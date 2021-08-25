Польща передала Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Польща передала Україні 21 вантажівку зі 127 тоннами медичних засобів і обладнання.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на трансляцію на фейсбук-сторінці президента Польщі Анджея Дуди.
Загальна вартість отриманих медичних засобів і обладнання - понад 4 млрд євро. Крім цього, напередодні Польща передала Україні 650 тис. доз вакцини проти COVID-19.
У церемонії передачі допомоги взяли участь президент Польщі Дуда та міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
"Я сподіваюся, що це обладнання допоможе українцям, що воно допоможе тим людям, які борються за здоров'я українців - лікарям, медсестрам. Хочу, щоб цей дар був знаком солідарності і дружби з боку Польщі на адресу України. Друзі пізнаються в складний час, друзі пізнаються в біді", - сказав Дуда.
Будь ласка, зачекайте...
😁
😇
Небоже може ще значити - покійник...))
😇
Продажні, мля...