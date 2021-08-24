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Паралімпійські ігри відкрилися в Токіо. ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Спорт

Літні Паралімпійські ігри, перенесені з 2020 на 2021 рік, відкрилися у вівторок у Токіо.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Церемонія відкриття відбулася на Національному олімпійському стадіоні в Токіо. Імператор Японії Нарухіто оголосив Олімпіаду відкритою. Потім на церемонії підняли олімпійський прапор. Пізніше на стадіоні запалять олімпійський вогонь.

Через коронавірусні обмеження глядачів на стадіон не пустили.

На церемонії відкриття організатори пронесли прапор Афганістану, хоча спортсмени з цієї країни не братимуть участі в іграх через те, що не змогли прилетіти в Токіо через кризову ситуацію в Афганістані.

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Участь в іграх візьмуть 162 делегації з різних країн. Крім національних команд, у Паралімпіаді бере участь Паралімпійська Команда Біженців, яка складається із шести атлетів.

Організатори зазначають, що основною темою для церемонії відкриття обрано концепт "We Have Wings" (з англ. "Ми маємо крила"). За їхніми словами, ця тема обрана для того, щоб підвищити обізнаність щодо мужності паралімпійців, які намагаються "розправити крила незалежно від того, звідки дме вітер".

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Паралімпійські ігри відкрилися в Токіо 06
Паралімпійські ігри відкрилися в Токіо 07
Паралімпійські ігри відкрилися в Токіо 08

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Топ коментарі
+16


Перебийпутінуніс

Японія,метро.

Паралимпийские игры открылись в Токио - Цензор.НЕТ 1588
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24.08.2021 18:42
+9
Які ж ви у нас гарнющі. Щасти вам, герої !!!
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24.08.2021 18:53
+7
Обезьяна с гранатой сегодня была очень занята.
И к счастью не успела напутственное слово сказать нашим паралимпийцам.
Это хороший знак.
Удачи Вам ребята!
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24.08.2021 18:42
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Обезьяна с гранатой сегодня была очень занята.
И к счастью не успела напутственное слово сказать нашим паралимпийцам.
Это хороший знак.
Удачи Вам ребята!
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24.08.2021 18:42 Відповісти


Перебийпутінуніс

Японія,метро.

Паралимпийские игры открылись в Токио - Цензор.НЕТ 1588
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24.08.2021 18:42 Відповісти
Так у кого коронавирус? Сейчас еду в метро 99 процентов в масках)))
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24.08.2021 19:06 Відповісти
Фотка прекрасна. Але в те, що це Японія-не вірю. Пустий вагон? Та ну!
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24.08.2021 21:34 Відповісти
надеюсь к следующей олимпиаде весь квартал будет с первой группой...
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24.08.2021 18:47 Відповісти
Які ж ви у нас гарнющі. Щасти вам, герої !!!
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24.08.2021 18:53 Відповісти
Наснаги! Перемоги! Вболіваємо за вас!
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24.08.2021 19:18 Відповісти
наши в тройку лидеров всегда входят ...удачи им ..им тяжелее будет
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24.08.2021 19:25 Відповісти
Бажаю нашим параолімпійцям втерти носа основній команді. Удачі!
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24.08.2021 21:32 Відповісти
у этих ребят мужества поболее, чем у некоторых, основных))))
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25.08.2021 01:16 Відповісти
 
 