Репетиція польоту "Ан-225 Мрія" на параді. ВIДЕО

Головний пілот найбільшого у світі транспортного літака "Ан-225 Мрія" Дмитро Антонов показав, як льотчики готуються до заходу.

Відео з репетиції параду до Дня Незалежності він опублікував в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ці кадри знято з камер, встановлених на обох сторонах стабілізатора. Завдяки цьому видно, як літак-гігант піднімається в небо, ховає шасі, і як упродовж польоту змінюється механізація його крила.

Також на відео можна побачити, як Ан-225 "сів на хвіст" літака, що летить попереду, а наприкінці ролика показано його захід на посадку в аеропорт Гостомель.

Найбільший транспортний літак у світі Ан-225 Мрія візьме участь у параді до 30-річчя незалежності України, який пройде 24 серпня в Києві.