Найвищий мешканець США, українець Ігор Вовковинський, помер у Міннесоті. ВІДЕО+ФОТО

Ігор Вовковинський пішов із життя на 39-му році через хворобу серця.

Про його смерть повідомила у фейсбуці мати українця Світлана Вовковинська, інформує Цензор.НЕТ.

"Я і його старший брат Олег були з ним до кінця. Його остання вечеря була: шматок Київського торта і фанта. За кілька годин до смерті його відвідали Олегова дружина Алла і діти. Ігор був радий їх бачити і, хоча говорити йому було важко, пробував пожартувати над племінником Андрієм, чи вивчив той українську мову за місяць в Україні", - написала вона.

Вовковинський народився у 1982 році в Барі Вінницької області. У США його сім'я переїхала в 1989-му.

Зріст Ігоря становив 2 м 34,5 см. Його було занесено в Книгу рекордів Гіннеса як найвищого жителя США.

Свого часу Вовковинський прославився, виступаючи як "найбільший прихильник" під час передвиборчої кампанії Барака Обами. У 2013 році він брав участь в "Євробаченні" в команді Злати Огнєвич.

Свій останній статус у Фейсбуці Ігор опублікував 24 квітня. Тоді він написав: "Я люблю Україну, якою б вона не була. Твоя Батьківщина - твоя Батьківщина, ти не можеш цього змінити. Я б хотів, щоб більше українців почувалися так".