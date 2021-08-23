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Репетиція польоту "Ан-225 Мрія" на параді. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Головний пілот найбільшого у світі транспортного літака "Ан-225 Мрія" Дмитро Антонов показав, як льотчики готуються до заходу.
Відео з репетиції параду до Дня Незалежності він опублікував в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ці кадри знято з камер, встановлених на обох сторонах стабілізатора. Завдяки цьому видно, як літак-гігант піднімається в небо, ховає шасі, і як упродовж польоту змінюється механізація його крила.
Також на відео можна побачити, як Ан-225 "сів на хвіст" літака, що летить попереду, а наприкінці ролика показано його захід на посадку в аеропорт Гостомель.
Найбільший транспортний літак у світі Ан-225 Мрія візьме участь у параді до 30-річчя незалежності України, який пройде 24 серпня в Києві.
Топ коментарі
+28 Павло ШОвте
показати весь коментар23.08.2021 23:30
+15 Павло ШОвте
показати весь коментар23.08.2021 23:33
+12 Павло ШОвте
показати весь коментар23.08.2021 23:39
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Ти тут скільки?
Беркут в красных беретах уже в полном составе и с новыми шевронами.
Ще рік тому блазень казав, що Парад, то зайве використання коштів, а зараз запилює дорогезне шоу, при диромасі у чверть річного бюджету...
А зє дятли хлопали тогоріч, хлопають і зараз...