УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47232 відвідувача онлайн
Відео Суспільство
17533 15
День Незалежності (423) музика (191)

"Я піду в далекі гори" вперше зазвучала сингальською мовою - презентовано україно-ланкійський кліп до 30-річчя Незалежності. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Українці в Шрі-Ланці разом з місцевою громадою представили до 30-ї річниці Незалежності України музичний кліп на пісню Володимира Івасюка "Я піду в далекі гори", яку виконали українка Adari Daria (Дарина Токолова) і місцевий виконавець Ryo Hera (Ranga Herath).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сторінка Посольства України в Республіці Індії у фейсбуку.

Українці, які мешкають у Шрі-Ланці, разом з місцевою спільнотою, як відеопривітання до 30-ї річниці Незалежності України, презентували музичний кліп на пісню Володимира Івасюка "Я піду в далекі гори" (1968 р.). Пісню виконали українка Adari Daria (Дарина Токолова) та місцевий виконавець Ryo Hera (Ranga Herath). Локація: озеро Сембуватте (Центральна Провінція), яке нагадує карпатський Синевир. Проєкт став можливий за підтримки Посольства України в Республіці Індія (за сумісництвом – Шрі-Ланці) та сприяння Уряду Шрі-Ланки.

Як повідомив автор ідеї та координатор проєкту Володимир Притула (активіст української спільноти у Шрі-Ланці), на знімальному майданчику було лише 12 осіб (50/50 ланкійців і українців).

За його словами, в кожному елементі проєкту - прагнення відобразити діалог культур.

"Наприклад, слова пісні Володимира Івасюка вперше співаються ланкійцем. Невеличкий шматок перекладено на місцеву сингальську мову. Основний мотив композиції - людина готова докласти усіх можливих зусиль для досягнення своєї мети - чи то кохання, чи то незалежності своєї Батьківщини. В музичній частині ми створили нове аранжування - до відомої мелодії ми додали тропічні ритми. Поєднання класичних інструментів з місцевими забезпечило глибину та об‘єм звучання.", - зазначив Притула.

Під час зйомок відео кліпу ми намагалися зобразити мікс культур двох країн в кожному кадрі: завертання вареників у бананове листя; поєднання в образі Ріо Хери української вишиванки з ланкійським чоловічим одягом - саронгом; у жіночому образі костюмер поєднала українські мотиви з елементами ланкійського сарі та вінком з тропічних квітів.

"Надважливу роль зіграла локація для зйомки - озеро Сембуватте (Центральна Провінція), яке дуже нагадує наш Карпатський Синевир, яке, окрім смерек, також оточене мальовничими плантаціями цейлонського чаю", - резюмував Володимир Притула.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Музиканти оркестру ВПС США зіграють на урочистостях на честь Дня Незалежності. ВIДЕО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+19
Очень трогательно....и красиво! Спасибо!
показати весь коментар
24.08.2021 15:20
+14
"Я під в далекі гори" впервые зазвучала на сингальском языке - презентован украино-ланкийский клип к 30-летию Независимости - Цензор.НЕТ 7202
показати весь коментар
24.08.2021 15:08
+13
душевный клип и исполнение "Я піду в далекі гори" вперше зазвучала сингальською мовою - презентовано україно-ланкійський кліп до 30-річчя Незалежності - Цензор.НЕТ 7084
Всіх зі святом!
показати весь коментар
24.08.2021 15:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я під (с) составитель заголовка
показати весь коментар
24.08.2021 15:02 Відповісти
"Я під в далекі гори" впервые зазвучала на сингальском языке - презентован украино-ланкийский клип к 30-летию Независимости - Цензор.НЕТ 7202
показати весь коментар
24.08.2021 15:08 Відповісти
Очень трогательно....и красиво! Спасибо!
показати весь коментар
24.08.2021 15:20 Відповісти
душевный клип и исполнение "Я піду в далекі гори" вперше зазвучала сингальською мовою - презентовано україно-ланкійський кліп до 30-річчя Незалежності - Цензор.НЕТ 7084
Всіх зі святом!
показати весь коментар
24.08.2021 15:22 Відповісти
Які молодці! Щіра подяка. Бо-зна де лишаються українцями і доносять чудові пісні наші і традиції в таку далечинь. Вітають із святом так зворушливо!
показати весь коментар
24.08.2021 15:38 Відповісти
Лучше бы нам английском сделали. Тогда и переводить не пришлось бы. Этот язык все понимают.
показати весь коментар
24.08.2021 15:53 Відповісти
Всі розуміють українську, а якщо не розуміють, то відчувають серцем, крім кацапів.
показати весь коментар
24.08.2021 16:03 Відповісти
Та ладно )) А зачем тогда английский учить ? ))
показати весь коментар
24.08.2021 16:06 Відповісти
Класно!
показати весь коментар
24.08.2021 16:02 Відповісти
Хоть лично мне эта песня в исполнении Тараса Чубая нравится больше, все равно очень круто!
показати весь коментар
24.08.2021 16:22 Відповісти
Несподівано ) Але по любє популяризація Украіни у світі завжди на добре !
показати весь коментар
24.08.2021 16:57 Відповісти
красавцы - очень круто сделали
показати весь коментар
24.08.2021 17:05 Відповісти
Супер "Я піду в далекі гори" вперше зазвучала сингальською мовою - презентовано україно-ланкійський кліп до 30-річчя Незалежності - Цензор.НЕТ 5808
показати весь коментар
24.08.2021 21:53 Відповісти
пробило до слезы...))))))))))
показати весь коментар
25.08.2021 00:43 Відповісти
 
 