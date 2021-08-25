Польща передала Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19. ВIДЕО

Польща передала Україні 21 вантажівку зі 127 тоннами медичних засобів і обладнання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на трансляцію на фейсбук-сторінці президента Польщі Анджея Дуди.

Загальна вартість отриманих медичних засобів і обладнання - понад 4 млрд євро. Крім цього, напередодні Польща передала Україні 650 тис. доз вакцини проти COVID-19.

У церемонії передачі допомоги взяли участь президент Польщі Дуда та міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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"Я сподіваюся, що це обладнання допоможе українцям, що воно допоможе тим людям, які борються за здоров'я українців - лікарям, медсестрам. Хочу, щоб цей дар був знаком солідарності і дружби з боку Польщі на адресу України. Друзі пізнаються в складний час, друзі пізнаються в біді", - сказав Дуда.