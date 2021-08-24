Лікарі врятували жителя Красногорівки, в квартиру якого влучило 2 снаряди. ВIДЕО

Ігор провів у реанімації 2 тижні, але зараз вже ходить і йде на поправку.

Про це розповів у фейсбуці гендиректор лікарні імені Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ігор, 56 років, з Донецької області, житель Красногорівки, колишній шахтар. Два снаряди влетіло в його квартиру. Десятки поранень осколками в черевну порожнину, розбита печінка, струс головного мозку, контузія, акубаротравма, погано чує", - написав Риженко.

Він вказав, що життя пацієнта лікарі рятували на всіх етапах - "починаючи з Курахового до Мечникова".

"Два тижні реанімації. Сьогодні з лікуючим лікарем прийшов сам", - зазначив лікар.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, війська РФ обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці 5 серпня.

"Почув шипіння... як бабахнуло. Опинився в іншому кінці зали. Притиснутий дверима. Дзвін у вухах. Кричу: мамо, здається, мені прийшов писець. Розігнувся, відірвав двері, які на мене впали, і через ці двері виліз у коридор", - розповідав Ігор про своє поранення.