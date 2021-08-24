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Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан не був присутній на саміті "Кримської платформи" через ситуацію в Афганістані.
Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив на спільному з Дмитром Кулебою брифінгу.
Він привітав саміт "Кримської платформи" і зазначив, що Франція в повній мірі підтримує цю ініціативу
"На жаль, я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу, що розгортається в Афганістані, і яка змусила мене здійснити візит в Абу-Дабі, але мій колега, міністр Франс Еспер був тут і представляв Францію на саміті "Кримської платформи". Я користуюся випадком, щоб повторити: Франція не визнає і не визнаватиме незаконну анексію АР Крим та міста Севастополя", - додав Ле Дріан.
Топ коментарі
+8 Алекс Мышкевич
показати весь коментар24.08.2021 15:51
+3 NonCFist
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+3 Алекс Мышкевич
показати весь коментар24.08.2021 15:53
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Будь ласка, зачекайте...
у Вас у зубах застрягла жабьяча лапка із московського болота !
Гетьман командує Маршем Ветеранів !
оце так сила !
трансляція Прямого
мрійте далі....
а отже можу вас авторитетно запевнити: "німці (та французи) нам не друзі", а попутчики
отож, вся надія на ВСУ !
від Анжели іржавого патрона не видавиш, а діду Байден після Афгану десять раз буде думати над виділенням військової допомоги
влаштовуй Ісламську державу Україна і тоді може щось вийде, як у Ірану, якщо каци не *********** нашя ядерні центри ще у зародку
_Гм...
Я трезвый, а кто-то того...
«В саду осіннім айстри білі» - український романс XIX сторіччя перетворився на рюзьге народыя песню вот кто-та с горачки спустилсИ.
Був популярний в Україні до 60-х років XX сторіччя. Опублікований в 1961 у збірнику «Українські народні романси» за упорядкування з передмовою та примітками Леопольда Ященка.
«В саду осіннім айстри білі» як кацапо-орда вкрала українську пісню
https://youtu.be/ghKGmOn3IX8
.
рассеянцы известны плагиатом в технике, кухне, литературе, кино. Этот рассказ об украинских песнях, которые цинично присвоили себе северо-восточные соседи украинцевОказывается, многие рюзьге песни, которые многие считали народными, на самом деле были украдены рюзьгеми авторами, композиторами и исполнителями у самих украинцев.
Мы решили рассказать вам о тех украинских песнях, которые цинично присвоили себе рассеяне.
продовження-
http://trip-trial.blogspot.com/2018/01/5-ukrainskih-pesen-kotorye-rossiyane-prisvoili-russkie.html
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Санкции народу -маскалей кацапов не страшны ! Он неприхотлив !
Национальная кухня лапотной паРаши!
Рассмотрим: - японские роллы и суши, итальянская пицца, спаггети. А : чай, пельмени, гречка, лапша и блины были заимствованы из Китая;
- водка и пиво в 1386 году была впервые завезены в Московкий Улус генуэзцами; картофель - из Голландии, он привезённый татарином Пётром - 1;
- омлет, сыры, бутерброды и супы - из Франции, сосиски и колбаса - из Германии;
- ужасные кислющие российские щи - это жалкое подобие вкуснейшего украинского славянского капустника. Из Украины - Руси были «позаимствованы» также борщ, вареники, зразы, кулеш, сырники, драники, холодец....
Сало и сахар для россиян также продукты «чужестранные», они впервые в угро - финскую Москву поступили в 18 веке из Украины; - от татар пришли голубцы, лапша, манты, баклажаны, азу, беляши, пироги из творога, сметанник, печенье, пироги, цукаты, варенье....
- из Кавказа в России стали популярными шашлыки, суп харчо, «цыпленок табака», лаваш, соус, аджика и чебуреки;
- соли у лапотных предков а с 18 века уже как якобы россиян также не было: появилась лишь в 1889 году в городе Соль-Илецк.
На протяжении с 11 до 20 века основу рациона жителей северо-восточного Залесья, а затем Московского улуса и княжества составляли чёрный хлеб и всевозможные каши на воде. Например, хлебово репяное (репница): русское национальное блюдо -помои.
Также в лапотной паРаше кацапы собирали: жёлуди, крапиву, лебеду, сныть, червей, ягоды, кору, грибы ... -
Только с 11 века в Залесье появились овощи, но угро - финские предки жителей современной лапотной России не знали салатов, винегретов, довольствуясь паренными, репой, огурцами, свеклой. А салаты появились лишь в 19 веке, позаимствовав их технологию у европейских народов.
Масла и сливок вплоть до -16 века кацапы московиты не знали, блюда они употребляли на воде Так как и растительного масла народная кухня москалей попросту долго не знала.
А самое главное национальное «русское блюдо» - щи, но это блюдо для животных. «Настоящие (древние) щи» представляли собой крупные вареные куски иногда даже гнилой капусты или целые кочаны в горячей воде с разболтанной в ней ржаной мукой! Готовились щи без соли, масла и специй.
Еще удивительнее, как казламордые москали предки якобы с 18 века уже как русских? Готовили очень редкий для них продукт мясо. В Залесье а с 18 века липовой якобы России был особенный способ приготовления мяса животных с душком трёхнедельной падали. Отсюда и пошла довольно часто встречающаяся в лапотной паРаше фраза о трехнедельной «свежести» того или иного продукта.
А теперь эта гадкая лапотная кацапская нечисть которая только с 18 в. замаскировалась под вяликороссов и даже под якобы русских... она сильно портит жизнь всем соседним народам, народам которые научили их готовить себе пищу и срать в туалете а не находу в стае. Да и трахатся индивидуально, а не всем хором кто кого сгрёб тот того и взъё.. И сделали с них хоть какое то жалкое подобие цивилизованных людей -
что Франция это там-
где живёт
Ле Дриан
там не жизнь, а зона,
новососсия ушла
на канцерт кабздона
нет, французам или негры, или арабы милее и важнее..
Ну хоть кто-то может объяснить, в чем тут логика и здравый смысл????