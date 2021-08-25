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Зеленський потролив Януковича: Рівненщина подарувала нам 1-го президента, Чернігівщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донеччина - Бикова і Бубку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на Майдані з нагоди 30-ї річниці Незалежності України згадав видатних українців, і потролив при цьому експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рівненщина подарувала нам першого президента України. Чернігівщина - другого. Сумщина - третього. Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова і Сергія Бубку..." - сказав президент.

Далі Володимир Зеленський почав згадувати діячів культури і мистецтв. П'ятого президента, Петра Порошенка, він також не згадав. Варто зазначити, що на урочистостях присутні Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заснував нове свято - День Української Державності

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Топ коментарі
+75
Пятого президента, Петра Порошенко, он также не вспомнил. Источник: https://censor.net/ru/v3284284

Дурачок! Чмо думає, якщо про Пороха не згадає, то всі забудуть відразу)
Досягнення України за часів президентства Пороха ніхто не забуде, а цей Непотріб хіба залишиться в мемах)
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24.08.2021 11:45
+61
Кривой Рог не очень смешного клоуна Зеленский потролил Януковича: Ривненщина подарила нам 1-го президента, Черниговщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донетчина - Быкова и Бубку - Цензор.НЕТ 1720
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24.08.2021 11:42
+54
Да не Януковича ЗЕ потролил, а просто, как всегда, типа "с юмором" просрался ртом.

Потому как перечислять не перечислять то, кого какая область дала Украине.

Кривой Рог, например, дал героев войны с РФ и одного тупого ватного клоуна-наркомана.
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24.08.2021 11:44
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это сотрясание воздуха, конкретно по сути в чем барыга?
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24.08.2021 16:55 Відповісти
Конкретно по життю він барижник ..і батько його був таким....Душок в нього такий - барижник. Де барига тільки грошики не грабав у різні часи в різних бандах... При Кучмі старався нагрітись у партіії Український вібір Медведчука... ну треюаж бути вхожим до верхівки для суттевого грабежу країни... Потім був в Партії регіонів...при яникі грвся бабельцем..Потім при Ющенко пішов в нашу Україну... та Юлька йому бистренько рги обломала , підсрачників надавал..Потім зно при Яникі пристроївся в кабінет міністрів...Тому що поняв що Донецьки чмошники обберуть його як липку і будевін хрін ...с..ростить.. .. От я ж кажу по життю барижник...))))
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25.08.2021 19:32 Відповісти
При Кучмі українського вибору не існувало, мертвечук його при янику організував!
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25.08.2021 19:51 Відповісти
любезный, тебе тоже никто не запрещает иметь легальный бизнес как у него
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25.08.2021 22:25 Відповісти
пук в лужу
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24.08.2021 14:39 Відповісти
так все это лайно и придумывают корытоборцы, гордость у них это только дорваться до корыта.(
А народ видит и добро , и промахи.
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24.08.2021 16:46 Відповісти
Лучше бы ты сказки подляку писал.
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24.08.2021 14:40 Відповісти
даже тут пороха пытался обгадить Зеленський потролив Януковича: Рівненщина подарувала нам 1-го президента, Чернігівщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донеччина - Бикова і Бубку - Цензор.НЕТ 1455
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24.08.2021 13:31 Відповісти
Израильщина подарила нам Зеленского.
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24.08.2021 13:48 Відповісти
майже навіть нормально прочитавши написаний сценаристами сльозливий для наріду текст, але не згадавши серед президентів України Пороха, Зєля знову обісралася зі своєю жлобською мссцивісстю та комплексами.. - і, в цілому, вона зараз там, де й була до цього..
можна вивезти Зєлю Прездобола зі сватівського кварталу, та не можна вивести сватівський квартал з Зєлі
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24.08.2021 14:31 Відповісти
все як звичайно-прочитав с бамажки....
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24.08.2021 14:33 Відповісти
На вас посмотришь, вам что не сделай что не скажи, обязательно найдется горстка
"умников диванных" потролить любую идею. Надо всегда помнить - "Что даже если ты пойдешь по воде пешком, обязательно найдется умник который скажет - а это потому что он плавать не умет!!!" Зеленський потролив Януковича: Рівненщина подарувала нам 1-го президента, Чернігівщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донеччина - Бикова і Бубку - Цензор.НЕТ 367
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24.08.2021 14:37 Відповісти
Мудрые советуют друзей держать рядом, а врагов - еще ближе. Однако, для этого требуется и ум и выдержка. А, здесь, как в детстве: если не говорить, не видеть, то и - нет.
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24.08.2021 14:38 Відповісти
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Якщо пердаки рве у порохоботів - все добре сказано! Якщо вони ж почнуть хвалити Зе - тоді дійсно біда. Слава Україні і вітання всім притомним з ювілеєм!))
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24.08.2021 14:58 Відповісти
Вообще-то к сведению предателя Зеленского Первый Президент Украины это Грушевский!
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24.08.2021 15:41 Відповісти
Який знаючий в Німеччині - аж дах!!!
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25.08.2021 06:56 Відповісти
А Петра оце нажахане чмо не згадало.
До речі в історичному роліку про Україну воно прямим текстом заявила, що українці самі влаштували Голодомор. Зеленський потролив Януковича: Рівненщина подарувала нам 1-го президента, Чернігівщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донеччина - Бикова і Бубку - Цензор.НЕТ 8213
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24.08.2021 15:44 Відповісти
Вместо дел,одни отшучивания.
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24.08.2021 15:46 Відповісти
порошенко родился в молдове ...
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24.08.2021 16:37 Відповісти
в Болграді. Це - Одеська область, болгарська громада
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24.08.2021 16:43 Відповісти
в Молдавской сср, а регистрировали в ближайшем к "границе" загс болгардском районе
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24.08.2021 16:49 Відповісти
дура, чо ти видумуєш?
Олексій Іванович в 65-му працював ще в Болградській "Сідьгосптехніці", це він в 74-му переїхав до Бендер!
Як же ви всі брешете...
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24.08.2021 17:00 Відповісти
не мешай боту заработать на чекушку
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24.08.2021 21:29 Відповісти
ну, не мжуть зебіли, щоб не збрехати... Не проживете!
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24.08.2021 16:45 Відповісти
У вас, бот, мін 2 помилки у реченні. Де такі малограмотні трапляються? Чи це обличчя зедіджітал Подоляка?
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24.08.2021 17:36 Відповісти
як є українська церква московського патріархату, так і Подоляк, це філія фірми Пригожина, яку кловуну через Козиря було наказано відкрити в кловунському офісі.
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25.08.2021 01:32 Відповісти
Зайди в вікіпедію. Порошенко родився на Одещині.
"Народився 26 вересня 1965 року в Болграді Одеської області. Батько Олексій Порошенко (1936-2020) на той час працював з міською сільгосптехнікою, мати Порошенко Євгенія Сергіївна (1937-2004) - головним бухгалтером в управлінні сільського господарства[4].
Згодом родина переїхала до молдовського міста Бендери. "
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25.08.2021 10:15 Відповісти
Народився 26 вересня 1965 року в Болграді Одеської області. Батько Олексій Порошенко (1936-2020) на той час працював з міською сільгосптехнікою, мати Порошенко Євгенія Сергіївна (1937-2004) - головним бухгалтером в управлінні сільського господарства[4].
Згодом родина переїхала до молдовського міста Бендери.
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25.08.2021 10:16 Відповісти
Це він тролив не януковича, а дриб'язково обминув Порошенко, використавши оовощча...
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24.08.2021 17:04 Відповісти
Кто там топил за "пороха"??? Сходил ваш "гарант" в отставке к людям!!!! ОБИЛИ НАХЕР ЗЕЛЕНКОЙ!!!! ВОТ ВАМ ВСЕ УВАЖЕНИЕ НАРОДНОЕ!!!! ХА ХА ХА!!! Зеленський потролив Януковича: Рівненщина подарувала нам 1-го президента, Чернігівщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донеччина - Бикова і Бубку - Цензор.НЕТ 3831
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24.08.2021 18:27 Відповісти
За Порошенка не топив , але тобі єдине що можу сказати це - "Ой дурень , ой дурень ..... " ; це ти "ходіш" в основному як не "по большому" то по "малєнькому" ( добре якщо не під себе) , а Порошенко постійно з людьми і не його провина що поміж людей іноді трапляються придурки типу тебе , або того того ідіота що зробив це ( чи за гроші , чи в силу власного ідіотизму ) . Для таких як ти колись українці приказку склали "Сміх без причини - ознака дурачини" Хахакай далі , хахун недоколиханий !
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24.08.2021 20:08 Відповісти
Він з десятками тисяч ветеранів й активістів пройшов у колонні. Але знайшовся один мудак. Буває.
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24.08.2021 20:19 Відповісти
тебе пить зеленку надо что бы вавку в башке залечить ... такой же вылупок как ты и облил
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24.08.2021 20:29 Відповісти
Зеленський потролив Януковича: Рівненщина подарувала нам 1-го президента, Чернігівщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донеччина - Бикова і Бубку - Цензор.НЕТ 528
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24.08.2021 21:56 Відповісти
Зеленський потролив Януковича: Рівненщина подарувала нам 1-го президента, Чернігівщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донеччина - Бикова і Бубку - Цензор.НЕТ 4757
Привет ребята!Би-пи-пииииип...
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24.08.2021 20:12 Відповісти
ця промова була зовсім не проти профффесора і ми всі розуміємо проти кого
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24.08.2021 21:21 Відповісти
и Порошенко тоже...
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25.08.2021 08:03 Відповісти
не зеле его троллить...зеля такой же бандит....
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25.08.2021 09:10 Відповісти
Человека из Квартал 95 вывести можно, а вот Квартал из человека никогда...
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25.08.2021 09:19 Відповісти
Промова більше проти Порошенка який народився в Болграді Одескої області. Низько в стилі криворізького клоуна..
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25.08.2021 10:20 Відповісти
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