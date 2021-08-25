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Зеленський потролив Януковича: Рівненщина подарувала нам 1-го президента, Чернігівщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донеччина - Бикова і Бубку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на Майдані з нагоди 30-ї річниці Незалежності України згадав видатних українців, і потролив при цьому експрезидента-втікача Віктора Януковича.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Рівненщина подарувала нам першого президента України. Чернігівщина - другого. Сумщина - третього. Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова і Сергія Бубку..." - сказав президент.
Далі Володимир Зеленський почав згадувати діячів культури і мистецтв. П'ятого президента, Петра Порошенка, він також не згадав. Варто зазначити, що на урочистостях присутні Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.
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Топ коментарі
+75 Bodalux
показати весь коментар24.08.2021 11:45
+61 violator
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+54 Герхард
показати весь коментар24.08.2021 11:44
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А народ видит и добро , и промахи.
можна вивезти Зєлю Прездобола зі сватівського кварталу, та не можна вивести сватівський квартал з Зєлі
"умников диванных" потролить любую идею. Надо всегда помнить - "Что даже если ты пойдешь по воде пешком, обязательно найдется умник который скажет - а это потому что он плавать не умет!!!"
До речі в історичному роліку про Україну воно прямим текстом заявила, що українці самі влаштували Голодомор.
Олексій Іванович в 65-му працював ще в Болградській "Сідьгосптехніці", це він в 74-му переїхав до Бендер!
Як же ви всі брешете...
"Народився 26 вересня 1965 року в Болграді Одеської області. Батько Олексій Порошенко (1936-2020) на той час працював з міською сільгосптехнікою, мати Порошенко Євгенія Сергіївна (1937-2004) - головним бухгалтером в управлінні сільського господарства[4].
Згодом родина переїхала до молдовського міста Бендери. "
Згодом родина переїхала до молдовського міста Бендери.
Привет ребята!Би-пи-пииииип...