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День Незалежності (423) Матті Маасікас (60)

Посол ЄС Маасікас привітав Україну із 30-річчям Незалежності українською мовою. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Посол Європейського Союзу Матті Маасікас привітав Україну із 30-ю річницею Незалежності, і зробив це українською мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, відеозвернення посла опублікувало представництво ЄС в Україні на сторінці у Facebook.

"Я родом з Естонії, та я добре розумію справжнє значення незалежності, звільнення із тенет імперії. Це означає, що народ залишає негативний досвід позаду, відновлює свою ідентичність і право вирішувати свою долю. За словами Тараса Шевченка, "в своїй хаті - своя правда, і сила, і воля". Український народ ліпше знає, що для нього краще", - зазначає Маасікас.

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Він нагадав, що з перших днів незалежності Європа стояла пліч-о-пліч з Україною та її народом, а в 2013 році захист європейських прагнень українців став ключовою рушійною силою Євромайдану.

"Для українців Угода про асоціацію символізує політичну волю до подальших перетворень. Їхні основи - це відданість демократії, верховенству права, правам людини і основоположним свободам. Це наші спільні цінності", - зазначає посол.

Маасікас наголосив, що Україна за свої 30 років незалежності долала численні труднощі, а незаконна анексія Криму Росією і агресія під керівництвом Росії на сході досі залишаються надзвичайним викликом.

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Ну спасибо тебе,Маасикас...
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24.08.2021 10:38 Відповісти
К вопросу о членстве
Украины в ЕС
Посол ЕС Маасикас: "Накося выкуси!"©️
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24.08.2021 10:51 Відповісти
Посол ЕС Маасикас поздравил Украину с 30-летием Независимости на украинском языке - Цензор.НЕТ 2144
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24.08.2021 10:56 Відповісти
Як приємно чути таке привітання!! Спасибі💐🇺🇦
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24.08.2021 12:26 Відповісти
Розмовляє краще за Авакова чи Азірова.
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24.08.2021 13:02 Відповісти
Дуже зворушливо . У такий день . А кацапами все свербить.і добре ,що свербить . З свинособачою мовою так важко розуміти слов'янські мови інших народів. Слава Україні. Смерть мижєбратькам
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24.08.2021 16:04 Відповісти
 
 