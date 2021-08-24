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День Незалежності (423) привітання (388) військовослужбовці (1984) операція Об'єднаних сил (2978)

Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені, - воїни ООС привітали Україну з 30-ю річницею Незалежності. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Військовослужбовці, які беруть участь в Операції Об'єднаних сил, привітали Україну та українців із 30-ю річницею Незалежності.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував пресцентр штабу ООС.

"Наша мета - єдина і мирна Україна. З Днем Незалежності, моя країно", - каже один з воїнів.

"Я щиро люблю свою країну", - наголошує військовослужбовець.

"Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені. Слава Україні", - звернувся до своєї держави український воїн.

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Топ коментарі
+26
Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости - Цензор.НЕТ 8965 Зі святом, рідненькі! Бережи вас Господь!
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24.08.2021 12:56
+26
Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости - Цензор.НЕТ 8212

...
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24.08.2021 12:56
+18
Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости - Цензор.НЕТ 6948 Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости - Цензор.НЕТ 4750
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24.08.2021 12:53
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Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости - Цензор.НЕТ 6948 Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости - Цензор.НЕТ 4750
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24.08.2021 12:53 Відповісти
Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости - Цензор.НЕТ 8965 Зі святом, рідненькі! Бережи вас Господь!
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24.08.2021 12:56 Відповісти
Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости - Цензор.НЕТ 8212

...
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24.08.2021 12:56 Відповісти
Дякуємо хлопці! Молимося за Вас, дай боже вам здоровля ,сили та перемоги! Так радісно чути звістку від нашіх захисників,бо Цензор ,мабуть вирішив увесь день розділити на цітати зелелоха, та він людям так вже набрид, ледь той його монолог пережила, щоб не заплювати телевізор, зелене непорозуміння до незалежності України має одне відношення - трагична випадковість,болячка.
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24.08.2021 12:59 Відповісти
И это поздравление? Вываливаетна на головы военных свои комплексы и психические проблемы.
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24.08.2021 13:45 Відповісти
Зеленский проблема всей Украины, и тех кто гибнет на войне ,пока Зелох разрушает Украину в тылу- в том числе.А кому не нравиться пусть не читает ,а идет скакать на празднике в шльопках вметсе с Поляковой ,Кароль и прочими обезьянками зелоха.
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24.08.2021 13:50 Відповісти
Франція 47 років (1871 - 1918) з рушницею біля ноги чекала повернення Ельзасу та Лотарінгії. Та таки ж дочекалася.
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24.08.2021 13:07 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА

- Изя, а что такое самолёт Судного дня?
- Это, Сёма, огромный и комфортабельный самолёт, который в случае войны или другой смертельной опасности, сможет надёжно эвакуировать всех самых ценных граждан России и их семьи в безопасное место на Западе.
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24.08.2021 13:19 Відповісти
ну не до лондона же Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені, - воїни ООС привітали Україну з 30-ю річницею Незалежності - Цензор.НЕТ 6253
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24.08.2021 13:24 Відповісти
Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені, - воїни ООС привітали Україну з 30-ю річницею Незалежності - Цензор.НЕТ 5748
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24.08.2021 13:01 Відповісти
Вот це дійсно національні патріоти Україн
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24.08.2021 13:03 Відповісти
С олигархами у влады и леваками в Европе это вряд ли, но если взять власть в свои руки и не обращать внимание на "озабоченость" европейских шлюх, то возможно многое /не только в грацицах 1918 года, а и больше/!
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24.08.2021 13:04 Відповісти
Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені, - воїни ООС привітали Україну з 30-ю річницею Незалежності - Цензор.НЕТ 4465 Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені, - воїни ООС привітали Україну з 30-ю річницею Незалежності - Цензор.НЕТ 6464
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24.08.2021 13:07 Відповісти
Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені, - воїни ООС привітали Україну з 30-ю річницею Незалежності - Цензор.НЕТ 4649

... з Україною в сердці !!!
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24.08.2021 13:07 Відповісти
Вiншую са Святам Незалежнасцi! Cлава Украiне!
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24.08.2021 13:17 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ !!!
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24.08.2021 17:37 Відповісти
Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені, - воїни ООС привітали Україну з 30-ю річницею Незалежності - Цензор.НЕТ 5317
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24.08.2021 13:25 Відповісти
Cлава Великим Войнам Украины! Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені, - воїни ООС привітали Україну з 30-ю річницею Незалежності - Цензор.НЕТ 6256
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24.08.2021 13:35 Відповісти
Балаболка, как херачили кацапы наших парней в окопах так и будут это делать. А грозить какими-то планами с этой совковой армией смешно
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24.08.2021 16:14 Відповісти
 
 