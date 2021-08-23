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Репетиція польоту "Ан-225 Мрія" на параді. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Головний пілот найбільшого у світі транспортного літака "Ан-225 Мрія" Дмитро Антонов показав, як льотчики готуються до заходу.

Відео з репетиції параду до Дня Незалежності він опублікував в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ці кадри знято з камер, встановлених на обох сторонах стабілізатора. Завдяки цьому видно, як літак-гігант піднімається в небо, ховає шасі, і як упродовж польоту змінюється механізація його крила.

Також на відео можна побачити, як Ан-225 "сів на хвіст" літака, що летить попереду, а наприкінці ролика показано його захід на посадку в аеропорт Гостомель.

Найбільший транспортний літак у світі Ан-225 Мрія візьме участь у параді до 30-річчя незалежності України, який пройде 24 серпня в Києві.
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Топ коментарі
+28
Дрібне, мстиве жабенятно до судом боїться Пороха, бо усі будуть до нього вітатися, привітатись,фоткатись, і все це буде піде у ЗМІ..щоб не краплини уваги не пройшло мимо блазня. Мілке, дріб*язкове хоче виглядати повним ідіотом, то нехай виглядаєРепетиция полета "Ан-225 Мрия" на параде - Цензор.НЕТ 5575
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23.08.2021 23:30
+15
Правильно кажуть. Нєфіг прохолоджуватись, мусить на трибуні приймати парад.Репетиция полета "Ан-225 Мрия" на параде - Цензор.НЕТ 5142
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23.08.2021 23:33
+12
летчики уходят... Летчики с боевым опытом и прошедшие фронт, уходят... А теперь посмотрите, как перекосило зарплаты за два года правления ОПГ Зеленского/Ермака в сторону Нацгвардии и полиции. Как они прикармливают тех, кто будет защищать их от народаРепетиция полета "Ан-225 Мрия" на параде - Цензор.НЕТ 5046
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23.08.2021 23:39
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23.08.2021 23:27 Відповісти
Репетиція польоту "Ан-225 Мрія" на параді - Цензор.НЕТ 7802
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24.08.2021 01:56 Відповісти
Дрібне, мстиве жабенятно до судом боїться Пороха, бо усі будуть до нього вітатися, привітатись,фоткатись, і все це буде піде у ЗМІ..щоб не краплини уваги не пройшло мимо блазня. Мілке, дріб*язкове хоче виглядати повним ідіотом, то нехай виглядаєРепетиция полета "Ан-225 Мрия" на параде - Цензор.НЕТ 5575
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23.08.2021 23:30 Відповісти
А кого пригласили?
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23.08.2021 23:34 Відповісти
"Козиря"(Дєрьмака).
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24.08.2021 00:53 Відповісти
Я имел в виду из бывших президентов.
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24.08.2021 01:02 Відповісти
Вы читаете название темы? Или это неважно?
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23.08.2021 23:34 Відповісти
Нульове, тебе забули спитати?
Ти тут скільки?
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23.08.2021 23:42 Відповісти
Какие же вы тошнотики...А кто то сидел в первом ряду?С такими фейками до распятого мальчика рукой подать.Такие же брехливые,как и сам Порошенко
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24.08.2021 10:45 Відповісти
Правильно кажуть. Нєфіг прохолоджуватись, мусить на трибуні приймати парад.Репетиция полета "Ан-225 Мрия" на параде - Цензор.НЕТ 5142
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23.08.2021 23:33 Відповісти
Чекаю відео парашутистів з присядкою, як казала *********. Репетиция полета "Ан-225 Мрия" на параде - Цензор.НЕТ 6532
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23.08.2021 23:38 Відповісти
летчики уходят... Летчики с боевым опытом и прошедшие фронт, уходят... А теперь посмотрите, как перекосило зарплаты за два года правления ОПГ Зеленского/Ермака в сторону Нацгвардии и полиции. Как они прикармливают тех, кто будет защищать их от народаРепетиция полета "Ан-225 Мрия" на параде - Цензор.НЕТ 5046
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23.08.2021 23:39 Відповісти
Ужас! Они все будут нас бомбить! И полиция и МЧС тоже. И это ещё в Нацгвардии нет авиабригады.
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23.08.2021 23:45 Відповісти
"Плюсанула" не потому, что понравилась тема, а потому, что о таком молчать нельзя!!!
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24.08.2021 00:42 Відповісти
Бубочка боится только народа и ВСУ.
Беркут в красных беретах уже в полном составе и с новыми шевронами.
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24.08.2021 00:51 Відповісти
Может Филлипова вызвать?Тот который за посонов подох в сирийских песках?
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24.08.2021 02:47 Відповісти
Ну да,подохла уже эта рашосвинка.А вот тот курский лапоть,который по Боингу М-17 стрелял интересно где?Угандошил 300 мирных человек и наверное на повышение пошел.Может ему тайно героя дали как Кадырке,который русню резал как свиней?
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24.08.2021 03:08 Відповісти
Слава Україні!Репетиция полета "Ан-225 Мрия" на параде - Цензор.НЕТ 1949
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23.08.2021 23:45 Відповісти
Даже этот уважаемый человек переживает что его стадион застроят
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23.08.2021 23:52 Відповісти
Думаєте в Мрію можна помістити всіх Слуг і відправити в парашу?
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23.08.2021 23:52 Відповісти
Не знаю, можно ли..., НО!!! попробовать стОит. Они уже на парашку ( или парашу, хз) явно наработали
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24.08.2021 00:44 Відповісти
Столько лет уже самолету а кондер так и не поставили вместо вентелятора.
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24.08.2021 00:00 Відповісти
В коментах под видео пишут, что на посадка была "по афгански"...
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24.08.2021 00:03 Відповісти
Кстати, на какой секунде второй самолет?) Что то меня зрение подводит)
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24.08.2021 00:05 Відповісти
Скільки коштує година польоту «МРІЇ»?
Ще рік тому блазень казав, що Парад, то зайве використання коштів, а зараз запилює дорогезне шоу, при диромасі у чверть річного бюджету...
А зє дятли хлопали тогоріч, хлопають і зараз...
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24.08.2021 00:28 Відповісти
Зрада, зрада, зрада!
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24.08.2021 08:43 Відповісти
Цирк, цирк, цирк...
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24.08.2021 08:51 Відповісти
Т.е. до этого парады были не цирк, а сейчас цирк? Вы уж определитесь - или крестик снимите или трусы наденьте!
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24.08.2021 08:55 Відповісти
Цирк не парад, цирк у виконанні преЗЕдента.
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24.08.2021 10:27 Відповісти
еххх.. красивий літачок !!! Така міць, наче тигр !!
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24.08.2021 01:10 Відповісти
Артефакт древней высокоразвитой цивилизации.
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24.08.2021 01:22 Відповісти
Репетиція польоту "Ан-225 Мрія" на параді - Цензор.НЕТ 4862
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24.08.2021 01:54 Відповісти
каЛьоша,ты за своим рашофлотом следи который падает и заЩИТников рашки могилит через день.
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24.08.2021 02:43 Відповісти
Высокой цивилизации,которая жопу газетами и лопухами подтирала.Смешной ты лапоть.Как там Суперджет поживает?В ангарах дальше гниет?Твой удел,глупый снигер,это петухи из говна и избушка на курьих ножках в присядку пляшущая на бутылке
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24.08.2021 03:01 Відповісти
А где ж та цивилизация пропала,фуфел?Почему не может третью построить?Или в Снигерии что не строй одни петухи из говна или летаюшие коровьи лепешки над сПермью?
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24.08.2021 03:13 Відповісти
В Астраханской области сгорело 2 МИГ-29,а всего на РАБссии сгорело 5 самалетов срани РАБссинянской...Астанавитесь мавзолейные... Репетиція польоту "Ан-225 Мрія" на параді - Цензор.НЕТ 7886
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24.08.2021 05:05 Відповісти
Мрию эту напичкали Авионикой от Боинга,...а рюсские бараны даже двигатель сделать не могут...Индия отказалась покупать МИГ-29...бараны тупые Репетиція польоту "Ан-225 Мрія" на параді - Цензор.НЕТ 5491 Репетиція польоту "Ан-225 Мрія" на параді - Цензор.НЕТ 5491
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24.08.2021 05:08 Відповісти
мрию сделали в 1988 году. зеля еще бегал под стол не сгибаясь. п принципе и сейчас так может. он гордиться этим самолетом. в то же время его молодая ЗЕшобла больше года блокирует выпуск суперсовременных ,наших ракет, гаубиц и не строит патронный завод+ сдача вагнеровцев россии. ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ, нахера ему этот самолет? и кто вообще наносит Украине больше вреда, рф или банковая. вот у меня лично есть сомнения на этот счет.
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24.08.2021 09:34 Відповісти
годный летак - гордость советского авиастроения... Репетиція польоту "Ан-225 Мрія" на параді - Цензор.НЕТ 6710
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24.08.2021 11:24 Відповісти
 
 