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День Незалежності (423) Олена Зеленська (149)

Зеленська привітала Україну з Днем Незалежності патріотичним роликом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

У День Незалежності України перша леді країни Олена Зеленська привітала українців патріотичним роликом.

Як передає Цензор.НЕТ, відео дружина президента опублікувала на своїй сторінці в соцмережах.

"Улюблена Україно, я рада вітати тебе з 30-ю річницею незалежності. Ти – сповнена натхнення, велика і різноманітна, а для мене особисто – завжди найкраща. Ти, моя рідна земле, даєш нам сили йти лише вперед і долати найважчі перепони. Зі святом усіх нас!" - написала Олена Зеленська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Україна відбулася і посідає гідне місце серед вільних держав

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Топ коментарі
+33
а как же 15000 р за сдачу перемещения войск?!
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24.08.2021 12:43
+30
Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотичным роликом - Цензор.НЕТ 1889
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24.08.2021 12:45
+26
Какая лицемерка,противно смотреть😣
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24.08.2021 12:48
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Слав Б-ну edge научился блокировать всякую галиматью)
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24.08.2021 12:42 Відповісти
эммм... edge, в данном варианте - это "паребрик"? Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотичным роликом - Цензор.НЕТ 3989
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24.08.2021 12:51 Відповісти
Только если сможешь перевести слово "паребрик" на английский. Тогда да.
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24.08.2021 12:53 Відповісти
Зеленська привітала Україну з Днем Незалежності патріотичним роликом - Цензор.НЕТ 4191 "обрамление", "окантовка", "бордюрный камень", "бордюр".
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24.08.2021 13:00 Відповісти
Да, да, но нет. Это ведь не английский.
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24.08.2021 13:11 Відповісти
Зеленська привітала Україну з Днем Незалежності патріотичним роликом - Цензор.НЕТ 6431
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24.08.2021 14:33 Відповісти
Знущається падлюка!
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24.08.2021 12:42 Відповісти
а как же 15000 р за сдачу перемещения войск?!
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24.08.2021 12:43 Відповісти
Хорошо что без клоунады парад прошел,это +
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24.08.2021 12:43 Відповісти
сцытся мальчик.
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24.08.2021 12:44 Відповісти
согласен.. сцены с маленькой девчулей были оч душевные..
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24.08.2021 12:45 Відповісти
Это да, но если честно, то разочарован в параде. Реально шел посмотреть только авиацию и ощутить атмосферу. С атмосферой все нормально, людей гораздо больше, чем может вместить Хрещатик, в метро вообще жесть. Зачем стояли наши войска на солнце (Слава Богу, что день не слишком жаркий), пока клоун устраивал церемонию награждения Монатиков, так и не понял. Но в целом было классно. После наших шли бриты, грузины, балты, румыны амеры (какой-то урод из толпы выкрикнул "янки, go home").
А потом полетели вертолеты над домами. Я их увидел только тогда, когда они к Майдану подлетали! А люди на Хрещатике ждали и надеялись. Неужели нельзя было лететь там же, где маршировали войска? Зачем было полмесяца тренироваться, чтобы просто пролететь над площадью. Я нашу авиацию видел гораздо ближе во время их тренировок, когда они пролетали над нашим объектом возле Жулян.
НАТОвскую авиацию, я, к сожалению, не дождался.
В целом все было хорошо, но сделано больше для приглашенных гостей и для видосика, а не для собравшейся на Хрещатике толпы. IMHO.
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24.08.2021 14:06 Відповісти
Парад практически не смотрела. Не хотелось смотреть на рожу зеленского. Речь его вообще не слышала, выключила телевизор. Да, вдохновляет и армия и техника, но не на фоне зенелоха.
Мой парад - это марш патриотов. Они и есть истинные защитники Украины.
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24.08.2021 16:29 Відповісти
Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотичным роликом - Цензор.НЕТ 1889
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24.08.2021 12:45 Відповісти
Какая лицемерка,противно смотреть😣
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24.08.2021 12:48 Відповісти
Два раза пересмотрел и "не понял"! Красивые природные виды и архитектурные композиции можно в любой стране не хуже "назезать" /даже куда лучше/!

Украина - для меня это прежде всего ЛЮДИ, дух и колоритный национальный характер, а не "география" и "природоведение"! Через 30 лет формальной независимости вести реальную ВОЙНУ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ / с москалькой ымперией/ - думаю сейчас именно это самое важное и животрепещущее!
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24.08.2021 12:50 Відповісти
и Гугл (Google), посвятил дудл Дню Независимости Украины, который отмечается сегодня

Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотичным роликом - Цензор.НЕТ 1327

Казацкие чайки были легкими, маневренными парусными лодками запорожских казаков в XVI-XVII вв. Считается, что своим названием чайка обязана необычной скорости и легкости, которую лодка продемонстрировала на воде. Инновационный дизайн казацких чаек дал им преимущество перед другими судами, - говорится в описании к дудлу.
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24.08.2021 12:51 Відповісти
Зеленська привітала Україну з Днем Незалежності патріотичним роликом - Цензор.НЕТ 2988 Зеленська привітала Україну з Днем Незалежності патріотичним роликом - Цензор.НЕТ 3847
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24.08.2021 12:55 Відповісти
Спасибо Димочка . И тебя с праздником
. Надеюсь ты был искренен.
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24.08.2021 13:06 Відповісти
Любі друзі! 1033 роки тому зявилася на світ Україна. Вірніше назва країни, основу якої склали Галли ( кельти) . Три речі були фундаментом творення. Армія, Віра, Мова. Стосовно армії ( війська) тут все зрозуміло. Віра-християнство. Мова, найскладніше питання. Діалекти гельської мови -це сім кольорів веселки. . Різні, сусідні племена часом не розуміли один одного. Володимир вогнем і мечем примусив 12 племен галів говорити мовою, староболгарською, мовою Кирила і Мефодія, які переклали біблію з грецької на староболгарську. Стосовно назви України. Ukraine. Ти хрещенний! 99 відсотків тих хто -це читає, нащадки галлів. Не сумнівайтеся!

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24.08.2021 13:30 Відповісти
Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотичным роликом - Цензор.НЕТ 5923 Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотичным роликом - Цензор.НЕТ 5923 Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотичным роликом - Цензор.НЕТ 5756
Природа (бесспорно, красивая) и конструкции (действительно грандиозные) - это патриотичный ролик?
Без единого символа Украины и без единого слова?
Если не знать этих мест - хер догадаешься, что это Украина!
Дебилка, .лять!
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24.08.2021 12:54 Відповісти
акакаяразніца?
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24.08.2021 13:02 Відповісти
Пляжик песчаный одинокий явно греческий или турецкий - даже в Крыму таких нет!
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24.08.2021 13:11 Відповісти
Если это так, то это - фальсификация и зрада))
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24.08.2021 14:23 Відповісти
Зеленська привітала Україну з Днем Незалежності патріотичним роликом - Цензор.НЕТ 5200
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24.08.2021 13:06 Відповісти
сарказм несет
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24.08.2021 13:18 Відповісти
ну Вы ж как-то обозначайте, шо это сарказм )))
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24.08.2021 13:10 Відповісти
Зеленська привітала Україну з Днем Незалежності патріотичним роликом - Цензор.НЕТ 8190

.
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24.08.2021 13:04 Відповісти
Слово "ворог" с некоторых пор принимает и второй смысл!
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24.08.2021 13:07 Відповісти
все дело в том, что у слова ворог только один смысл...а вот сам ворог может быть рядом и улыбаться, и даже среди тех, кто красиво и правильно говорит, и даже среди знакомых и узнаваемых...
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24.08.2021 13:13 Відповісти
Именно это я и имела ввиду.
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24.08.2021 13:19 Відповісти
Цікаво, чи згадає нинішня зелена влада справжніх борців за Незалежність - Данила Галицького, Івана Виговського, Івана Мазепу, Пилипа Орлка, Петра Калнишевського, Холоднояріаську республіку, Дмитра Донцова, Євгена Коновальця, Петра Болбочана, Степана Бандеру, Романа Шухевича, Василя Кука, січових стрільців Галичини, Чорних запорожців Наддніпрянщини, стрільців УПА? Зауважте, товариство, жодне з цих імен сьогодні не прозвучала. Бо саме ці імена викликають зубовний скрегіт у кацапською орди. Саме вони були запеклими борцями з ординцями колишніми і нинішніми.
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24.08.2021 13:06 Відповісти
А хто знімався в ролі Зеленської?
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24.08.2021 13:08 Відповісти
Хаароший у нее смартфон - крутой...
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24.08.2021 13:11 Відповісти
Да, из крутого у неё только смартфон. Ну хоть так, если с муженьком дебильный не повезло.)
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24.08.2021 13:35 Відповісти
ничего не могу сказать,ролик не смотрел...единственно вопрос-почем ролики для держбюджета?ну,наверное не своими же платила?
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24.08.2021 13:13 Відповісти
Кто оплатил ролик? Если бюджет - это растрат госсредств на личные нужды, Саакашвили за подобное в побеге от грузинской Прокуратуры до настоящего времени. Если из личного кармана бизнесмена - предъявите смету и источник оплаты, иначе это коррупция чистой воды и за это Президент должен уйти в отставку.
Больше честности господа и только тогда Украина станет настоящим государством но не кормушкой для воров и аферистов.
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24.08.2021 13:20 Відповісти
Бутусов, прибери цю сепарську гидоту!
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24.08.2021 13:28 Відповісти
Ця проня прокопівна криворогата так і не спростувала факту служіння рашці та заохочення здавати наші пересування військ за 15000 ржубльов! Або, хочаб вибачилася, падла! І, взагалі, шо ми від неї хочемо?! Яка нормальна жінка одружиться з оцим хрипатим нарколигою?
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24.08.2021 13:32 Відповісти
А на хіба нам її вибачення. Це не пробачається. На ній тавро назавжди.
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24.08.2021 17:34 Відповісти
А что же ты в своих соц сетях в 2014 и в 2015 годах писала? Забыла? Затем все удалила. Но рукописи не горят. Ты как и муженек твой, в Горловке в 2014 году. Одна сатана. Брехливые. Переобулись, голоса нужны? И рейтинги.
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24.08.2021 13:34 Відповісти
А координаты,куда присылать данные о передвижении украинских войск,оставила?
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24.08.2021 13:38 Відповісти
Терпеть не могу Монтян, но вот недавно она показала в Ютубе хоромы зеленских в Крыму.
Впечатляет
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24.08.2021 13:59 Відповісти
Терпеть не можешь, а смотришь.. Диссонанс=)))
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24.08.2021 14:13 Відповісти
А Зеленскую вообще кто выбирал? Она всего лишь половой партнёр наёмного менеджера.
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24.08.2021 15:00 Відповісти
давно воно стало патрiоткою? рекогносцировкою для кацапо-орди вже перестала займатись?

якi ж вони з шмарклею нещирi, награнi та брехливi.
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24.08.2021 15:16 Відповісти
Каким боком к Украине малоросска?
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24.08.2021 20:10 Відповісти
А видосик запилить было слабо? Зеленська привітала Україну з Днем Незалежності патріотичним роликом - Цензор.НЕТ 2140
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24.08.2021 23:38 Відповісти
 
 