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Лікарі врятували жителя Красногорівки, в квартиру якого влучило 2 снаряди. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Ігор провів у реанімації 2 тижні, але зараз вже ходить і йде на поправку.

Про це розповів у фейсбуці гендиректор лікарні імені Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ігор, 56 років, з Донецької області, житель Красногорівки, колишній шахтар. Два снаряди влетіло в його квартиру. Десятки поранень осколками в черевну порожнину, розбита печінка, струс головного мозку, контузія, акубаротравма, погано чує", - написав Риженко.

Він вказав, що життя пацієнта лікарі рятували на всіх етапах - "починаючи з Курахового до Мечникова".

"Два тижні реанімації. Сьогодні з лікуючим лікарем прийшов сам", - зазначив лікар.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, війська РФ обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці 5 серпня.

"Почув шипіння... як бабахнуло. Опинився в іншому кінці зали. Притиснутий дверима. Дзвін у вухах. Кричу: мамо, здається, мені прийшов писець. Розігнувся, відірвав двері, які на мене впали, і через ці двері виліз у коридор", - розповідав Ігор про своє поранення.

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24.08.2021 01:02 Відповісти
за едросов Врачи спасли жителя Красногоровки, в квартиру которого попало 2 снаряда - Цензор.НЕТ 3338
достанет свой росийский паспорт и специально в ОРДЛу съездит

вот спросите его

- кто вининоват в твоем ранении?
- бендеровцы
ответит
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24.08.2021 01:07 Відповісти
за того, кого форсят у него по телевизору на первой кнопке
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24.08.2021 07:32 Відповісти
Путина звали ?
Так он пришел.... Врачи спасли жителя Красногоровки, в квартиру которого попало 2 снаряда - Цензор.НЕТ 1576
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24.08.2021 01:04 Відповісти
Ну не факт що він кликав попу вутіна,але свої пацанів може й підтримував
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24.08.2021 06:11 Відповісти
То йому справедливо прилетіло. Якщо він за Україну, то чому не в окопах, на передовій. А якщо проти України, то якого дідька робить на нашій теріторії?
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24.08.2021 10:41 Відповісти
фигассе он терминатор...жессьть
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24.08.2021 20:52 Відповісти
 
 