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Польща (2292) гуманітарна допомога (265) Дуда (252) Ляшко Віктор (1194) COVID-19 (17015)

Польща передала Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Польща передала Україні 21 вантажівку зі 127 тоннами медичних засобів і обладнання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на трансляцію на фейсбук-сторінці президента Польщі Анджея Дуди.

Загальна вартість отриманих медичних засобів і обладнання - понад 4 млрд євро. Крім цього, напередодні Польща передала Україні 650 тис. доз вакцини проти COVID-19.

У церемонії передачі допомоги взяли участь президент Польщі Дуда та міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Також читайте: На окуповані території Донбасу доставлено 70 тонн гуманітарних вантажів від ООН, - Мінреінтеграції

"Я сподіваюся, що це обладнання допоможе українцям, що воно допоможе тим людям, які борються за здоров'я українців - лікарям, медсестрам. Хочу, щоб цей дар був знаком солідарності і дружби з боку Польщі на адресу України. Друзі пізнаються в складний час, друзі пізнаються в біді", - сказав Дуда.

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Топ коментарі
+6
Крадуцкому будет что продать...
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24.08.2021 19:20
+5
Українське прислів'я звучить та: " На тобі НЕБОЖЕ, що мені не гоже."
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24.08.2021 19:23
+4
Спасибо. Молодцы
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24.08.2021 19:19
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Трудовые резервы нужно беречь.
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24.08.2021 19:12 Відповісти
ахаха... ну ти і дурко...тобто , якщо малороси їдуть заробити в Балалайколандію заробити - вони нормальні, а якщо українці в Польщу на зарплату в 2 рази (мінімум) ніж в росії - "трудавиє рєзєрви" ?))))
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24.08.2021 19:31 Відповісти
Видео парада с Байрактара, с высоты 10 км) https://www.youtube.com/watch?v=uu-U2piXUpQ
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24.08.2021 19:13 Відповісти
да Паша, видео качественное, но еслиб показали те ракеты и гаубици которые молодая зешобла не дает выпускать, былоб еще круче.
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24.08.2021 19:22 Відповісти
Сколько комплексов Нептун вы насчитали?) Сегодня? В Киеве, в Одессе?)
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24.08.2021 22:18 Відповісти
я ничего не считал, я писал чего нет.
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25.08.2021 09:36 Відповісти
Вам показали минимум пять комплексов Нептун, а вы кричите что нет)
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25.08.2021 10:26 Відповісти
для воюющей армии такой страны с такими мощьностями, показивать експерементальные образци которих нет в ВС ето и есть, ничего... их должно быть сотни.
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26.08.2021 09:39 Відповісти
а зачем??? из всех щелей уже год трубят все кому не лень что Украина готова к пандемии на все 100. или я чего то не понимаю.
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24.08.2021 19:18 Відповісти
Be afraid of the Danes who bring gifts.
😁
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24.08.2021 19:23 Відповісти
На тобі, Боже, що мені не гоже...
😇
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24.08.2021 19:18 Відповісти
Українське прислів'я звучить та: " На тобі НЕБОЖЕ, що мені не гоже."
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24.08.2021 19:23 Відповісти
Дякую...
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24.08.2021 19:25 Відповісти
Це уточнення змінює сенс прислів'я.
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24.08.2021 20:20 Відповісти
Таки так....
Небоже може ще значити - покійник...))
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24.08.2021 23:16 Відповісти
Что то не работает окно для ссылок) Как раз ответ на ваш вопрос) https://youtu.be/fepY0Q0DDk4?t=5
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25.08.2021 10:41 Відповісти
Польша что то должна Украине?
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24.08.2021 19:24 Відповісти
Спасибо. Молодцы
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24.08.2021 19:19 Відповісти
Крадуцкому будет что продать...
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24.08.2021 19:20 Відповісти
Бійся данайців, що дари приносять!©
😇
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24.08.2021 19:20 Відповісти
??? це нормальна європейська практика...якщо залишаються невикористані ресурси - віддавати нормальним сусідам...
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24.08.2021 19:38 Відповісти
От і Самі Землю Неньки захищайте!
Продажні, мля...
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24.08.2021 23:14 Відповісти
Дякуємо.
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24.08.2021 19:24 Відповісти
Йой! Тікі стефанчука до тієї гуманітарки не допускайте! Бо там, навідь подвійне крісло в Раді під ним трісне вдрєбєзгі пополам!)
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24.08.2021 19:33 Відповісти
Юзік уже там?)))
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24.08.2021 19:34 Відповісти
Питання є одненьке... Чом ми браття гірше за поляків живем в країні, яка має більший потенціал, має більше корисних копалин і т д? Чом там нормалні заробітні плати, маю на увазі, що за них можна норм жити, чом продукти харчування дещевші ... Десь нас на-ють.
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24.08.2021 21:19 Відповісти
Может на выборах нужно немного думать?)
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25.08.2021 10:40 Відповісти
 
 