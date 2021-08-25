Зеленський потролив Януковича: Рівненщина подарувала нам 1-го президента, Чернігівщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донеччина - Бикова і Бубку. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на Майдані з нагоди 30-ї річниці Незалежності України згадав видатних українців, і потролив при цьому експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Рівненщина подарувала нам першого президента України. Чернігівщина - другого. Сумщина - третього. Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова і Сергія Бубку..." - сказав президент.

Далі Володимир Зеленський почав згадувати діячів культури і мистецтв. П'ятого президента, Петра Порошенка, він також не згадав. Варто зазначити, що на урочистостях присутні Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

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