.08.2021 21:51 Відповісти
нормально там по Конституции 3 дня отпуска после свадьбы ..ну если ОА СК не отменит Конституцию вообще
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23.08.2021 21:54 Відповісти
Немає в Конституції такого, а послугами ОАСК сповна користується твій зелох.
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23.08.2021 22:04 Відповісти
Чудово !!!
Слава Україні !
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23.08.2021 21:56 Відповісти
Героям слава!
Слава Нації!
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23.08.2021 22:58 Відповісти
Клаааааассс )))))))) !!!!
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23.08.2021 22:36 Відповісти
зворушливо як !!! )))
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23.08.2021 22:36 Відповісти
От всім би так !
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23.08.2021 23:08 Відповісти
Заміж хочеш чи що?
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23.08.2021 23:49 Відповісти
Украина - живая душа!
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24.08.2021 08:33 Відповісти
А я проти того щоб на урочистих подіях Інстаграмні позери намагалися привернути до себе додаткову увагу , це нестатутна поведінка і повинна каратися , освідчення це дуже особисте і не можна перетворювати це на показуху.Це неприпустимо що б наприклад на військовій присязі на вірність Україні солдат освідчувався своїй дівчині , це відволікає увагу від урочистості основної події .
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24.08.2021 12:20 Відповісти
 
 