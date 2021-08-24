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Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені, - воїни ООС привітали Україну з 30-ю річницею Незалежності. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Військовослужбовці, які беруть участь в Операції Об'єднаних сил, привітали Україну та українців із 30-ю річницею Незалежності.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував пресцентр штабу ООС.
"Наша мета - єдина і мирна Україна. З Днем Незалежності, моя країно", - каже один з воїнів.
"Я щиро люблю свою країну", - наголошує військовослужбовець.
"Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені. Слава Україні", - звернувся до своєї держави український воїн.
Топ коментарі
+26 Чайка Київ
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+26 Вася Шевченко f77d76ba
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+18 Lvbnhj
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- Изя, а что такое самолёт Судного дня?
- Это, Сёма, огромный и комфортабельный самолёт, который в случае войны или другой смертельной опасности, сможет надёжно эвакуировать всех самых ценных граждан России и их семьи в безопасное место на Западе.
... з Україною в сердці !!!